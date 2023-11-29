Bitcoin İçin Sırada Ne Var? Detaylı Veri Analizi ve Analist Yorumları

Kripto para piyasada yaşanan yükselişler ile birlikte son zamanda yaşanan düzeltme hareketleri konusunda birçok analist uyarıda bulunurken Bitcoin 29 Kasım’da 38.000 dolar bölgesinde işlem görmeye devam ediyor. Özellikle 28 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Bitcoin spot ETF başvurularının ertelenmesi yatırımcıların Ocak ayına dair umutlanmasına neden oldu.

Bitcoin Cephesinde Neler Yaşanıyor?

TradingView tarafından alınan verilere göre Bitcoin fiyat ivmesinin son 18 ayın en yüksek seviyelerini hedeflemeye devam ettiği görülüyor. 28 Kasım’da yaşanan yükseliş ile mevcut en yüksek seviyelere ulaştıktan sonra Bitcoin fiyatı vadeli işlem piyasasında 39.000 dolar seviyesine ulaştı ve SEC kararının ardından yatırımcılar tarafından şaşkınlığa neden oldu.

Yaşanan süreç, dikkat çeken bir tartışma konusunu ateşlerken vadeli işlem piyasasında yaşanan bu heyecan, bazı analistler büyük hacimli trader’lara yönelik geç kalan long pozisyonlarını zirvede likidasyon yaşayabileceği konusunda uyardı. Veri izleme platformu Material Indicators’ın kurucu ortağı Keith Alan, yaşanan süreç boyunca yaptığı yorumda yatırımcılara bu balina yatırımcılara karşı dikkatli olmalarını söyledi:

“Bugün erken saatlerde 38.500 dolar seviyesine kapı açmak için 38.000 dolar seviyesindeki likidite çekildi. Bunun size destek veren dost canlısı bir balina olduğunu düşünmenize izin vermeyin. Bu durum sizi FOMO yapmaya çalışan bir Katil Balina olabilir.”

Analistlerin Bitcoin’e Umudu Tam

Alan, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın 1 Aralık’ta gerçekleştireceği basın toplantısında 40.000 dolar seviyesini bile devreye sokabilecek harici bir Bitcoin fiyat etkeni sağlayabileceğini açıkladı:

“Benim varsayımım satmak için yeterli seviye oluşana kadar bunu yapmaya devam edecekleri yönünde. Powell’ın konuşmasının Bitcoin fiyatını 40.000 doların üzerine çıkaran etken olamayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle de teklif likiditesinin 37.500 doların üzerine çıktığını gördüğümüz için ancak şimdi ve o zaman arasındaki yerel düşükleri süpürmeye hazır değilseniz bu balina oyunlarının nasıl oynandığına dikkat etmiyorsunuz demektir.”

Material Indicators tarafından paylaşılan bir grafik, BTC/USD paritesinde emir defteri satış tarafı likiditesinin 38.500 dolarda yoğunlaştığını gösteriyor. Bu seviye yazının yazıldığı sırada henüz zorlanmamıştı.

Birçok analist ise yaşanan süreçte kısa vadede daha fazla yükselişin mümkün ve hatta muhtemel olduğuna inanmaya devam ettiğini açıkladı. Mevcut piyasa koşullarını analiz eden popüler trader Skew, 40.000 dolar seviyesinde doğru bir kırılma için eksik olan tek şeyin hacim olduğunu X üzerinden takipçileri ile paylaştı.