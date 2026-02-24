Winvest — Bitcoin investment
Güvenlik

ABD Hazine Bakanlığı, Kriptoyla Desteklenen Siber Hırsızlık Nedeniyle Rusya Merkezli Aracıya Yaptırım Uyguladı

Özet

  • ABD, Rusya merkezli bir aracı siber suç ağına ve iş birlikçilerine yaptırım uyguladı.
  • Yaptırımlar, çalınan siber araçların kripto parayla satılmasına ve ulusal güvenlik tehdidine odaklandı.
  • Operation Zero ve bağlantılı isimler ilk kez yeni fikri mülkiyet yasası kapsamında cezalandırıldı.
COINTURK
COINTURK

ABD Hazine Bakanlığı, siber araçları çalmak ve satmakla suçlanan Rusya merkezli bir aracı ağ ile bağlantılı kişi ve şirketlere karşı ekonomik yaptırımlar açıkladı. Söz konusu yaptırımlar, ABD hükümetine ait bazı siber güvenlik araçlarının kripto para yoluyla satın alınıp üçüncü taraflara satışının hedef alınması bakımından yeni çıkarılan bir yasanın ilk kez devreye alınmasını temsil ediyor.

İçindekiler
1 Operation Zero ve Zelenyuk’a Yönelik Yaptırımlar
2 Çalınan Savunma Aracıları ve Kripto Para Ödemeleri
3 Yeni Yasanın İlk Uygulaması ve Ek Yaptırımlar

Operation Zero ve Zelenyuk’a Yönelik Yaptırımlar

Yaptırım listesine, St. Petersburg merkezli Sergey Sergeyevich Zelenyuk ve onun yönettiği Operation Zero ile ilişkili bazı şahıslar ve şirketler dahil edildi. Zelenyuk’un kurduğu Operation Zero, yazılım zafiyetlerinden faydalanan çeşitli “exploit” araçlarını kamuya açıklamadan satın alıp, bu araçları, ilgisiz üçüncü taraflara sattığı iddia ediliyor. Listedeki kişi ve kurumların ABD sınırları içindeki malvarlıklarına el konuldu ve ABD vatandaşlarının bu taraflarla işlem yapması yasaklandı.

Çalınan Savunma Aracıları ve Kripto Para Ödemeleri

Operation Zero tarafından temin edilen siber güvenlik araçlarının, ABD’li bir savunma yüklenicisi tarafından yalnızca devlet ve belirli müttefiklerin kullanımı için geliştirildiği ve toplamda sekiz aracın ele geçirildiği aktarıldı. Bu araçların, yüklenici firmanın eski çalışanı olan Avustralyalı Peter Williams tarafından 2022 ile 2025 yılları arasında çalındığı belirlendi.

Williams’ın, siber güvenlik araçlarını Operation Zero’ya milyonlarca dolarlık kripto para karşılığında sattığı ve bu süreçte Amerikan Adalet Bakanlığı ile Federal Soruşturma Bürosu’nun iş birliğiyle yürütülen soruşturma sonrasında iki ayrı ticari sır hırsızlığı suçunu kabul ettiği belirtildi.

Yeni Yasanın İlk Uygulaması ve Ek Yaptırımlar

Hazine Bakanı Scott Bessent, uygulanan yaptırımların, hassas Amerikan fikri mülkiyetine yönelik tehditlere karşı kapsamlı bir savunma gayreti olduğunu vurguladı. Bessent, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ABD’ye ait ticari sırları çalanlara karşı hesap sorulacağı açıklandı.

Yaptırımların, ABD’nin siber güvenliğini tehdit eden faaliyetlere karşı uygulanan 13694 sayılı Başkanlık Kararnamesi temel alınarak devreye sokulduğu bildirildi. Buna ek olarak, Dışişleri Bakanlığı tarafından Protecting American Intellectual Property Act kapsamında da ilave yaptırımlar yürürlüğe girdi. Bu yasa, ABD menşeli ticari sırların yurtdışına ve özellikle ulusal güvenlik tehdidine yol açacak şekilde kullanılmasını cezalandıran düzenlemeleri içeriyor. Zelenyuk ve Operation Zero, bu yasadan yaptırıma tabi tutulan ilk taraflar oldu.

Ağla bağlantılı olarak, Marina Vasanovich ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Special Technology Services LLC FZ şirketi de dahil olmak üzere çeşitli kişi ve kuruluşlara da benzer yaptırımlar uygulandı. Oleg Kucherov ve Azizjon Mamashoyev ise ağa destek verdikleri gerekçesiyle listede yer aldı. Kucherov’un, ABD kamu kurumları ve sağlık sektörü gibi alanlara yönelik fidye yazılımı saldırılarıyla adı anılan Trickbot grubuyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Operation Zero’nun, ABD’de yaygın kullanılan işletim sistemleri ve şifreli mesajlaşma platformlarını hedef alan, milyonlarca dolar değerinde kripto para ile ödüllendirilen açıklık ödül programları yürüttüğü belirtildi. Ancak bulunulan güvenlik açıklarını ilgili yazılım şirketlerine bildirmek yerine, ağırlıklı olarak ABD’nin müttefiki olmayan ülkelerdeki müşterilere satış yaptığı aktarıldı.

Hazine Bakanlığı, kara para aklama işlemlerinde kripto paranın kullanıldığına dikkat çekerken, hangi dijital cüzdanların bu faaliyetlerde yer aldığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Terraform Labs’ın İflas Yöneticisi, Jane Street’e Karşı Dava Açtı

Kripto Piyasasında Ocak 2026’da 370 Milyon Dolarlık Saldırı: Güvenlikte Alarm Zilleri

Uniswap Kurucusundan Kritik Uyarı: Sahte Reklamlar Kripto Kullanıcılarını Tuzağa Düşürüyor

Güney Kore Savcıları, El Konulan Bitcoin’leri Sahte Cüzdan Sitesi Yüzünden Kaybetti

Posta Kutunuzdaki Gizli Tehlike: Kripto Para Cüzdanınızı Saniyeler İçinde Boşaltabilirler

Binance Fransa CEO’suna Yönelik Ev Baskını Girişimi: Üç Kişi Gözaltına Alındı

90 Bin Kişiyi Uykusuz Bırakan Kripto Para Vurgununda Son Perde: PGI Dosyası Açıldı!

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Michael Saylor, Bitcoin 2026 Konferansı’nda Konuşmacı Olarak Açıklandı
Bir Sonraki Yazı Ethereum, Merkeziyetsiz Finans Kriterlerini Yeniden Tanımlıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum, Merkeziyetsiz Finans Kriterlerini Yeniden Tanımlıyor
Ethereum (ETH)
Michael Saylor, Bitcoin 2026 Konferansı’nda Konuşmacı Olarak Açıklandı
Kripto Para
Sıcak Gelişme: Fed Açıklamaları Devam Ediyor, Mart, Haziran Ayında İndirim Var Mı?
Ekonomi
Bağımsız Bitcoin Madencisi Kısa Süreli Kiralık Hash Gücüyle Yüksek Ödül Kazandı
Madencilik
Solana (SOL) ve Ripple (XRP) Şubat Sonu Tahminleri
RIPPLE (XRP) Solana (SOL)
Lost your password?