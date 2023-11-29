Son Dakika: Bugün Çift Haneli Artan Altcoin Ethereum Müjdesini Verdi

Bitcoin fiyatının yükseldiği günlerde altcoinlerle ilgili daha fazla haber görüyoruz ve ciddi sonuçları da oluyor. IOTA örneğin bugünkü haberle devasa artış yaşadı. DOGE için uzay görevi onayı verildi. SEI ise birkaç dakika önce farklı bir müjde verdi ve bugün yüzde 15’in üzerinde artış yaşadı.

SEI Coin Neden Yükseliyor?

Sei Labs, Sei V2 yükseltmesine EVM desteği getirecek. Bu sayede Ethereum tabanlı akıllı sözleşmeler kolayca SEI ağında da dağıtılabilecek. Hem daha fazla geliştiriciye erişim hem Ethereum ağındaki popüler uygulamaların SEI ağına genişlemesi noktasında atılan bu adım son derece kritik. Kendi ekosisteminizde DeFi, Metaverse vesair için dev markalar oluşturmak zordur. Kolay olansa EVM desteğiyle bu popüler uygulamaların kendi ağınıza genişlemesini sağlamaktır.

Sei Labs mevcut akıllı sözleşmeler bileşeninin (CosmWasm teknolojisine dayalı) EVM bileşeniyle etkileşimini kolaylaştırmak için özel bir arayüz geliştirdiğini söyledi.

Sei Labs kurucu ortağı Jay Jog şunları söyledi;

“Sei V2 ek bir değişikliktir. CosmWasm gibi mevcut tüm bileşenler var olmaya devam edecektir. Bu önerilen bir zincir değişikliği olduğundan, farklı sanal makineler de birbirleriyle etkileşime girebilecek. Sei V2’nin EVM ve Cosmwasm sözleşmelerinin birbirlerini arayabildiği ilk ağ olmasına olanak tanıyacak”.

Ağustos ayından bu yana Beta sürümde faaliyet gösteren SEI ağı bugüne kadar Rust dilinde kodlanmış Cosmos sözleşmelerine destek veriyordu.