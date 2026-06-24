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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 24 saatte %3 düşerek $61.000’in altına indi, $63.500 yakınında $1,2 milyarlık kısa pozisyon birikti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 24 saatte %3 düşerek 61.000 doların altına indi.
  • 📉 60.500 ile 61.500 dolar aralığında biriken alım emirlerinin önemli kısmı çalıştı.
  • ⚠️ $BTC’de 63.500 dolar yakınında 1,2 milyar dolarlık kısa pozisyon öne çıkıyor.
  • 📌 Bir sonraki büyük tasfiye riski 65.000 dolar seviyesinde toplanıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin son 24 saatte %3 gerileyerek 61.000 doların altına indi ve kısa vadeli işlemlerde likidite odaklı bir görünüm öne çıktı. 60.500 ile 61.500 dolar aralığında başlangıçta 525 milyon doların üzerinde alım emri birikirken, fiyatın bu bölgeye sarkmasıyla piyasada hem aşağı hem yukarı yönlü tasfiye riski arttı.

İçindekiler
1 Likidite bölgeleri kısa vadeli yön arayışını belirliyor
2 İzlenen seviyeler 60.500 ve 61.500 dolar bandında toplandı
3 Tasfiye haritasında kısa pozisyonlar öne çıktı

Likidite bölgeleri kısa vadeli yön arayışını belirliyor

Emir defteri verileri, 60.500 doların altında ve 65.000 dolar civarında yoğun likidite kümeleri bulunduğunu gösteriyor. Bu tablo, Bitcoin’in kısa vadeli fiyat hareketinde likidite akışlarının belirleyici hale geldiğine işaret ediyor.

Bitcoin salı gününü 62.700 dolarda tamamladı. Bu seviye, 10 Haziran’dan bu yana görülen en düşük günlük kapanış oldu. Aynı zamanda pazartesi günkü fiyat aralığını tamamen silen düşüş yönlü bir yutan mum formasyonu oluştu. Bu yapı, kısa vadeli momentumda zayıflamaya işaret eden teknik sinyaller arasında yer aldı.

Fiyat daha sonra 63.000 doların altında yatay seyre geçti. Saatlik grafikte, hafta başında 66.000 dolar yakınındaki reddin ardından daha düşük zirveler oluştu. Göreceli güç endeksi olan RSI ise yakın dönemdeki aşırı alım bölgesinden geri çekildi. Buna karşın Bitcoin, haziran ayı bant dip seviyesi olan 60.500 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir. Genellikle yüksek seviyeler aşırı alıma, düşük seviyeler ise aşırı satıma işaret eder.

Lennaert Snyder, Bitcoin’de kısa süreli bir tepki görüldüğünü ancak henüz ikna olmadığını, bu nedenle şu aşamada alım yönünde pozisyon açmadığını aktarıyor.

İzlenen seviyeler 60.500 ve 61.500 dolar bandında toplandı

Kripto para yatırımcısı Lennaert Snyder, yukarı yönlü bir tepkinin güç kazanıp kazanmayacağını anlamak için 61.500 ve 60.500 dolar seviyelerinin izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Yukarıda ise 63.500 ve 64.000 dolar aralığının, fiyatı çekebilecek likidite bölgeleri olarak öne çıktığını kaydediyor.

Velo verilerine göre yatırımcılar ilk etapta 61.500 ile 60.500 dolar arasındaki alım tarafı likiditesine 8.366 BTC ekledi. Bitcoin’in 61.000 doların altına inmesiyle bu aralığın önemli bir kısmı işlem gördü ve yaklaşık 270 milyon dolarlık alım emri tetiklendi.

Kalan alım emirleri, likidite kümesinin alt bölümünde bulunuyor. Bu bölgede yatırımcıların son satış dalgasını karşılamaya çalıştığı görülüyor.

Tasfiye haritasında kısa pozisyonlar öne çıktı

61.000 doların altındaki hareket, 61.500 dolar çevresinde kümelenen kaldıraçlı uzun pozisyonların önemli bölümünü tasfiye etti. CoinGlass verilerine göre son bir saat içinde 125 milyon doların üzerinde uzun pozisyon kapandı. Böylece mevcut fiyat çevresindeki aşağı yönlü tasfiye baskısı azaldı.

Yakındaki uzun kaldıraç temizlendikten sonra, tasfiye haritasında spot fiyatın üzerinde biriken kısa pozisyonlar daha görünür hale geldi. Buna göre 63.500 dolar civarında 1,2 milyar dolardan fazla kısa pozisyon bulunuyor. 60.500 ile 61.000 dolar aralığında kalan alım likiditesinin korunması halinde piyasanın dikkati bu bölgeye kayabilir.

Bir sonraki büyük tasfiye riski 65.000 dolar çevresinde yer alıyor. Bu seviyede 2,4 milyar doların üzerinde kısa pozisyon kırılgan durumda bulunuyor. Piyasada bu tür kümelenmeler, tasfiyelerin ek alımları tetiklemesi nedeniyle zaman zaman sert ve hızlı fiyat hareketlerine yol açabiliyor. Şimdilik en yoğun likidite birikimi 60.500 dolar civarında kalmayı sürdürüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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