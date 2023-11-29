Binance’den 31 Altcoin’i İlgilendiren Hamle! Delist Tarihi Verildi

Lider kripto para borsası Binance bugün bir açıklama yaparak bazı likidite havuzlarının kaldırılacağına dair bilgiler verdi. Binance’in likidite havuzlarını kaldırmayla ilgili verdiği tarih 6 Aralık’a kadar bir süreci kapsıyor. Kaldırılan likidite havuzları arasından önde gelen kripto para birimleri de var. Solana, MATIC, Avalanche, Shiba Inu ve Bitcoin Cash bunlar arasında yer aldı.

Binance Büyük Likidite Havuzlarını Delist Ediyor

Binance, 29 Kasım’da yaptığı resmi bir duyuruda, Binance Liquid Swap’taki belirli likidite havuzlarını durdurma planını açıkladı. Binance, BCH/BNB, SOL/BNB, AVAX/USDT, DOT/BNB, BCH/USDT, MATIC/BTC, SHIB/DOGE, TRX/USDT ve USDC/USDT gibi bazı önemli likidite havuzlarını kaldıracağını vurguladı. Kaldırılan likidite havuzlarının tamamı ise şu şekilde

AAVE/BNB, AAVE/ETH, AAVE/USDT, AVAX/USDT, BCH/BNB, BCH/USDT, CAKE/USDT, CHZ/USDT, COMP/BTC, DOT/BNB, DUSK/USDT, DYDX/BTC, DYDX/USDT, EDU/BTC, FIL/USDT, FTM/USDT, GALA/USDT, GMT/BTC, GMT/USDT, HOOK/BTC, ICP/USDT, INJ/BNB, MANA/USDT, MATIC/BTC, NEAR/BTC, NEO/USDT, RUNE/USDT, SHIB/DOGE, SOL/BNB, TRX/USDT, USDC/USDT, VET/BTC, VET/ETH

Borsa tarafından yapılan açıklamada kullanıcıların 4 Aralık Türkiye saatiyle 07:00’dan itibaren itibaren yukarıda verilen likidite havuzlarına likidite ekleyemeyecekleri vurgulandı. Ayrıca, yukarıdaki likidite havuzlarında pozisyon sahibi olan kullanıcıların, yatırdıkları kripto varlıkların 6 Aralık’ta otomatik olarak spot cüzdanlarına geçeceği belirtildi.

Hamlenin Amacı

Binance tarafından yapılan açıklamada bu hamlenin amacına da yer verildi. Borsa, likiditeyi yoğunlaştırmak ve kullanıcılarına daha iyi işlem fiyatları sağlamak için listelenen likidite havuzlarını periyodik olarak gözden geçirdiğini açıkladı. Bu hamlenin özellikle kripto borsasında optimize edilmiş bir ticaret deneyimi sağladığı ifade edildi.

Borsa yine açıklamasında yukarıda bahsedilen likidite havuzlarının kaldırılmasının, ilgili çiftlerin Binance spot işlemlerde alım satımını etkilemeyeceğini ifade etti.

Kripto para borsası Binance son zamanlarda önemli zorluklarla karşılaşsa da borsada işlemlerin durmaksızın devam ettiği görülüyor. Özellikle bugün Filipinler ve Tayland’dan gelen haberler borsanın karşılaştığı zorluklara işaret ederken müşteri deneyiminin en üst düzeyde tutulması için Binance’in çalışmalarına devam etmesi borsa için iyiye işaret.

Binance CEO’su Richard Teng bugün bir açıklama yaparak Binance’de ürün geliştirmenin beş temel prensibi takip ettiğini belirtti. Bu beş temel prensibin basitlik, güven, şeffaflık, yenilikçilik ve en önemlisi de topluluk olduğunu vurguladı.