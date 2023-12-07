Ünlü Sunucu Bitcoin ETF’si İçin Dünya Devi JP Morgan’ı İşaret Etti ve Ekledi: SEC’e Başvururlarsa Şaşırmam!

ETF Prime podcast’inin sunucusu ve ETF Institute’un kurucu ortağı Nate Geraci Perşembe günü bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada JPMorgan’ın spot Bitcoin ETF’si konusunda bir atılım yapabileceğini ve bu doğrultuda ABD SEC’e başvuru yaparak tüm dünyayı şaşırtabileceğini belirtti. Yapmış olduğu bu yorum, JPMorgan CEO’su Jamie Dimon tarafından yapılan açıklamanın ardından geldi. ABD hükümetinden kriptoyu ezmesini istemesine yanıt olarak geldi ve kriptonun tek kullanım alanının suçu teşvik etmek olduğunu söyledi.

JPMorgan’dan Spot Bitcoin ETF’si

Nate Geraci 7 Aralık’ta X’e bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada JPMorgan’ın radikal bir kararla spot bir Bitcoin ETF’si başlatabileceğini belirtirken diğer bir seçenek olarak da varlık yönetimi müşterilerinin Bitcoin’e yatırım yapmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

JPMorgan ilk ETF’sini, ETF’nin ortaya çıkışından 21 yıl sonra, 2014 yılında piyasaya sürdü. CEO Jamie Dimon, geçmişten günümüze son derece yıkıcı ETF’lere karşı olmasıyla biliniyor ve hizmetlerine güveniyordu. Ancak yatırımcıların ETF’lere olan yönelimi JPMorgan’ı da bu alanda hizmet vermeye itti.

JPMorgan, 2021 kripto piyasası boğa döneminde sektöre adım atan öncü finans devlerinden bir tanesi olmuştu. JPMorgan’ın JPM Coin’ine sahip olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu coin aracılığıyla bankalar arası işlemlerin ve programlanmış ödemelerin nasıl gerçekleştirilebileceği araştırılıyor.

JPMorgan’ın sessizce dosyalama gerçekleştirme ihtimali ve Bitcoin ETF uygulaması, piyasa duyarlılığını aynı zamanda da BTC fiyat yönünü tamamen değiştiren BlackRock ve Fidelity dosyalarına benzer şekilde ilerleyebilir. CEO Jamie Dimon tutumuna rağmen, geleneksel finans sektöründe Bitcoin’in tanınırlığı ve bilinirliğinden yararlanmak istiyormuş gibi görünüyor.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon Kripto’yu Eleştirdi

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’ndeki bir duruşma sırasında JPMorgan CEO’su Jamie Dimon kriptoya ateş püskürdü ve şu açıklamayı yaptı:

“Eğer hükümetin yerinde olsaydım, kapatırdım.

Dimon yapmış olduğu yoruma dayanak olarak ise, suçluların uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, vergiden kaçınma ve diğer suçlar için kripto kullandığına dair beslediği inancını gösteriyor. Yine de CEO’nun geçmişte kararlarından vazgeçerek piyasanın geneline uyum sağladığını görmezden gelmek pek de mümkün olmayacaktır.