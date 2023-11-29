Solana (SOL) Yükselişi Devam Edecek Mi? Kasım Sonu Altcoin Tahminleri

Bitcoin fiyatı 38.000 dolar üzerinde oyalanmaya devam ediyor ve son toparlanma altcoin yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Haftalardır zorlu dirençleri inatçı biçimde aşan BTC fiyatı artık 40.000 dolarlık hedefe çok daha yakın. Bu da daha fazla yatırımcının ayı sezonundan kurtulduğumuza ikna olmasını sağlayabilir.

Solana (SOL)

SOL fiyatı Aralık 2022’de 8,5 dolara kadar düştükten sonra istikrarlı biçimde yükselişe geçti. Öyle ki son birkaç aydır devasa talep görüyor. SOL fiyatı haftalık zaman diliminde art arda beş yükseliş mum çubuğu oluşturmuştu ve 68 dolar üzerinde yıllık zirvesini belirledi. Şimdi BTC fiyatı yeniden yükselişe geçtiği için 60 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor.

29 Kasım’da Solana Vakfı, Solana‘daki içerik oluşturucu araçları, ekosistem ve geleceğe dair konularla ilgili AMA oturumu düzenleyecek. Solana topluluğu ayrıca Art Basel Miami Beach’te başka bir etkinliğe katılacak. Bu tarz etkinliklerde fiyatı pozitif etkileyebilecek güzel gelişmeler görebiliriz.

Öte yandan Grascale Solana Tröst’ü (GSOL) 92,5 dolarlık dibin ardından tekrar 100 doların üzerine çıktı. Eğer GSOL talebi artarsa bu SOL Coin fiyatını da öncekinde olduğu gibi destekleyecek.

SOL Coin Tahmin

Michael Kanhwald isimli analiste göre SOL Coin önemli yatay destek alanını başarıyla geri aldığı için istikrarlı yükselişine kaldığı yerden devam edebilir. Üstelik BTC ve GSOL fiyatındaki artış da bu ihtimali destekliyor.

Analistler uzun vadeli fiyat rotasını çizebilmek için Elliot dalga sayımından yoğun biçimde istifade eder. Bu kriptoya özgü olmamakla birlikte her alanda kullanılan bir modeldir. Günlük grafikteki dalga sayımı SOL Coin yatırımcıları için bundan sonraki durakla ilgili bazı fikirler veriyor.

SOL’un beş dalgalı bir yukarı hareketin dördüncü dalgasında olduğunu görüyoruz. Sayım doğruysa popüler Ethereum katili yüzde 55 artışla 86 dolara ulaşabilir. Ancak güçlü yükseliş görünümüne rağmen 48 dolar seviyesinin altındaki kapanışlar 28 dolarlık destek seviyesine düşüşü beraberinde getirebilir.

Bitcoin (BTC) yazı hazırlandığı sırada 38.100 dolardan alıcı bulurken SOL Coin daha fazla yükselişe hazır görünüyor. Altcoinler BTC’nin direnci aşmasıyla tekrar çift haneli kazançlar elde etmeye başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.