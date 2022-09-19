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Kripto para piyasaları, makroekonomik koşullar nedeniyle büyük bir koşuşturma içinde. Federal Rezerv (Fed), yükselen enflasyonu frenlemek için niceliksel sıkılaştırmaya gidiyor. Ancak uzmanlar, ara çöküşlerin ardından Kasım ayı ve sonrasında kripto para piyasalarında neden biraz rahatlama olabileceğine açıklık getirmeye çalışıyor. Bu uzmanlardan birisi de borsa fenomeni ve trader’ı CanteringClark. CanteringClark, kişisel Twitter hesabından 8 Kasım 2022 tarihinde yapılacak ABD’deki ara seçimlerden önce ve sonra hisse senedi piyasalarını performansını işaret eden kritik verileri paylaştı.

Tarih Tekerrür Edecek mi?

CanteringClark’ın dikkat çektiği geçmiş verilere bakıldığında, hisse senedi piyasalarının ABD‘de ara seçimlere giden aylarda genel olarak kötü performans gösterdiği görülüyor. Öte yandan, hisse senedi piyasaları seçimleri takip eden aylarda neredeyse her zaman hızla yükselmiş. O dönemin ABD başkanının partisinin performansı ne olursa olsun, seçimden sonraki aylarda hisse senedi piyasalarının neredeyse her zaman için önceki aylara kıyasla daha iyi performans gösterdiği görülüyor.

CanteringClark’a göre, bu durum özellikle 1970’lerden sonraki on yılda bariz bir şekilde görülebiliyor. Uzmanlar, 70’lerin ardından on yılın günümüze benzer makroekonomik koşullara sahip olduğuna inanıyor. Seçimlerden önceki 12 ayda hisse senedi piyasaları 1966’da yüzde 13, 1970’de yüzde 15 ve 1974’te yüzde 32 düştü. Ancak 12’nci seçimden sonraki aylarda hisse senedi piyasaları yukarı yönde hareketlenerek toparlanmaya başladı.

CanteringClark’a göre 1974 yılı, mevcut makroekonomik koşullarla önemli benzerliklere sahip. ABD’de enflasyon aynı dönemde yüzde 8,8’e ulaştı. Sonuç olarak, hisse senedi piyasaları yüzde 32’ye yakın düştü. Ancak, seçimlerden sonra piyasalar yüzde 20’lik güçlü bir toparlanma kaydetti. Analiste göre, gerçekleşen toplam hacim açısından mevcut piyasa davranışını diğer yıllarla hemen hemen aynı. Bu nedenle Kasım ve Aralık ayları muhtemelen piyasalar için iyi geçecek.

Kripto para piyasaları, 2020’den bu yana küresel piyasalarla güçlü bir şekilde korele hareket ediyor. Kripto varlıklar, teknoloji hisse senetlerine ve teknoloji odaklı hisse endeksi NASDAQ‘a benzer şekilde hareket ediyor. Bu nedenle, ara fiyat hareketlerinin sonraki aylar boğaları neşelendirecek bir şeyler verebilir.

Tarihin Tekerrüründe Fed Engeli

Bloomberg’in yaptığı yakın tarihli bir anket, ekonomistlerin Fed’in 2023 yılına kadar şahin kalacağına inandıklarını gösteriyor. Bu nedenle Fed’in niceliksel sıkılaştırması hisse senedi piyasaları ile birlikte Bitcoin ve altcoin‘ler için tarihin tekerrür etmesinin önüne geçebilir.

Şu anda piyasaların gözü 21-22 Eylül’deki FOMC toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantının ardından Fed’in 75 baz puan veya 100 baz puanlık faiz artırımına gittiğini duyurması bekleniyor. Kritik faiz kararı 22 Eylül’de TSİ 21.00’da açıklanacak.