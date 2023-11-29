Yatırım ve Finans

Kriz Kâhininden Yeni Altın, Bitcoin ve Gümüş Tavsiyesi! Çok Geç Olmadan…

Özet

  • Ünlü finans uzmanı Robert Kiyosaki, dünyayı hiperenflasyonun vurabileceğini öne sürerek, altın, gümüş ve Bitcoin'e yatırım yapma çağrısında bulundu.
  • Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Kiyosaki, altın, gümüş ve Bitcoin'e yatırım yapamayan insanlar için üzüldüğünü söyledi.
  • Ünlü finans uzmanı, özellikle Bitcoin'in halkın parası olması nedeniyle en iyi korunma aracı olduğunu belirtti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Kriz kâhini olarak görülen Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı ve finans uzmanı Robert Kiyosaki, dünyayı yakında bir hiperenflasyonun vurabileceğini ileri sürdü. Kiyosaki, hiperenflasyondan korunmak için Bitcoin (BTC), altın ve gümüşe yatırım yapmak için zamanın hızla azaldığı konusunda uyardı.

İçerikler
“Çok Geç Olmadan Altın, Gümüş ve Bitcoin Alın”“Altın, Gümüş ve Bitcoin’e Yatırım Yapamayan İnsanlar İçin Üzülüyorum”

“Çok Geç Olmadan Altın, Gümüş ve Bitcoin Alın”

Tüm zamanların en çok satan kişisel finans kitabı Zengin Baba Yoksul Baba’nın yazarı Robert Kiyosaki kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından milyonlarca takipçisine bir kez daha ABD dolarının değer kaybettiğini söyledi.

Kiyosaki, “İyi haber altın yeni bir zirveye ulaştı. Kötü haber ise işçiler ve tasarruf sahipleri kaybediyor. Bir diğer kötü haber ise 25 yıldır aynı şeyi söylüyor olmam. Kaybeden tarafta olmayın. SAHTE para sisteminden çıkın. Çok geç olmadan altın, gümüş ve Bitcoin’e yatırım yapın.” dedi.

Ünlü isim hiperenflasyon koşullarında en iyi performans gösteren değer saklama varlıkları arasında öne çıkanların değerli metaller altın ve gümüş ile birlikte Bitcoin olacağına inandığını belirterek “Yine de Bitcoin’in en iyi koruma olduğuna inanıyorum çünkü Bitcoin halkın parasıdır, bu da en büyük kripto paranın değerini liderlerin değil insanların kontrol ettiği anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

“Altın, Gümüş ve Bitcoin’e Yatırım Yapamayan İnsanlar İçin Üzülüyorum”

Dahası Kiyosaki, enflasyonla birlikte fiyatların yükseliyor olmasının birçok kişi için şok edici olduğunun altını çizerek “Enflasyon sonucunda yükselen fiyatları karşısında şok oldum. Allah’a şükürler olsun ki bol miktarda param var. Yine de maaş çekiyle mücadele edenler için üzülüyorum. Yiyecek, yakıt alamayan ve kirasını ödeyemeyen, önerdiğim gibi altın, gümüş ve Bitcoin’e yatırım yapmaya gücü yetmeyen insanlar için üzülüyorum.” dedi.

Öte yandan ABD’de enflasyonun yavaşladığını gösteren veriler Fed’in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklerken, ABD dolarının zayıflamasına ve tahvil faizlerinde düşüşe yol açtı. Son 3 ayın en düşük seviyesine yakın seyreden ABD dolar endeksi ve düşen tahvil faizleri, altının ons fiyatını son 7 ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Gümüşün ons fiyatı ise son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 25 dolar dolaylarında işlem görüyor. BTC’nin fiyatı ise 38 bin doların üzerine çıkarak yılın en yüksek seviyesi olan 38 bin 400 doların geçilebileceğinin sinyallerini veriyor.

You Might Also Like

Tokenizasyon Konusuna İlgi Giderek Artıyor! Dev Finans Şirketlerinden 95 Milyon Dolarlık Yatırım!

Ripple’ın Ortağı SBI Holdings ve Standard Chartered’ten 100 Milyon Dolarlık Kripto Hamlesi!

Altın, Gümüş ve Bitcoin Sevdasıyla Tanınan Ünlü Yatırımcıdan Büyük Kargaşa Yorumu!

Dev Yatırım Bankası JPMorgan’ın Blockchain Tabanlı Teminat Mutabakat Uygulaması Hayata Geçti!

Bitcoin, Altın ve Gümüş Hayranı Ünlü Yatırımcı Şimdi de Apple’ın Peşine Düştü!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Binance Bir Ülkeden Daha Uyarı Aldı! Ceza Mı Geliyor?
Bir Sonraki Yazı Analistten Tarihi Açıklama: 29 Kasım 2023 Bitcoin İçin Yılın En Önemli Günü! 2012 Yılından Bu Yana İlk!
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Biri 2.5x, Diğeri 87x Yapacak! Uzman Parlamasını Beklediği 2 Altcoin Paylaştı!
ALTCOIN
Şok Hamle! Sadece 31 Sente Alınan Ethereum’lar 7 Yıl Sonra Harekete Geçti
Ethereum (ETH)
Analistten Tarihi Açıklama: 29 Kasım 2023 Bitcoin İçin Yılın En Önemli Günü! 2012 Yılından Bu Yana İlk!
BITCOIN (BTC)
Binance Bir Ülkeden Daha Uyarı Aldı! Ceza Mı Geliyor?
BINANCE
Lost your password?