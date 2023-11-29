BINANCE

Binance’den 31 Altcoin’i İlgilendiren Hamle! Delist Tarihi Verildi

Özet

  • Kripto para borsası Binance bugün önemli bir açıklama yaptı.
  • Bazı altcoin’lerle ilgili duyuruda likidite havuzu ayrıntısı var.
  • Borsa ayrıca delist süreci ilgili tarih de verdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Lider kripto para borsası Binance bugün bir açıklama yaparak bazı likidite havuzlarının kaldırılacağına dair bilgiler verdi. Binance’in likidite havuzlarını kaldırmayla ilgili verdiği tarih 6 Aralık’a kadar bir süreci kapsıyor. Kaldırılan likidite havuzları arasından önde gelen kripto para birimleri de var. Solana, MATIC, Avalanche, Shiba Inu ve Bitcoin Cash bunlar arasında yer aldı.

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Binance Büyük Likidite Havuzlarını Delist EdiyorHamlenin Amacı

Binance Büyük Likidite Havuzlarını Delist Ediyor

Binance, 29 Kasım’da yaptığı resmi bir duyuruda, Binance Liquid Swap’taki belirli likidite havuzlarını durdurma planını açıkladı. Binance, BCH/BNB, SOL/BNB, AVAX/USDT, DOT/BNB, BCH/USDT, MATIC/BTC, SHIB/DOGE, TRX/USDT ve USDC/USDT gibi bazı önemli likidite havuzlarını kaldıracağını vurguladı. Kaldırılan likidite havuzlarının tamamı ise şu şekilde

AAVE/BNB, AAVE/ETH, AAVE/USDT, AVAX/USDT, BCH/BNB, BCH/USDT, CAKE/USDT, CHZ/USDT, COMP/BTC, DOT/BNB, DUSK/USDT, DYDX/BTC, DYDX/USDT, EDU/BTC, FIL/USDT, FTM/USDT, GALA/USDT, GMT/BTC, GMT/USDT, HOOK/BTC, ICP/USDT, INJ/BNB, MANA/USDT, MATIC/BTC, NEAR/BTC, NEO/USDT, RUNE/USDT, SHIB/DOGE, SOL/BNB, TRX/USDT, USDC/USDT, VET/BTC, VET/ETH

Borsa tarafından yapılan açıklamada kullanıcıların 4 Aralık Türkiye saatiyle 07:00’dan itibaren itibaren yukarıda verilen likidite havuzlarına likidite ekleyemeyecekleri vurgulandı. Ayrıca, yukarıdaki likidite havuzlarında pozisyon sahibi olan kullanıcıların, yatırdıkları kripto varlıkların 6 Aralık’ta otomatik olarak spot cüzdanlarına geçeceği belirtildi.

Hamlenin Amacı

Binance tarafından yapılan açıklamada bu hamlenin amacına da yer verildi. Borsa, likiditeyi yoğunlaştırmak ve kullanıcılarına daha iyi işlem fiyatları sağlamak için listelenen likidite havuzlarını periyodik olarak gözden geçirdiğini açıkladı. Bu hamlenin özellikle kripto borsasında optimize edilmiş bir ticaret deneyimi sağladığı ifade edildi.

Borsa yine açıklamasında yukarıda bahsedilen likidite havuzlarının kaldırılmasının, ilgili çiftlerin Binance spot işlemlerde alım satımını etkilemeyeceğini ifade etti.

Kripto para borsası Binance son zamanlarda önemli zorluklarla karşılaşsa da borsada işlemlerin durmaksızın devam ettiği görülüyor. Özellikle bugün Filipinler ve Tayland’dan gelen haberler borsanın karşılaştığı zorluklara işaret ederken müşteri deneyiminin en üst düzeyde tutulması için Binance’in çalışmalarına devam etmesi borsa için iyiye işaret.

Binance CEO’su Richard Teng bugün bir açıklama yaparak Binance’de ürün geliştirmenin beş temel prensibi takip ettiğini belirtti. Bu beş temel prensibin basitlik, güven, şeffaflık, yenilikçilik ve en önemlisi de topluluk olduğunu vurguladı.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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