RIPPLE (XRP)

XRP Coin Şimdi 1 Dolar Olabilir Mi?

Özet

  • XRP Coin fiyatı BTC desteğiyle arttı ancak teknik görünüm düşüşe işaret ediyor.
  • Fiyat 0,65 doları aşabilirse 1 dolar yolculuğuna çıkabilir.
  • Bitcoin 38.000 doları koruyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarında yeniden ralli rüzgarları esiyor ve Bitcoin 38.000 dolarlık direnç bölgesini aştı. Zorlu dirençlerin istikrarlı biçimde aşılması altcoin yatırımcılarının da Aralık ayına dair umutlarını artıyor. XRP Coin yeniden 0,6 doları geri aldı. Peki sıradaki hedef ne? Güncel veriler neye işaret ediyor? Güncel teknik okumaları ve fiyata dair beklentileri ele alalım.

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Ripple (XRP) CoinXRP Coin Fiyat Tahminleri

Ripple (XRP) Coin

SEC davası nedeniyle zorlu aylar yaşayan XRP Coin için artık yolun sonu görünüyor. Özet kararın ardından toplu temyiz sürecinde de SEC eğer mağlubiyet yaşarsa o beklenen geri dönüş başlayabilir. Peki kısa ve orta vadede durum ne? Ripple, altın oran direncini 0,75 dolarda kırmak için mücadele etti ancak şimdilik üstünde uzun vadeli kapanışlar göremedi.

Ripple kısa bir süre önce 0,382 Fibonacci destek seviyesine yaklaşık 0,572 dolarda dokundu. Teknik cephede düzeltme devam etse de burada gelen tepki yükselişinin BTC desteğinden yararlanmış olması net bir geri dönüşe işaret ediyor. Eğer BTC 38.000 dolar üzerindeki kapanışlarının sürdürür ve 40.000 doları hedeflerse XRP Coin fiyatı 0,6 dolar altını unutabilir.

Fakat büyük bir sürpriz gelişmeyle BTC hızlı düşüş yaşarsa XRP Coin teknik olarak 0,46 dolara gerileyebilir.

XRP Coin Fiyat Tahminleri

Teknik göstergelerin karmaşık sinyaller verdiğinden bahsettik. Buna rağmen EMA’ların günlük grafikte hala golden cross ile yükselişe işaret ettiğini unutmamalıyız. MACD histogramı de yükselişi destekliyor. BTC paritesinde 0,0000155 seviyesine düşen fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,000016’nın üzerine çıkmıştı. Eğer artış sürerse 0,000029 seviyesindeki direnç test edilebilir.

Günlük grafikteki üst fitil fiyatın 0,62 doları aşmakta zorlandığını gösteriyor. Kasım başında da bu bölgede kar satışları fiyatı geri itmişti. Gerçek bir geri dönüş için XRP Coin boğalarının fiyatı 0,65 dolarlık arz bölgesinin tekrar üzerine çıkarması gerekecek.

Fiyat kısa vadede geniş aralıkta dalgalandığında kısa vadeli yatırımcılar için tatmin edici kar satışı fırsatları verir. Bu da dirençlerin daha da güçlenmesini sağlar. Özellikle 0,65 doların ortalama maliyet fiyatı olarak önemli bir bölge olması hasebiyle aşılması zaman alabilir.

Şimdilik en iyimser senaryo BTC artarken XRP Coin fiyatının bir süre daha sabit kalması ve ardından iştahın altcoinlere kabardığı günlerde yeni zirveler hedeflemesi gibi görünüyor. Bunun ardından 1 dolar hedefi gerçek olabilir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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