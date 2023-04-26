Kripto para yatırımcıları için sırada ne var? Ünlü kripto trader yaklaşan şey konusunda uyarıyor.

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Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği popüler traderlardan biri son piyasa güncellemesini paylaştı. Bitcoin kimi zamanlar eski fiyat hareketlerini takip eder ve bu da yatırımcılara sonraki adım konusunda fikir verir. Popüler trader bu sefer 2018 yılındaki fiyat hareketlerini hatırlattı ve yatırımcıları uyardı. Bitcoin düşecek mi?

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Yeni bir strateji oturumunda, Altcoin Psycho 2018 Bitcoin ayı piyasasının “Bart” formasyonu ya da “The Simpsons” çizgi dizisindeki Bart Simpson’ın kafasına benzeyen bir formasyonla geç kalan BTC boğalarını tasfiye etmesiyle ünlü olduğunu söylüyor. Bu formasyon tipik olarak güçlü bir yükselişle başlar, ardından bir konsolidasyon dönemi ve ardından satışlar gelir. Altcoin Psycho’ya göre, Bitcoin’in düşük zaman dilimli grafiklerinde Bart formasyonları görmeye başlıyor.

“Beni biraz tedirgin eden tek şey… tam burada (30.000 $’ın üzerinde) likidite tuzağı var ve biraz boşluğunuz var (19.000 dolardan 25.000 dolara kadar). Tam olarak Bart’ı aşağı çekip çekmeyeceğimizi söylemek zor. Bu kurulumu meşhur 2018-2019 BitMEX Bart olayında görüyoruz. Bunları biraz daha düşük zaman dilimlerinde görmeye başlıyoruz… Genellikle daha düşük zaman dilimlerinde gördüğünüzde… daha yüksek zaman dilimlerinde ortaya çıktığını görebilirsiniz.”

Bitcoin Fiyatı Düşebilir

Altcoin Psycho’ya göre, Bitcoin bu yıl 12 saatlik grafikte iki Bart formasyonu çizdi. Bunlardan ilki Ocak ayının sonlarında Bitcoin‘in 20.000 dolardan 25.000 dolara yükseldiği ve iki haftadan kısa bir süre içinde 21.000 dolara çekildiği zamandı. Trader Bitcoin’in Şubat ayında 21.000 doları gördükten hemen sonra bir Bart modeli oluşturduğunu ve Mart ayında 19.000 dolara düşmeden önce 25.000 dolara tırmanışını hatırlatıyor. Altcoin Psycho ayrıca geçen haftaki memecoin patlamasının Bitcoin ve genel olarak kripto piyasalarının bir satış olayına tanık olmak üzere olduğuna dair bir sinyal olabileceği konusunda uyarıyor.

“Bence piyasaların ne zaman kolay moda girdiğini anlamak oldukça kolay. Bunu bilmek için dahi olmaya gerek yok. O zamanlar, bir proje listesine dart tahtası atıp para kazanabileceğiniz zamanlardır. Bence pek çok insan genellikle bu kolay mod dönüşü biraz daha zorlaşmaya başladığında ve bu genellikle memecoin’lerin sert bir şekilde pompalandığını gördüğünüz zamandır.”

Birçok analist Bitcoin düşüşünün 25.500 dolara kadar sürmesinden endişeleniyordu ancak şimdilik kral kripto para birimi 28.000 doların üstüne tekrar tırmanmayı başardı.