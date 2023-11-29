Hukuk

Tarihi Evraklar Kabul Edilecek! Terra Luna Davasında Sonunda Bu Oldu! Do Kwon İçin Yolun Sonu Mu?

Özet

  • Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon'un dolandırıcılık davası devam ediyor.
  • Jump Crypto'dan mahkemeye sunulan belgelerin gizliliği kabul edildi.
  • Do Kwon'un iadesi ile ilgili son kararı Karadağ Adalet Bakanlığı verecek.
Alican Ülker
Alican Ülker

2022 yılında kripto para dünyasında tüm düzeni alt üst eden bir gelişme yaşanmıştı. Yaşanan gelişmede Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon’un adı dolandırıcılığa karıştı ve olay sonucunda geçtiğimiz günlerde yükselişe geçen USTC stablecoin’i 1:1 oranını kaybederek piyasadan silinme noktasına geldi (an itibariyle 1:1 oranı bulunmamakta).

İçerikler
Mahkeme Jump Crypto Belgelerini Kabul EttiSEC Terra Davasında Üstünlük Kazandı

Terraform Labs (Terra) ve kurucu ortağı Do Kwon’a karşı açılan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasında farklı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme, Jump Crypto’dan mühürlü olarak keşif belgelerinin sunulmasını kabul etti. Ayrıca mahkeme, davalılara ve taraflarına herhangi bir gizli materyali kamuya açıklayabileceklerini net bir biçimde belirtti.

Mahkeme Jump Crypto Belgelerini Kabul Etti

Mahkemenin 28 Kasım’da yaptığı başvuru açıklamalarına göre, davanıın yargıcı konumunda bulunan Jed Rakoff Jump Crypto’nun avukatları tarafından sunulan mektupta belirtildiği üzere bazı dava materyallerinin gizli tutulması talebi kabul edildi. Mahkeme, 2022 Terra-LUNA krizine dahil olup olmadığına yönelik incelemenin bir parçası olarak Jump Crypto’dan belgeleri talep etti.

Bunun yanı sıra mahkeme, Terra, Do Kwon ve davaya müdahil olanlara, daha sonra gerçekleştirebilecekleri eylemlerin uygulanması veya duruşmada sunulan herhangi bir gizli bilgiyi kamuya açıklama takdirini konusunda hatırlatma yaptı. Olası bir durumda Gizli belgelerin açıklanmasına dair mahkeme tarafından gereklilik görülmesi durumunda, mahkeme davalıların avukatlarına önceden bilgilendirme yapacak.

Yargıç Rakoff ayrıca Jump Crypto’nun avukatından gelen itirazların dinleneceği yönünde de bir karar aldı. Yatırımcılar Jump Trading ve CEO’su Kanav Kariya’yı UST (şimdi USTC) fiyatını yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir kâr için manipüle etmekle suçluyordu.

SEC Terra Davasında Üstünlük Kazandı

Geçtiğimiz hafta bir başka karar daha alınmıştı. Davanın hakimi, Daubert duruşmasında SEC lehine karar verdi. Kararın ardından SEC için iki ve Terra için bir uzmanın davada ifade vermesinin yolu açıldı.

Bu arada, Karadağ’ın yüksek mahkemesi tarafından da bir karar alındı. Alınan kararda Terra’nın kurucu ortağı Do Kwon’un iadesine onay verildi. Buna rağmen, Adalet Bakanı Andrej Milović olası iade durumunda hangi ülkenin öncelikli olacağına yönelik kararı verecek. ABD SEC, Do Kwon’un öncelikle ABD’ye iade edilmesi gerektiğini düşünüyor.

You Might Also Like

Yıldız Oyuncu Cristiano Ronaldo’ya Şok Binance Davası!

İspanya Hükümetinden Kripto Varlıklara Yönelik Vergi Adımı: Vatandaşlara Beyan Zorunluluğu Getirildi

Son Dakika: Eski Binance CEO’su CZ’nin Morali Çok Bozulacak

Hong Kong’da Sular Durulmuyor: Ülkede Lisansız Borsalara Karşı Savaş Açıldı

Avrupa Birliği’nden Kritik Yasa Tasarısı: Kripto Piyasası Nasıl Etkilenecek?

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Bugün Çift Haneli Artan Altcoin Ethereum Müjdesini Verdi
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Bugün Çift Haneli Artan Altcoin Ethereum Müjdesini Verdi
ALTCOIN
Bu Coin’in Fiyatı Alarm Veriyor! En Büyük 10 Altcoin Arasında!
DOGECOIN (DOGE)
Gizil Veriler Geldi! Popüler Altcoin Şaha Kalkmaya Hazır
Polygon (MATIC)
Solana (SOL) Yükselişi Devam Edecek Mi? Kasım Sonu Altcoin Tahminleri
Solana (SOL)
Lost your password?