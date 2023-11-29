Analistten Tarihi Açıklama: 29 Kasım 2023 Bitcoin İçin Yılın En Önemli Günü! 2012 Yılından Bu Yana İlk!

Bitcoin fiyatı bugün (çarşamba) sabah Asya işlem seansında 2023 yılın en yüksek seviyesinde işlem gördü. Bunun ardından, analistler tarafından olası yeni ATH seviyesi de tahmin ediliyor. Ortaya atılan bir teoriye göre Bitcoin’in piyasa döngüsündeki kritik bir tarih geride kaldı. 29 Kasım tarihinde BTC fiyatı, Mayıs 2022’den bu yana geçen 18 ayın ardından en yüksek seviyesi olan 38.350 dolara ulaştı.

Bitcoin Kasım Döngüsü Pivot Noktası – Önemli Bir Faktör mü?

28 Kasım’da yaptığı bir açıklamada Bitcoin analisti CryptoCon, bugünün Bitcoin için yılın en önemli günü olduğunu açıkladı. Analistin yorumuna göre, geçmişte yaşanan tüm döngüler BTC’nin ilk yarılanma tarihi olan 28 Kasım 2012’ye işaret ediyor.

Grafikte, Her Bitcoin piyasa döngüsünün dört yılı birikim (yeşil), adil değer ve hazırlık oluşturma (mavi), boğa piyasası ve yeni zirve (kırmızı) ve ayı piyasası (turuncu) olarak ayrılmıştır. Bu döngü aşamalarını kullanarak yapılan incelemede görüldüğü üzere, şimdiye kadar her biri döngü 28 Kasım’dan yaklaşık 21 gün önce veya sonra görülmüştü.

Analiste göre yeşil birikim döneminde sona gelindi. Sırada ise mavi aşama bekleniliyor. Analist, bu ‘mavi dönemde’ fiyatın çoğu zaman 34.500 dolar seviyesinde civarında işlem göreceğini öngördü.

Analist bunun yanı sıra 9 Temmuz 2024’e 21 günlük süreçte erken bir zirve yaşanacağına da vurgu yaptı. Bunun ardından gelecek yıl Kasım ayı sonunda tüm zamanların en yüksek seviyenin gerçekleşeceğini öngördü.

Hiçbir ilk çaprazlama, tepeye çıkmadan önce %34’ten daha az bir kazanç sağlamadı. Momentumu kendi tehlikenizde görmezden gelin.

Bu arada, analist “Kaptan Faibik” bir kırılımın gerçekleşeceğini öngörürken. “BTC’nin 38.000 dolar direncinin zayıfladığını belirtti ve şunları söyledi:

Yükselen üçgenin yakında yukarı yönlü kırılmasını bekliyorum. Kırılma başarılı olursa, Bitcoin Aralık ayında potansiyel olarak 41.000 dolara dokunabilir.

BTC Fiyat Görünümü

Bitcoin fiyatları gün içinde %2,8 artış yaşadı ve yazım saati itibariyle 37.961 dolardan işlem görüyor. Dahası, BTC, bugün küçük bir düşüş yaşadı ancak öncesinde 2023’ün en yüksek seviyesi olan 38.350 dolara yükseldi.

Piyasa momentumu incelendiğinde şu anda geçtiğimiz ay %11 ve bu yılın başından bu yana %130 artış gösteren Bitcoin için olumlu görünüyor. Yaşanan fiyat hareketleri sonucunda oluşan kazançlar Bitcoin’in sahip olduğu piyasa değerini de 2023’teki en yüksek seviyesi olan 1,5 trilyon doların bir miktar altına kadar itti.