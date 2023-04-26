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  •   Milyarder Mike Novogratz: Mükemmel Değil Ancak Olumlu! Dev Kripto Yatırımcısının Yorumu!

Milyarder Mike Novogratz: Mükemmel Değil Ancak Olumlu! Dev Kripto Yatırımcısının Yorumu!

Ünlü milyarder FTX çöküşünün ardından son durumu ele aldı. AB düzenlemesini de yorumladı.
01:15
26 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı günlük kapanışa hazırlanıyor ve yeniden 28.200 doları aştı. Altcoinler de toparlanmaya başladı. Ancak kısa vadeli fiyat hareketlerinden daha önemli olan şey orta ve uzun vadede fiyatın yönünü belirleyecek düzenleyici baskıdır. ABD bu konuda FTX çöküşünden sonra daha da gündeme geldi. Peki Mike son durumu nasıl değerlendiriyor?

Mike Novogratz Kripto

Galaxy Digital CEO’su ve kripto milyarderi Mike Novogratz, kriptonun iki partili bir konu olması gerektiğini düşünüyor. Fox Business ile yaptığı yeni bir röportajda milyarder, Avrupa Birliği’nin dijital varlıklar için yeni kabul ettiği yasal çerçeveyi tartışıyor ve düzenlemelerin mükemmel olmadığını ancak sektör için “olumlu bir adım” olduğunu savunuyor. Benzer şekilde ABD de stablecoin düzenlemesi konusunda önemli bir adım attı. Yeni tasarı öncekine göre daha makul ve stablecoinlerin güvenliğini artırıyor. Bu durum daha fazla yatırımcının kripto paralara ilgi duymasını sağlayabilir. Üstelik stablecoin ihraççılarının meşru hale gelmesi bankalarla yaşanan “sizinle çalışmak istemiyoruz” problemini de çözecektir.

Novogratz yine de AB’nin kripto konusunda daha iyi konumda olduğuna inanıyor. ABD’deki kripto düzenleyicilerin devam eden baskısı ve yasaların belirsizliği ülkedeki kripto şirketlerini de olumsuz etkiliyor.

ABD Kripto Para Düzenlemesi

FTX çöküşünün ardından Cumhuriyetçiler kripto para endüstrisini destekler nitelikte bazı açıklamalarda bulundu. Kripto konusunda ikiye bölünen meclis bir taraf piyasaları desteklediği için şimdilik olumlu görünüyor. Aynı zamanda gelecekte devreye alınacak yasaların daha az zorlayıcı olması hususunda da umut vadediyor.

“Bence Demokrat Parti’de, Biden Yönetiminde, Gary Gensler’da, Elizabeth Warren’da, Sherrod Brown’da, biraz da Janet Yellen ve Lael Brainard’da küçük bir azınlık var, çünkü bence dolar konusunda biraz endişeliler ve kriptoyu gerçekten sevmiyorlar. Ve kripto iki partili olmalı, bu sol ya da sağ değil, büyük ölçüde partizan hale geldi çünkü Sam Bankman-Fried, Başkan Biden ve Demokratlara o kadar açık bir bağışçı oldu ki herkes kendini aptal gibi hissediyor. Büyük bir dolandırıcı olduğu ortaya çıktı, SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ile yakındı, CFTC (Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu) ile yakındı. FTX‘in Cumhuriyetçilere de tonlarca para vermesi ironik ama anlatı bu değil ve bu yüzden Demokratlar geri çekildi ve kriptodan hoşlanmayan bu azınlık bu boşluğu doldurdu.”

FTX’in eski CEO’su Bankman-Fried, müşterileri dolandırdığı ve milyarlarca dolar değerindeki fonlarını yanlış kullandığı iddiasıyla suçlanmanın yanı sıra 300’den fazla yasadışı kampanya bağışı yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor. Aralık ayında Bankman-Fried’den fon alan üç Demokrat kampanya grubunun, gözden düşen FTX kurucusunun siyasi katkılarının 1 milyon dolardan fazlasını iade etmeyi planladıkları bildirildi.

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