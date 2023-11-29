ALTCOIN

Popüler Altcoin’den Bu Ülkede Dev Hamle! Fiyat Artışa Geçti

Özet

  • Altcoin IOTA Abu Dabi’de dijital inovasyona öncülük ediyor.
  • Birleşik Arap Emirlikleri’nde kayıtlı ilk DLT Vakfı olarak IOTA adını altın harflerle yazdırdı.
  • Gelişmenin ardından token fiyatında da artış var.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

IOTA Ecosystem DLT Vakfı, çığır açan bir hamleyle Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Abu Dabi Global Market’e (ADGM) kayıtlı ilk Dağıtık Defter Teknolojisi (DLT) vakfı olarak yerini aldı. IOTA ekosistemine canlılık kazandırma taahhüdünde bulunan bu vakıf, IOTA token’larında 100 milyon doların üzerinde önemli bir yatırım alacak. Birincil hedef, topluluk odaklı girişimleri teşvik etmek, IOTA protokolünün genişlemesini katalize etmek ve düzenleyici sinerjiyi teşvik etmek.

İçerikler
Altcoin IOTA ve MENA Bölgesinde Bir Dönüm Noktası BaşarısıGeleceğe Yatırım: IOTA Ekosistemi için 100 Milyon DolarGeleceği Şekillendirmek: Merkeziyetsizlik ve Düzenleyici Sinerji

Altcoin IOTA ve MENA Bölgesinde Bir Dönüm Noktası Başarısı

Eylül ayında IOTA, Abu Dabi’de yeni bir vakıf için iddialı planlarını açıkladı ve küresel genişleme için stratejik bir hareketin sinyalini verdi. Bugün, IOTA Ecosystem DLT Vakfı, ADGM’nin DLT Vakıfları Yönetmeliği kapsamında başarılı bir şekilde tescil edildi ve kendisini özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde dijital ve gerçek dünya varlıkları arasında köprü kurmada öncü olarak konumlandırdı.

ADGM yetkilileriyle yakın işbirliği içinde çalışan IOTA, geleneksel finans ile dijital alan arasında bir bağlantı kurarak düzenleyici ortamı yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. ADGM’nin ilerici düzenleyici çerçevesi, bu işbirliği için ideal bir zemin oluşturarak kurumsal yatırımcıların ve varlıkların dijital ekosisteme sorunsuz bir şekilde entegre olmasının önünü açıyor.

Geleceğe Yatırım: IOTA Ekosistemi için 100 Milyon Dolar

IOTA Ekosistem DLT Vakfı, önümüzdeki dört yıl içinde stratejik olarak kazanılmış 100 milyon doların üzerinde IOTA token’ından oluşan önemli bir yatırım almaya hazırlanıyor. Bu fon, IOTA ekosistemini beslemede ve IOTA protokolünün büyümesini teşvik etmede çok önemli olacak. Topluluk odaklı bir ahlak anlayışıyla hareket eden vakıf, kurumsal yatırımcılar, hükümetler ve akademik kurumlarla işbirlikleri de dahil olmak üzere IOTA’nın benimsenmesini sağlamak için aktif olarak ortaklıklar arayacak.

Vakfın odak noktası, BAE’nin kripto varlıklar alanına potansiyel olarak milyarlarca dolar enjekte ederek gerçek dünya varlıklarının token’laştırılmasına kadar uzanıyor. Bu hamle, IOTA’nın ADGM’nin ekosistemi içinde gelişen bir kripto topluluğu geliştirme vizyonuyla uyumlu bir adım.

Geleceği Şekillendirmek: Merkeziyetsizlik ve Düzenleyici Sinerji

ADGM Kayıt Otoritesi (RA) CEO’su Hamad Sayah Al Mazrouei konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, IOTA’yı Abu Dabi’de ve ADGM’yi Blockchain endüstrisinde lider olarak konumlandırmada bir kilometre taşı olarak karşılamanın önemini vurguladı. IOTA ile işbirliği, ADGM’nin gelişen Blockchain ve Web3 ortamında küresel ölçütler belirleme konusundaki kararlılığını ifade etmekte.

IOTA Vakfı Kurucu Ortağı ve Başkanı Dominik Schiener, ortaklığın daha geniş misyonuyla ilgili olarak konuşarak bu hamlenin, küresel genişlemenin ötesinde, kripto piyasalarında yeni bir düzenleyici sinerji çağı yaratmakla ilgili olduğunu vurguladı. Gelişmenin ardında IOTA fiyatında yüzde 30’a yakın bir artış meydana geldi. Yazıyı yazarken IOTA fiyatı 0,21 dolardan işlem görüyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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