Save the Children Vakfından Kripto Bağış Kampanyası: 7.5 Milyon Dolar Değerinde Bağış Toplandı

Kripto para piyasasında dikkat çeken adımlar atılmaya devam ediyor. Buna göre dünya çapındaki çocukların yaşamlarını iyileştirme görevi ile yola çıkılan bir kripto bağış kampanyası, bugüne kadar yarısı Ethereum olarak bağışlanan 7,6 milyon doların üzerinde bağış topladı. Save the Children vakfı tarafından ele alınan HODL Hope Kampanyası, 2023 yılı sonuna kadar toplamayı planladığı 10 milyon dolarlık kampanyanın sadece 2,4 milyon dolar gerisinde kaldı.

Bağış Kampanyasına Ethereum Damga Vurdu

Ethereum, yazının yazıldığı sırada kripto bağışlarında toplanan 7,6 milyon dolarlık fonun %50’sini temsil ediyordu. Bu ise 3,83 milyon dolar değerinde Ethereum bağışlandığını ortaya koyuyor. Kampanyada Bitcoin bağışları, 2,6 milyon doların biraz üzerinde bir değerle bağışlanan kripto para varlıkların %34’lük kısmını oluşturdu.

Circle şirketi tarafından piyasaya sürülen ABD doları destekli bir stablecoin olan USD Coin, kripto topluluğunun başlattığı kampanyada çocuklara yardım etmek toplanan bağışlar için en çok tercih edilen üçüncü kripto varlık oldu. USDC, kampanyada ele alınan varlıkların %7’lik kısmını oluşturan 520.000 dolar değerinde USDC bağışlandığını gösteriyor.

Sürece Dair Dikkat Çeken Detaylar

Kampanyada ele alınan süreçte bağışların %2’lik kısmı ABD dolarından oluşurken listeyi Bitcoin Cash, Tezos, ThunderCore, Tether, Litecoin ve Solana gibi büyük altcoin projeleri takip etti.

Own The Doge (DOG) ve PleasrDAO toplulukları, 1 milyon doların üzerinde 291,16 Ethereum ile katkıda bulunarak şu anda bağışçı liderlik tablosunda lider durumda. Bu süreçte bağışçılar kampanyaya anonim olarak katılabilir ve liderlik tablosunda yer almayabilir.

Listede görüldüğü üzere, anonim bağışçılar toplam kampanya bağışlarının 3,9 milyon dolarını oluşturarak dikkat çekiyor. Kampanya sürecinde fonların sınır ötesi hareketinin kolaylığı küresel amaçlar için bağış etkinliklerine daha fazla katılım sağlanmasına olanak sağlıyor. Yakın zamanda insani yardım ve toplum hizmetleri hayır kurumu Singapur Kızıl Haçı, kripto bağışlarını kabul etmeye başladığını açıklamıştı.

Triple-A ile ortaklaşa olarak Singapur Kızıl Haçı; Bitcoin, Ethereum, USDT ve USDC varlıkları kabul etmeye başladı. Singapur Kızıl Haçı Genel Sekreteri ve CEO’su Benjamin William, konu ile alakalı şu ifadelere yer verdi: