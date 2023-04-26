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Amazon Web Services (AWS), Cronos Hızlandırma Programı aracılığıyla Web3 girişimlerinin büyümesini desteklemek için Cronos ile ortaklık kurdu. Ortaklık duyurusunun ardından CRO fiyatı yüzde 10'un üzerinde yükseldi.
11:12
26 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amazon Web Services (AWS), Cronos Hızlandırma Programı aracılığıyla Web3 girişimlerinin büyümesini desteklemek için Cronos ile ortaklık kurdu. Ortaklık duyurusunun ardından CRO fiyatı yüzde 10’un üzerinde yükseldi.

Amazon Web Services, Cronos İle Ortaklık Kurdu

Amazon, gelecekteki büyük gelişmeleri göz önünde bulundurarak kripto, Blockchain, Web3 ve NFT alanlarındaki varlığını genişletmeye devam ediyor. E-ticaret devinin bulut bilişim kolu AWS, bugün erken saatlerde Cronos ile ortaklık kurarak kripto sektöründeki hakimiyetini artırdığını duyurdu.

Cronos, 26 Nisan’da attığı bir tweet ile Cronos Hızlandırma Programı aracılığıyla Web3 girişimlerinin büyümesini desteklemek için AWS ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

AWS, DeFi, GameFi, SocialFi ve altyapı uygulamaları geliştirmek üzere hızlandırma program aracılığıyla Web3 girişimlerinin ölçeklenmesini ve büyümesini desteklemek için Cronos Labs ile birlikte çalışacak. Cronos Blockchain’inin ekosistemi, yeni başlayanlara ve erken aşamadaki girişimcilere yardımcı olmak için AWS Activate programından yararlanacak.

Ortaklık ile startup’ların AWS’nin kaynaklarına ve Cronos Labs‘in Blockchain geliştirme konusundaki uzmanlığına erişim sağlanarak Web3’te Blockchain teknolojisinin benimsenmesi ve entegrasyonunun artırılması hedefleniyor.

Crypto.com CEO’sundan Ortaklık Açıklaması: Heyecan Verici

Crypto.com CEO’su Kris Marszalek, Web3 ekosistemindeki gelişmeleri iyileştirmek için Cronos ve AWS arasındaki ortaklık hakkında tweet atarak “Cronos Labs’in Cronos Hızlandırma Programından geçen Web3 girişimlerini destekleme ve ölçeklendirme konusunda AWS ile birlikte çalıştığını görmek heyecan verici.” açıklamasında bulundu.

Ortaklık duyurusunun ardından yükselişe geçen CRO fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 15’e yakın yükselişle 0,07539 dolardan işlem görüyor. Altocoin’in işlem hacmi son 24 saatte yüzde 500’ün üzerinde arttı. Bu yatırımcıların habere ilgisinin yoğun olduğuna işaret ediyor. CRO için son 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyat seviyelerinin sırasıyla 0,06548 ve 0,07584 dolarda olduğu görülüyor.

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