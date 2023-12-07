Not Alın! Analiste Göre Bu 3 Altcoin Güçlü Yükselecek!

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği analist The Flow Horse üç altcoin’de yükseliş beklediğini açıkladı. Analistin yükseliş beklediğini ifade ederek sıraladığı altcoin‘ler Blockchain tabanlı oyun platformu Gala’nın GALA’sı, merkeziyetsiz borsa (DEX) dYdX’in hizmet token’i DYDX ve merkeziyetsiz ağlarını minimum maliyetle başlatmasını sağlamak için inşa edilmiş bir Blockchain olan Celestia’nın TIA’sı oldu.

Analistin GALA ve DYDX Yorumu

Anonim kripto para analisti The Flow Horse, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından takipçilerine yükseliş beklediği altcoin’leri sıraladı. Analistin yükseliş beklediği ilk altcoin Blockchain tabanlı oyun platformu Gala‘nın yerel varlığı GALA oldu. Analist GALA’nın yükseliş trendinde olduğunu belirtti.

The Flow Horse, belirli bir zaman dilimindeki alım ve satım hacmini karşılaştırarak sapmaları belirlemeyi amaçlayan bir gösterge olan kümülatif hacim deltası (CVD) gibi temel metriklerin GALA‘da yükselişe geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

Biraz GALA aldım. Short pozisyondaki trader’ları öldürecek gibi duruyor. Çok farklı spot, vadeli işlemler ve CVD’lerden görülebileceği gibi altcoin’deki yükseliş spot tarafla sağlanıyor. Üstelik kripto oyun sektörü henüz beklenen çıkışı yapamadı. Bu da GALA’yı öne çıkaran unsurlardan. Ayrıca altcoin’in trendi güçlü ve fiyatı 20 günlük Basit Hareketli Ortalama’nın (SMA), Standart Sapma’nın (SD) ve Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat’ın (VWAP) üzerinde.

The Flow Horse’un işaret ettiği ikinci altcoin ise diğer faktörlerin yanı sıra, önemli bir direnç seviyesini desteğe dönüştürmesiyle öne çıkan merkeziyetsiz borsa (DEX) dYdX‘in hizmet token’i DYDX. Analist DYDX’de yükseliş beklediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

DYDX‘in kilit açılışı gerçekleşti ve spot CVD fiyatı yukarı çekerken, vadeli işlemlerdeki short’lar bir bir kapanıyor. Altcoin‘şn fiyatının son iki yılın en önemli seviyesini yeniden test etmesi sonrası bu seviyenin desteğe dönüşmesi de yükseliş beklentimi destekliyor. Üstelik DEX anlatısı her geçen hafta güç kazanıyor. Sabırlı olun, göreceksiniz DYDX yükselecek.

Büyük ÇIkış Yapan TIA Coin’in Daha da Yükselmesini Bekliyor

Analistin işaret ettiği üçüncü altcoin ise herkesin kendi merkeziyetsiz ağlarını minimum maliyetle başlatmasını sağlamak için inşa edilmiş bir Blockchain olan Celestia‘nın TIA’sı oldu. Analist TIA’nın büyük bir yükseliş trendi içinde hareket ettiğinin altını çizerek şunları kaydetti: