X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   Bu 3 Altcoin Büyük Artış Yaşadı: Takip Etmekte Fayda Var!

Bu 3 Altcoin Büyük Artış Yaşadı: Takip Etmekte Fayda Var!

Düşük değerli altcoin’lerde risk yüksek olsa da kazanç getirisi de yüksek olduğu için yatırımcıların ilgisini çekiyor gibi görünüyor.
19:52
28 Mart 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Kripto para piyasasında genel bir yükseliş yaşanırken bazı düşük değerli altcoin’lerin, piyasanın geri kalanından daha iyi performans gösterdiğine şahit oluyoruz. Düşük değerli altcoin’lerde her ne kadar risk yüksek olsa da kazanç getirisi de buna bağlı olarak yüksek olduğu için bu altcoin’ler yatırımcıların ilgisini çekiyor gibi görünüyor.

StormX, QuarkChain ve Ziliqa

Kullanıcıların çevrimiçi alışveriş yaparken ödül ve nakit para kazanmalarını sağlamak için tasarlanmış bir proje olan StormX (STMX), Pazar günü 24 saatlik bir zaman diliminde %54 oranında yükseliş yaşadı.

STMX piyasa değeri bakımından yazının yayına hazırlandığı sırada 262. en büyük kripto para konumunda bulunuyor ve 0,021 dolardan işlem görüyor. Pazar günü yakalanan yükseliş sonrasında ise STMX’in son 24 saatte %5 geri çekildiği ifade edilebilir.

Aynı zaman dilimde dikkat çeken artış yaşayan bir başka altcoin ise QuarkChain (QKC).  QuarkChain, güvenlik ve merkezsizlikten ödün vermeden ölçeklenebilirliği hedefleyen bir proje olarak nitelendirilebilir.

QKC, bu hafta sonu %70.5’lik artış yakaladı ve fiyat 0.017 dolardan 0.0.029 dolara yükseldi. Yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,024 dolardan işlem gören QKC, 320. en büyük kripto para konumunda bulunuyor.

Son olarak hızlı işlemler için tasarlanan ve blok zincirlerini daha hızlı ve daha ölçeklenebilir hale getirmeyi amaçlayan bir protokol olan Ziliqa’nın da (ZIL) aynı zaman diliminde dikkat çeken artış yaşadığı görülüyor.

E-spor şirketleri Ninja in Pyjamas, RRQ ve MAD Lions ile ortaklıklarının duyurulmasından günler sonra ZIL bu hafta sonu bir günden daha kısa bir sürede %78’in üzerinde artış yakaladı. Yazının hazırlandığı sırada 0,10 dolardan işlem gören ZIL, artış sonrasında geri çekilme yaşıyor.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere tüm piyasada boğa sinyalleri alınırken analistler, yeniden testlerin gelebileceği yönünde yatırımcıları uyarıyor. Bu noktada yapılan açıklamalara göre kripto para birimleri yeşil görünümün ardından bazı önemli seviyeleri test etmek için geri çekilebilir. Bitcoin için bu geri çekilmenin 45.500 dolar seviyelerinde kadar olabileceği ifade ediliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!
Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Terra, Chainlink, Ethereum Classic Yorum!
Terra, Chainlink, Ethereum Classic Yorum!
Bitcoin (BTC) Rallisi ile Bu Altcoin ve Bu Meme Coin Yükselişlere Önderlik Ediyor!
Bitcoin (BTC) Rallisi ile Bu Altcoin ve Bu Meme Coin Yükselişlere Önderlik Ediyor!
Bir Merkez Bankası Kripto Karşıtı Hamlesi Daha: Bu Ülke de Akıma Katıldı
Bir Merkez Bankası Kripto Karşıtı Hamlesi Daha: Bu Ülke de Akıma Katıldı
Avrupa Birliği Bunu Tartışıyor: Kara Para Aklama ve Kriptolar
Avrupa Birliği Bunu Tartışıyor: Kara Para Aklama ve Kriptolar
ETC Group, Yeni ETP’leri Duyurdu: Bu 3 Altcoin Dev Borsaya Giriyor
ETC Group, Yeni ETP’leri Duyurdu: Bu 3 Altcoin Dev Borsaya Giriyor
Kripto Para Piyasasının Son 24 Saatlik Bilançosu: Yüksek Volatilite ile Birlikte 400 Milyon Dolarlık Likidasyon!
Kripto Para Piyasasının Son 24 Saatlik Bilançosu: Yüksek Volatilite ile Birlikte 400 Milyon Dolarlık Likidasyon!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!
Analist: “Bu 3 Metaverse Projesini Mutlaka Takip Edin!”
Demir Demirkan Herkesin Aklındakileri Sordu, Rock’n’Verse Ekibi Yanıtladı!
Binance Dahil Oldu! Bu Ülke Emlak Vergisi Ödemelerinde Bitcoin’i Kabul Edecek
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022