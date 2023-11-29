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Hack Saldırısı İle Sarsılan Poloniex’ten Müjde: Kripto Hizmeti İçin Tarih Verildi

Özet

  • Kripto para borsası Poloniex, 10 Kasım'da yaşanan saldırı ile hizmetlerini sonlandırmıştı.
  • Yaşanılan hack saldırısında 100 milyon dolar değerinde varlık çalındı.
  • 29 Kasım'da yapılan duyuruya göre Poloniex ekibi, kademeli olarak hizmet vermeye başlayacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para borsası Poloniex, 10 Kasım’da yaşanılan 100 milyon dolarlık bir hack saldırısından sonra para çekme ve yatırma işlemlerini askıya almıştı ancak borsa yetkilileri dikkat çeken bir açıklama yaptı. Poloniex ekibi, 29 Kasım’da X üzerinden para yatırma ve çekme hizmetlerini 30 Kasım’da kademeli olarak yeniden başlatacağının müjdesini verdi.

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Hack Saldırısının İzleri SiliniyorPoloniex Ekibinden Airdrop Müjdesi

Hack Saldırısının İzleri Siliniyor

Kripto borsası tarafından yapılan açıklamada kullanıcı fonlarının güvenlik önemlerine öncelik vermek için hizmetlerin aşamalı olarak yeniden başlatılacağını açıkladı. Duyuruda, platformda ilk olarak Tron için para yatırma ve çekme işlemlerini, ardından Bitcoin, Ethereum, Tether ve diğer kripto para birimlerinde önümüzdeki iki hafta içinde hizmet verilmeye başlayacağını belirtti.

Poloniex, para çekme işlemlerini yeniden aktif etmenin yanı sıra önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak yeni pariteleri tanıtmak için aktif olarak çalıştığına dikkat çekti. Borsa ekibi ayrıca tüm kullanıcılardan yeniden güncellenen para yatırma adreslerini kullanmalarını istedi. Yapılan duyuruda ekip şu ifadelere yer verdi:

“Para yatırma işlemleri için güncellenmiş adreslerin kullanılmamasının fonların yatırılmamasına neden olacağını lütfen unutmayın. Bunun neden olabileceği her türlü sorundan dolayı özür diler ve anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Poloniex Ekibinden Airdrop Müjdesi

Bugün ekip tarafından ele alınan duyuruda Poloniex, kripto varlıklarını borsada tutan kullanıcılar için bir airdrop gerçekleştirme sözü de verdi. HTX DAO ile ortaklaşa geliştirilen airdrop kampanyasının Aralık ayında başlatılması ve varlık bakiyesi üzerinden ödül hesaplamasının 1 Aralık’ta başlaması bekleniyor. Tron’un kurucusu Justin Sun, airdrop planını daha önce 24 Kasım’da X üzerinden açıklamıştı. Sun, duyuruda şu ifadelere yer vermişti:

“Airdrop için token’lar, listelenmek üzere olan premium bir projeden çekilecek. Bu etkinliğin spesifik ayrıntılarını Aralık ayında açıklayacağız.”

Poloniex, para çekme işlemleri için Justin Sun tarafından kurulan Tron’a öncelik vermenin yanı sıra, X üzerinden gerçekleştirilen duyuruda girişimciyi de etiketledi. HTX ve Poloniex de dahil olmak üzere Sun bağlantılı kripto platformlarında son iki ay içinde dört kez hack saldırısı gerçekleşti ve toplamda 240 milyon dolar değerinde kripto varlık kaybedildi.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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