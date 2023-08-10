Kripto para sektörü büyüdükçe regülatörlerin buna yönelik baskısı da artıyor. Kripto para şirketlerine yönelik baskıların başında ise düzgün KYC kontrollerinin yapılması ve kimlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor.

Kripto Para Şirketlerine Uyarı

Yapılan güncel bir açıklamaya ve araştırmaya göre ise İngiltere’deki kripto para şirketlerinin büyük bir kısmı söz konusu kontrolleri eksik yapmakla suçlanıyor. SmartSearch tarafından yapılan açıklamada, 500 finansal kurumdan birçoğunun bunu gerçekleştirmediği ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre söz konusu şirketlerin sadece %28’i gerekli kontrolleri yapıyor.

Araştırmada bunun yanı sıra yüksek profilli bankaların %70’inin, orta seviyedeki bankaların %56’sının ve düşük profilli bankaların sadece %13’ünün söz konusu kontrolleri yaptığı ortaya çıktı. Yani kripto para şirketlerinin burada çok daha kötü bir durumda oldukları söylenebilir. SmartSearch yöneticisi Martin Cheek de müşteriyi tanımaya yönelik kontrollerin önemini vurgulayarak KYC faktörünün çok önemli olduğunu aktardı.

FCA, Kripto Para Şirket Cezalarını Artırıyor

İngiltere’nin finansal regülatörü FCA ise konu hakkında yaptığı açıklamada kripto para şirketlerini gerekli önlemleri alma konusunda uyardı. Daha önce FCA tarafından kripto para şirketlerine yönelik çok ciddi cezalar kesilmiş ve kripto para şirketlerine yönelik uyarılarda bulunulmuştu.

İngiliz yetkililer bu yılın başlarında kripto para şirketlerinin %85’inin ülkede lisans almak için başvurularda bulunduğunu ancak incelemelerin sürdüğünü belirtmişti. Bu incelemelerin uzamasının temel sebebi ise şirketlerin yasal yükümlülükleri karşılayıp karşılamadıklarına bakılması.

Kripto para şirketlerine yönelik baskı özellikle ABD tarafında arttı ve ABD tarafından birçok şirkete dava açıldı. Kripto para birimlerinin birçoğunun menkul kıymet olduğunu da iddia eden ABD’li yetkililer, sektörde diğer ülkelere yönelik bir kaçış başlattı. İngiltere de ciddi talep gören ülkeler arasında yer alıyor ve bu durum FCA gibi kurumların baskıyı artırıp düzeni korumaya yönelik adımlar atmasına yol açıyor.

Kripto para şirketlerine uygun şartları sağlayan ülkeler ise kesinlikle bu göçten paylarına düşeni alabilirler