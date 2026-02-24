Hashgraph Group’tan Avrupa’nın Dijital Ürün Pasaportu Kurallarına Uyum İçin TrackTrace Hamlesi

İsviçre merkezli teknoloji şirketi Hashgraph Group, Avrupa Birliği’nin yeni dijital ürün izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik standartlarına uyumu kolaylaştırmak amacıyla TrackTrace adını verdiği bir tedarik zinciri platformunu tanıttı. Bu platform, Hedera ağı üzerinde çalışıyor ve şirketlerin karbon emisyonu, ürün kaynakları, dayanıklılık ve onarılabilirlik gibi verileri şeffaf bir şekilde kaydetmesini mümkün kılıyor.

Avrupa’nın Yeni Uyum Dönemine Dijital Yanıt

TrackTrace, özellikle AB’nin Ekotasarım Sürdürülebilir Ürünler Yönetmeliği ile uyumlu şekilde geliştirilmiş durumda. Bu yönetmelik, 2024 Temmuz ayında yürürlüğe girdi ve AB genelinde ürün verilerinin standartlaştırılarak tedarik zincirinde paylaşıldığı Dijital Ürün Pasaportu sisteminin altyapısını sağlıyor. Yönetmeliğin ilk büyük uygulaması ise elektrikli araç ve endüstriyel bataryalar için 18 Şubat 2027’den itibaren zorunlu olacak batarya pasaportu şartıyla öne çıkıyor.

Dağıtık Defter Teknolojisi ve Otomasyon Çözümleri

TrackTrace platformu, dağıtık defter teknolojisiyle değiştirilemez denetim izleri oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, platformun entegre ettiği yapay zeka araçları sayesinde şirketlerin elle hazırlamak zorunda kaldığı uyum raporları süreçlerinin otomatikleştirildiği vurgulanıyor. Böylece, giderek karmaşıklaşan düzenleyici yükümlülüklere uyum sürecinde ciddi bir operasyonel kolaylık sağlanıyor.

Kimlik Doğrulama ve Kurumsal Ortaklıklar

Tedarik zincirinde izlenebilirliğin ötesinde, TrackTrace aracılığıyla Hashgraph Group’un kimlik doğrulama çözümü IDTrust da sisteme entegre edilmiş durumda. Bu araç, fiziksel üretim ve lojistik süreçlerini dijital ortama güvenli ve değiştirilemez şekilde aktaran doğrulanabilir kimlik belgelerinin oluşturulmasını sağlıyor. Şirket, ayrıca kurumsal düzeyde Dijital Ürün Pasaportu uygulamaları için PwC ile iş birliği yürütüyor.

Hashgraph Group, kripto ve dağıtık defter teknolojileri alanında adından sıkça söz ettiriyor. Grup daha önce de kurumsal dijital varlıkların yönetimi ve güvenliğini hedefleyen AssetGuard adlı kurumsal cüzdan çözümünü piyasaya sürmüş ve ölçeklenebilir dijital varlık yönetimi için çeşitli kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirmişti.

TrackTrace’in temelini oluşturan Hedera ağı ise, enerji verimliliği yüksek halka açık bir dağıtık defter teknolojisi olarak öne çıkıyor. Bu ağ, Google, IBM, Dell ve Deutsche Telekom gibi küresel büyük şirketlerin yer aldığı bir konsey tarafından yönetiliyor.

Yeni platform; IBM Sterling Transparent Supply ve TrusTrace gibi blokzincir tabanlı izlenebilirlik çözümleriyle aynı pazarda rekabet ediyor. Bunun yanı sıra, batarya sektörü ve döngüsel ekonomi uygulamalarına odaklanan başka çözümler de pazarda etkinliğini artırmayı sürdürüyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve 2050 yılı için öngörülen iklim hedefleri doğrultusunda, bu tür dijital uyum ve izlenebilirlik araçlarının kritik rol oynayacağı vurgulanıyor. Hashgraph Group yönetiminden yapılan açıklamada, yapay zekâ destekli platform sayesinde firmaların yeni AB düzenlemelerine uyumda daha hızlı ve şeffaf ilerleyebileceği aktarıldı.

Hashgraph Group, “TrackTrace ile şirketlerin uyum süreçlerini otomatikleştirerek, tedarik zinciri verilerinin doğruluk ve şeffaflığını ileri düzeye taşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.