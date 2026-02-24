Michael Saylor, Bitcoin 2026 Konferansı’nda Konuşmacı Olarak Açıklandı

Kurumsal Bitcoin benimsenmesinin öncülerinden ve deneyimli yönetici Michael Saylor, Bitcoin 2026 etkinliğinde konuşmacı olarak yer alacak. Saylor, yaptığı stratejik hamlelerle şirketlerin bilançolarında Bitcoin tutmasını teşvik eden kişiler arasında gösteriliyor. Strateji şirketinin kurucularından olan Saylor, kripto para sektöründeki etkili konumu ve yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Bitcoin 2026 Konferansı’nın Detayları

Bu yıl Las Vegas’taki The Venetian’da 27-29 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan Bitcoin 2026 etkinliği, şimdiye kadar yapılanlar arasında en büyük Bitcoin konferansı olarak planlanıyor. Organizasyonun hedefi, geleceğin finans dünyasına yön veren Bitcoin geliştiricileri, yatırımcıları, madencileri, düzenleyici yetkililer ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirmek. Etkinlikte, Bitcoin’e yeni adım atacaklar için de genel giriş biletlerinin bulunacağı belirtiliyor.

Katılımcılar, etkinlik boyunca çok sayıda sahne ve atölye arasından seçim yapıp, teknik oturumlar, eğitimler ve özel konuşmalar aracılığıyla deneyimlerini artırabilecek. Bu sayede sektöre yeni katılanlardan, köklü Bitcoin topluluğu üyelerine kadar geniş bir kitleye hitap edilmesi amaçlanıyor.

Geçmiş Bitcoin Konferansları ve Katılımcı Artışı

Son beş yılda ABD’de düzenlenen büyük Bitcoin etkinliklerine katılımda belirgin bir artış yaşandı. Örneğin, 2021 yılında Miami’de gerçekleştirilen konferansta 11 bin katılımcı yer aldı. 2022’de yine Miami’de düzenlenen etkinlikte bu sayı 26 bine çıktı. 2023 yılında 15 bin, 2024’te Nashville’de 22 bin ve 2025 yılında Las Vegas’ta 35 bin kişi etkinliğe katıldı. Bitcoin 2026 organizasyonunda bu rakamın 40 bini aşacağı tahmin ediliyor.

Bu büyüme, Bitcoin ekosisteminin küresel ölçekte daha fazla ilgi gördüğünü ve teknolojinin benimsenme oranının arttığını gösteren somut bir veri olarak öne çıkıyor. Katılımcı sayılarına paralel olarak uluslararası medya ve endüstri temsilcilerinin de etkinliklere ilgisi artıyor.

Bitcoin 2026 Bilet Seçenekleri ve İçeriği

Farklı profillere hitap eden bilet türleriyle Bitcoin 2026, hem yeni başlayanlara hem de sektörde profesyonel olarak faaliyet gösterenlere imkân sunuyor. Genel giriş biletleri, ana etkinlik sahnesi ve sergi salonuna erişim sağlıyor. Profesyonel bilet türünde ise konferansın tüm günlerine tam erişim, networking salonları, özel sempozyumlar ve teknik alanlara giriş gibi ek avantajlar yer alıyor.

Tüm ayrıcalıkların sunulduğu “Whale Pass” seçeneği ise premium hizmetlerle dikkat çekiyor. Bu bilet sahipleri, özel oturumlara ve ağ buluşmalarına katılabiliyor. Ayrıca, konukların konaklayacağı ana otel olan The Venetian’da konaklama uygun fiyat avantajlarıyla öneriliyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek akşam buluşmaları, katılımcıların sektör profesyonelleriyle iletişim kurmasına ve Bitcoin ekosisteminin geleceğini şekillendiren isimlerle tanışmasına imkân sağlıyor. Bitcoin 2026’da konuşmacı olarak yer alacak isimlerin açıklamaları önümüzdeki günlerde devam edecek.

Etkinliği düzenleyen ekip, Michael Saylor’ın katılmasının büyük ilgi gördüğünü ve “Bitcoin paradır, diğer her şey kredi” görüşünü paylaşacağına dikkat çekti.