Düşük değerli altcoin’lerde risk yüksek olsa da kazanç getirisi de yüksek olduğu için yatırımcıların ilgisini çekiyor gibi görünüyor.

Kripto para piyasasında genel bir yükseliş yaşanırken bazı düşük değerli altcoin’lerin, piyasanın geri kalanından daha iyi performans gösterdiğine şahit oluyoruz. Düşük değerli altcoin’lerde her ne kadar risk yüksek olsa da kazanç getirisi de buna bağlı olarak yüksek olduğu için bu altcoin’ler yatırımcıların ilgisini çekiyor gibi görünüyor.

StormX, QuarkChain ve Ziliqa

Kullanıcıların çevrimiçi alışveriş yaparken ödül ve nakit para kazanmalarını sağlamak için tasarlanmış bir proje olan StormX (STMX), Pazar günü 24 saatlik bir zaman diliminde %54 oranında yükseliş yaşadı.

STMX piyasa değeri bakımından yazının yayına hazırlandığı sırada 262. en büyük kripto para konumunda bulunuyor ve 0,021 dolardan işlem görüyor. Pazar günü yakalanan yükseliş sonrasında ise STMX’in son 24 saatte %5 geri çekildiği ifade edilebilir.

Aynı zaman dilimde dikkat çeken artış yaşayan bir başka altcoin ise QuarkChain (QKC). QuarkChain, güvenlik ve merkezsizlikten ödün vermeden ölçeklenebilirliği hedefleyen bir proje olarak nitelendirilebilir.

QKC, bu hafta sonu %70.5’lik artış yakaladı ve fiyat 0.017 dolardan 0.0.029 dolara yükseldi. Yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,024 dolardan işlem gören QKC, 320. en büyük kripto para konumunda bulunuyor.

Son olarak hızlı işlemler için tasarlanan ve blok zincirlerini daha hızlı ve daha ölçeklenebilir hale getirmeyi amaçlayan bir protokol olan Ziliqa’nın da (ZIL) aynı zaman diliminde dikkat çeken artış yaşadığı görülüyor.

E-spor şirketleri Ninja in Pyjamas, RRQ ve MAD Lions ile ortaklıklarının duyurulmasından günler sonra ZIL bu hafta sonu bir günden daha kısa bir sürede %78’in üzerinde artış yakaladı. Yazının hazırlandığı sırada 0,10 dolardan işlem gören ZIL, artış sonrasında geri çekilme yaşıyor.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere tüm piyasada boğa sinyalleri alınırken analistler, yeniden testlerin gelebileceği yönünde yatırımcıları uyarıyor. Bu noktada yapılan açıklamalara göre kripto para birimleri yeşil görünümün ardından bazı önemli seviyeleri test etmek için geri çekilebilir. Bitcoin için bu geri çekilmenin 45.500 dolar seviyelerinde kadar olabileceği ifade ediliyor.