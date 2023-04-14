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  •   Bank of America’nın Raporu Kripto Para Yatırımcılarını Heyecanlandırdı! İştahlandıran Altın Vurgusu!

Bank of America’nın Raporu Kripto Para Yatırımcılarını Heyecanlandırdı! İştahlandıran Altın Vurgusu!

Bank of America, kısa süre önce yayımladığı son araştırma raporunda altın gibi gerçek dünya varlıklarının token'izasyonunun kripto paraların benimsenmesinde önemli bir etken olduğunu belirtti.
15:45
14 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük bankacılık kuruluşlarından Bank of America, kısa süre önce yayımladığı son araştırma raporunda gerçek dünya varlıklarının token’izasyonunun kripto paraların benimsenmesinde önemli bir etken olduğunu belirtti.

Token’ize Altının Piyasa Değeri 1 Milyar Doları Geçti

Bank of America, 13 Nisan’da yayımladığı son araştırma raporunda, gerçek dünya varlıklarının token’izasyonunun hız kazanmasıyla birlikte token’ize altın piyasasının değerinin geçen ay 1 milyar doları aştığını belirtti. Token’izasyon, değerli metaller gibi somut varlıkların mülkiyetini Blockchain’e aktararak orada konumlandırma sürecidir ve işlemler geleneksel aracılar olmadan gerçekleştirildiği için bu varlıkları günün her saati alıp satma kolaylığı sağlanır.

Token’ize edilmiş altının ortaya çıkmasından önce, altın piyasasına girmek isteyen yatırımcılar borsada işlem gören fonlar (ETF’ler) ve vadeli işlemler satın alabiliyor ya da fiziki altın almak isteyenler bayiler aracılığıyla alım yapabiliyordu. Ancak bu yatırım araçlarının maliyet veya likidite ile ilgili dezavantajları söz konusuydu.

Bank of America analistlerinden Alkesh Shah ve Andrew Moss, “Token’ize edilmiş altın, fiziki altına maruz kalma, 7/24 gerçek zamanlı mutabakat, yönetim ücreti ve depolama ya da sigorta maliyeti olmadan yatırım yapma imkanı sunuyor.” notuyla tokenize edilmiş altının düşük asgari yatırımın erişilebilirliği artırdığını ve “fraksiyonelleştirmenin daha önce mümkün olmayan fiziki altın mülkiyeti ve değerinin transferini sağladığını” yazdı.

Notta, değerli metal altının token’ize edilmesinin likiditeyi artırabileceği ve yatırımcıların portföylerini hızlı ve verimli bir şekilde yeniden dengelemelerini sağlayabileceği belirtildi.

Gerçek Dünya Varlıklarının Token’izasyonu ve Kripto Paraların Benimsenmesi

Bank of America analistleri, emtialar, para birimleri ve hisse senetleri gibi gerçek dünya varlıklarının token’izasyonunun kripto paraların benimsenmesinde son derece kilit bir itici güç olduğu görüşünde.

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