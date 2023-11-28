Ethereum (ETH)

Dünyaca Ünlü CEO’dan Ethereum (ETH) Yorumu: Kritik Formasyon Devrede!

Özet

  • Raoul Pal, Ethereum'un (ETH) fiyatının 2.000 doların üzerinde kalmasının, token için temel göstergelerin yükseliş eğilimini sürdürdüğünü vurguladı.
  • Ethereum'un uzaklaştırılmış tablosunun, Pal'a göre, gördüğü en yükseliş grafiklerinden biri olduğu belirtildi.
  • Kısa vadeli perspektifte, Raoul Pal, Ethereum'un yükseliş bayrağı formasyonunu tamamlamasının ardından 2.150 doların üzerinde bir kapanışın olumlu bir gelişme olacağını ifade etti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Real Vision CEO’su Raoul Pal, önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’un (ETH) fiyatının 2.000 dolar seviyesinin üzerinde kalırken token için temel göstergelerin yükseliş eğilimi gösterdiğini belirtti.

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Ethereum’da  Yükseliş Eğilimi Sürecek Mi?ETH’da Kritik Formasyon

Ethereum’da  Yükseliş Eğilimi Sürecek Mi?

Geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni bir fiyat analizinde eski Goldman Sachs yöneticisi, Ethereum’un fiyat hareketinin yükseliş eğilimi göstermeye devam ettiğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum’un uzaklaştırılmış tablosu gördüğüm en yükseliş grafiklerinden biri olmaya devam ediyor.

Ek olarak makro guruya göre, Ethereum’un piyasa yapısı artan piyasa likiditesini yakından yansıtıyor. Raoul Pal konu hakkında şunları söyledi:

Fed’in net likiditesine karşı Ethereum: Örneğin Ethereum, temelde likidite üzerinde saf bir oyundur.

Kısa vadede Raoul Pal, Ethereum’un yükseliş bayrağı formasyonunu tamamladıktan sonra potansiyel olarak yükseliş eğilimi gösterdiğini belirtti. Yatırımcı, Ethereum’un 2.150 doların üzerinde kapanması durumunda muhtemelen yükseliş eğilimi kazanacağını öne sürerek şunların altını çizdi:

Ethereum’dan bahsetmişken, şu anda çok önemli seviyeleri test etme sürecindeyiz. Birkaç haftadır Ethereum’da boğa bayrağı grafik desenini (yakın zamanda temizledik) vurguluyoruz ve öyle görünüyor ki daha büyük bir kupa ve kulp modeli oluşturabiliriz. 2.150 doların üzerinde bir kapanış çok olumlu olacaktır. Dikkat edilmesi gereken bir şey.

ETH’da Kritik Formasyon

Sonuç olarak Real Vision CEO’su Raoul Pal, Ethereum’un fiyatının 2.000 doların üzerinde kalmasının ve temel göstergelerin yükseliş eğilimini sürdürmesinin olumlu bir işaret olduğunu ifade etti. Ayrıca Ethereum’da kısa vadeli yükseliş potansiyelini vurguladı. ETH’nin haftalık grafikte 2.087 dolar seviyesindeki takoz formasyonunu kırmasının ardından Ethereum’da uzun vadeli yükseliş beklentisi içinde olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

Haftalık verileri kullanarak uzaklaştırırsak, Ethereum zaten mükemmele yakın kama modelinden çıktı; Bu çok yükseliş gösteren bir grafik.

Ethereum, yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre son 24 saatte %2,1 oranında bir düşüşle 2.023 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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