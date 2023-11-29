Kripto Para

Sıcak Gelişme: Bu Kripto Projesi 225 Milyon Dolar Topladı Değeri 2,5 Milyarı Geçti

Özet

  • Wormhole bugün 2,5 milyar dolar değerlemeyle 225 milyon dolar yatırım aldı.
  • Birçok popüler şirketin katıldığı yatırım turunda katılımcılara gelecekte çıkan token tahsis edilecek.
  • Wormhole artık Jump'dan tamamen ayrılmış oldu.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kurumsal yatırımcıların kriptodan kaçıştığı günler geride kaldı ve bugünkü gelişme de bunun en büyük kanıtı oldu. Haftalardır CoinShares raporuna göre kurumsal yatırımcıların kriptoya giriş yaptığını görüyoruz. Son gelen haberse ilginin katlanarak arttığını gösteriyor. Popüler kripto girişiminin 225 milyon dolar yatırım almasıyla umutlar daha da arttı.

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Kurumsal Kripto YatırımWormhole Token

Kurumsal Kripto Yatırım

Geliştiricilerin farklı blockchainler arasında iletişim kurmasını sağlayan Wormhole protokolünün arkasındaki ekip büyük bir yatırım turuna imza attı. Crunchbase tarafından raporlandığı üzere proje 2,5 milyar dolar değerleme ile 225 milyon dolar topladı. Böylece 2023 yılının en büyük kripto yatırım turu da başarıyla tamamlanmış oldu.

Yatırım turunda Brevan Howard, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, ParaFi, Dialectic, Borderless Capital, Arrington Capital ve Jump Trading yer aldı. Yatırımcı şirketler öz sermaye hissesi yerine çıkacak tokenden kendilerine pay ayrılması için ekibe toplamda 225 milyon dolar verdi. Wormhole Foundation COO’su Dan Reecer, Wormhole’un token’ının ne zaman piyasaya sürüleceğine dair net bir tarih vermekten kaçındı.

Görünen o ki böylesine büyük bir kurumsal desteğin ardından yeni çıkacak token yatırımcıların hayatında önemli bir yer kaplayacak.

Wormhole Token

Wormhole ve Jump Crypto arasındaki bölünmenin sonucu olarak atılan bu adım artık onu özgürleştirdi. Gelecekte çıkacak tokenle birlikte popüler kripto protokolü kendi ekonomisini oluşturabilecek. Wormhole Token için herhangi bir kısaltma veya isim şu ana kadar telaffuz edilmedi.

Jump Crypto bünyesindeki geliştiriciler tarafından inşa edilen Wormhole, Ağustos 2021’de piyasaya sürüldü ve bir yıldan kısa bir süre sonra, Şubat 2022’de saldırganların hedefi oldu. 300 milyon doları aşan kaybın ardından ekip süreci başarıyla yönetti ve bugün ayakta kalmayı başarıyor.

Wormhole ekibi bugün sadece 10 kişiden oluşuyor ve 225 milyon doların önemli bölümü daha fazla çalışanı işe almak ve protokolü daha da geliştirmek için kullanılacak. Wormhole Vakfı’nın ticari işler müdürü Robinson Burkey şunları söyledi;

“Bu çok olumlu bir gelişme ve Wormhole için neredeyse yeni bir başlangıç gibi”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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