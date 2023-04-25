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Son Dakika! Bitcoin Neden Yükseliyor? Yine 28.000 Dolar!

Ne oldu? Bitcoin fiyatı son haberin ardından 27.900 doları aştı. Yatırımcılar rahat nefes alabilecek mi?
23:09
25 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi bugün 27.192 dolara kadar düştükten sonra Binance borsasında 27.900 dolara ulaştı. İlerleyen saatlerde 28.000 doları tekrar aşması muhtemel olan Bitcoin için günlük kapanış son derece önemli olacak.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Google ve Microsoft kazanç raporlarının beklenti üstü açıklanmasının ardından Bitcoin fiyatı 27.900 doları aştı. Fed’in devam eden sıkılaşmasına rağmen teknoloji şirketlerinin beklenti üstü kazanç açıklaması ekonomide resesyon riskini zayıflattığı için BTC yükseldi. Ancak bir sorun var. Eğer Fed enflasyondaki düşüşün istediği hızda devam etmeyeceğini düşünürse son kazanç raporları ona daha fazla oyun alanı olduğunu söyleyecek.

Diğer taraftan Binance borsasının Voyager satışından cayması bu konudaki incelemeye artık gerek kalmaması sebebiyle de Bitcoin fiyatını destekledi. Bu akşam gelen kazanç raporları ve Binance haberi son Bitcoin yükselişini temelini oluşturuyor. Öte yandan NASDAQ günü %2 kayıpla kapattı. Bu durum Bitcoin’in hisse senedi piyasalarından ayrışmaya devam ettiğini de gösteriyor.

Bitcoin (BTC) Yorum

BTC fiyatının 27.800 dolar üzerinde tutunduğu senaryoda altcoin yatırımcıları rahat nefes alabilir. Son düşüşler ve 27.000 dolar testinin verdiği tedirginlik altcoinlerdeki risklerin azaltılmasına neden oldu. Doğal olarak altcoinler önemli destek seviyelerini bu birkaç günde kaybetti. Şimdilik son Bitcoin yükselişine sevinmek için erken ve yükselişin ivme kazanması için 28.382 dolar üstünde kapanışlar görmemiz gerekiyor.

Bitcoin fiyatı 30.180 dolar üstünde kalıcılık elde edemediği için yönünü güneye çevirmişti ve 29.500 seviyesini de kaybederek 29.000 dolar altına kapı araladı. Mart sonunda başlayan yükselişi devamı için mevcut konum makul ve BTC zirveden fazla uzaklaşmadı. Önceki 3 ayda gördüğümüz yükselişler de peşinden düşüşler getirdiği için yatırımcılar orta vadede fiyata dair umutlarını koruyor.

Kripto paraların kümülatif değeri halen 1,2 trilyon dolar eşiğinin altında ve 34 milyar dolarlık günlük hacim Fed toplantısı öncesinde yatırımcıların riskten kaçındığını gösteriyor. Diğer taraftan BTCD %46,1 seviyesinin üstüne tırmandı bu da altcoinlerdeki kaçışın sonucudur.

Güncelleme: Bitcoin fiyatı 23.39 itibariyle 28.047 dolara ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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