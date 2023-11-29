Tarihi Evraklar Kabul Edilecek! Terra Luna Davasında Sonunda Bu Oldu! Do Kwon İçin Yolun Sonu Mu?

2022 yılında kripto para dünyasında tüm düzeni alt üst eden bir gelişme yaşanmıştı. Yaşanan gelişmede Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon’un adı dolandırıcılığa karıştı ve olay sonucunda geçtiğimiz günlerde yükselişe geçen USTC stablecoin’i 1:1 oranını kaybederek piyasadan silinme noktasına geldi (an itibariyle 1:1 oranı bulunmamakta).

Terraform Labs (Terra) ve kurucu ortağı Do Kwon’a karşı açılan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasında farklı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme, Jump Crypto’dan mühürlü olarak keşif belgelerinin sunulmasını kabul etti. Ayrıca mahkeme, davalılara ve taraflarına herhangi bir gizli materyali kamuya açıklayabileceklerini net bir biçimde belirtti.

Mahkeme Jump Crypto Belgelerini Kabul Etti

Mahkemenin 28 Kasım’da yaptığı başvuru açıklamalarına göre, davanıın yargıcı konumunda bulunan Jed Rakoff Jump Crypto’nun avukatları tarafından sunulan mektupta belirtildiği üzere bazı dava materyallerinin gizli tutulması talebi kabul edildi. Mahkeme, 2022 Terra-LUNA krizine dahil olup olmadığına yönelik incelemenin bir parçası olarak Jump Crypto’dan belgeleri talep etti.

Bunun yanı sıra mahkeme, Terra, Do Kwon ve davaya müdahil olanlara, daha sonra gerçekleştirebilecekleri eylemlerin uygulanması veya duruşmada sunulan herhangi bir gizli bilgiyi kamuya açıklama takdirini konusunda hatırlatma yaptı. Olası bir durumda Gizli belgelerin açıklanmasına dair mahkeme tarafından gereklilik görülmesi durumunda, mahkeme davalıların avukatlarına önceden bilgilendirme yapacak.

Yargıç Rakoff ayrıca Jump Crypto’nun avukatından gelen itirazların dinleneceği yönünde de bir karar aldı. Yatırımcılar Jump Trading ve CEO’su Kanav Kariya’yı UST (şimdi USTC) fiyatını yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir kâr için manipüle etmekle suçluyordu.

SEC Terra Davasında Üstünlük Kazandı

Geçtiğimiz hafta bir başka karar daha alınmıştı. Davanın hakimi, Daubert duruşmasında SEC lehine karar verdi. Kararın ardından SEC için iki ve Terra için bir uzmanın davada ifade vermesinin yolu açıldı.

Bu arada, Karadağ’ın yüksek mahkemesi tarafından da bir karar alındı. Alınan kararda Terra’nın kurucu ortağı Do Kwon’un iadesine onay verildi. Buna rağmen, Adalet Bakanı Andrej Milović olası iade durumunda hangi ülkenin öncelikli olacağına yönelik kararı verecek. ABD SEC, Do Kwon’un öncelikle ABD’ye iade edilmesi gerektiğini düşünüyor.