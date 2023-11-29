Kriz Kâhininden Yeni Altın, Bitcoin ve Gümüş Tavsiyesi! Çok Geç Olmadan…

Kriz kâhini olarak görülen Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı ve finans uzmanı Robert Kiyosaki, dünyayı yakında bir hiperenflasyonun vurabileceğini ileri sürdü. Kiyosaki, hiperenflasyondan korunmak için Bitcoin (BTC), altın ve gümüşe yatırım yapmak için zamanın hızla azaldığı konusunda uyardı.

“Çok Geç Olmadan Altın, Gümüş ve Bitcoin Alın”

Tüm zamanların en çok satan kişisel finans kitabı Zengin Baba Yoksul Baba’nın yazarı Robert Kiyosaki kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından milyonlarca takipçisine bir kez daha ABD dolarının değer kaybettiğini söyledi.

Kiyosaki, “İyi haber altın yeni bir zirveye ulaştı. Kötü haber ise işçiler ve tasarruf sahipleri kaybediyor. Bir diğer kötü haber ise 25 yıldır aynı şeyi söylüyor olmam. Kaybeden tarafta olmayın. SAHTE para sisteminden çıkın. Çok geç olmadan altın, gümüş ve Bitcoin’e yatırım yapın.” dedi.

Ünlü isim hiperenflasyon koşullarında en iyi performans gösteren değer saklama varlıkları arasında öne çıkanların değerli metaller altın ve gümüş ile birlikte Bitcoin olacağına inandığını belirterek “Yine de Bitcoin’in en iyi koruma olduğuna inanıyorum çünkü Bitcoin halkın parasıdır, bu da en büyük kripto paranın değerini liderlerin değil insanların kontrol ettiği anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

“Altın, Gümüş ve Bitcoin’e Yatırım Yapamayan İnsanlar İçin Üzülüyorum”

Dahası Kiyosaki, enflasyonla birlikte fiyatların yükseliyor olmasının birçok kişi için şok edici olduğunun altını çizerek “Enflasyon sonucunda yükselen fiyatları karşısında şok oldum. Allah’a şükürler olsun ki bol miktarda param var. Yine de maaş çekiyle mücadele edenler için üzülüyorum. Yiyecek, yakıt alamayan ve kirasını ödeyemeyen, önerdiğim gibi altın, gümüş ve Bitcoin’e yatırım yapmaya gücü yetmeyen insanlar için üzülüyorum.” dedi.

Öte yandan ABD’de enflasyonun yavaşladığını gösteren veriler Fed’in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklerken, ABD dolarının zayıflamasına ve tahvil faizlerinde düşüşe yol açtı. Son 3 ayın en düşük seviyesine yakın seyreden ABD dolar endeksi ve düşen tahvil faizleri, altının ons fiyatını son 7 ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Gümüşün ons fiyatı ise son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 25 dolar dolaylarında işlem görüyor. BTC’nin fiyatı ise 38 bin doların üzerine çıkarak yılın en yüksek seviyesi olan 38 bin 400 doların geçilebileceğinin sinyallerini veriyor.