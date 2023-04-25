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Aldanmayın! Kripto Yatırımcısına Tuzak Kuruyorlar! Meme Coinler ve Büyük Risk!

Kripto para yatırımcıları yüksek kazanç fırsatına odaklandığı için ciddi tuzakları görmezden geliyor.
23:45
25 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları her yeni günün sabahında avcılar tarafından yeni yöntemlerle tuzağa çekiliyor. Üstelik ciddi anlamda dolandırıcılık yapabilen, devasa ganimetler elde eden dolandırıcılar her geçen gün büyüyen bir motivasyona sahip. Peki bugünlerde yatırımcıları tehdit eden büyük risk ne?

Meme Coinler

Meme coinlerin popülerliği, fiyat manipülasyonu ve diğer dolandırıcılık faaliyetlerinde artışa yol açtı. Dağıtıcıların piyasaya likidite eklemeden önce büyük miktarlarda coin biriktirdiği bilinmektedir, bu da fiyatın fırlamasına ve şüphelenmeyen yatırımcıların değersiz coinlere sahip olmasına neden olabilir. Meme coinleri son yıllarda popülerlik kazanmıştır. İnsanlar bu coinleri genellikle şaka ya da eğlence amacıyla üretmektedir ve genellikle pratik kullanımları yok denecek kadar azdır. Buna rağmen, meme coin’ler özellikle son 5 yılda artan maddi değerleriyle daha da popüler hale geldi.

Fakat bir sorun var. Bugün insanlar eğlence amaçlı değil spekülatif kazanç umuduyla meme coinler satın alıyor. Ancak meme coinlerin bir de karanlık yüzü var. Bu coinlerin birçok dağıtıcısı, piyasaya likidite eklemeden önce büyük miktarlarda fon biriktirmektedir. Bu davranış fiyat manipülasyonuna ve diğer kötü sonuçlara yol açabilir.

Meme Coinler Alınır Mı?

Arkasında çoğu zaman hiçbir fayda veya yenilik olmayan meme coinler fiyat manipülasyonlarına karşı son derece savunmasızlardır. Üstelik günümüzde token ihracının son derece kolaylaştığını düşünürsek bu art niyetlilere büyük bir oyun alanı sağlıyor. Dağıtıcıların kullandığı bir taktik, piyasaya likidite eklemeden önce büyük miktarda coin biriktirmektir. Bunu, erken yatırımcılardan büyük miktarlarda coin satın alarak ya da fiyatı şişirmek için botlar kullanarak yaparlar. Dağıtıcı önemli sayıda coin elde ettiğinde, piyasaya likidite ekleyebilir ve bu da fiyatın fırlamasına neden olabilir. Bu fiyat manipülasyonu, farkında olmayan yatırımcılar için yıkıcı olabilir. Birçok kişinin meme coinlere yatırım yapmanın içerdiği riskleri kavraması gerekir, çünkü fiyat düştüğünde bir servet kaybedebilirler.

Meme coinler genellikle herhangi bir yönetim organı tarafından düzenlenmez ve bu da başka bir sorun teşkil eder. Bu, fiyat manipülasyonunu veya diğer dolandırıcılık faaliyetlerini engelleyecek bir gözetim olmadığı anlamına gelir. Ek olarak, birçok meme coin anonim olarak piyasaya sürüldüğünden, dağıtıcıyı herhangi bir yanlış davranıştan sorumlu tutmak zor olabilir.

Buna ek olarak, kurbağa temalı PEPE tokenı, şanslı bir alıcının 250 dolarlık bir yatırımı 1 milyon doların üzerinde bir kâra dönüştürdüğünü gördü. Yeni piyasaya sürülen PEPE’nin öncülüğünde büyük bir meme coin dalgalanması yaşandı. Ortaya çıkan “meme coin çılgınlığı”, Ethereum ağını tıkayan yüksek işlem hacimlerini gerektirdi. Artışa tanık olan bir diğer meme coin ise bir günde %90 oranında yükselen REKT‘tir.

Bunlar, benzer meme coin’lerin anında kâr elde etmeye çalışan yatırımcıları cezbedebileceği bazı örneklerdir. Ancak, dikkatli olmakta fayda var. Çoğu meme coinin temel değeri yok denecek kadar azdır ve tamamen popülerlik üzerinden işlem görür. Meme coinler, daha ucuz görünmelerini sağlamak ve potansiyel alıcıları çekmek için bir sentten daha düşük piyasa fiyatlarıyla devasa arzla piyasaya sürülür.

Sosyal medyada spam yapan meme coin topluluğu genelde botlardan oluşur ve insanlar onların gerçek olduğunu düşürüp yatırım yapmak ister. Bu tarz riskleri herhangi bir meme coine yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurmalısınız.

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