Rekor Seviyeye Geldi İlk 50 Kripto Para Arasına Girebilir

Bitcoin fiyatındaki dalgalanma bir yana bazı altcoinler büyük rallilere ev sahipliği yaptı ve zirve seviyelerine ulaştı. Haber odaklı artışlar şaşırtıcı değildi çünkü BTC fiyatı artarken tam olarak böyle bir sürecin yaşanacağı söyleniyordu. Özellikle ortaklık, proje geliştirme odaklı haberlerin BTC fiyatı 37.000 dolar üzerinde kaldıkça gelmesi muhtemel.

ROSE Coin Yorum

Yılın en yüksek seviyesine ulaşan son altcoin ROSE Coin oldu. Birçok kripto para halen yıllık ATH seviyesine yaklaşabilmiş değil ancak ROSE Eylül ayından bu yana istikrarlı biçimde artıyor. Ekim ayında daha yüksek bir dip gördükten sonra rallinin ivme kazandığına şahit olduk. Bitcoin yükselişiyle aynı zamana denk gelen güçlü yükseliş onu az sayıda altcoinin dahil olduğu pozitif ayrışanlar listesine soktu.

Son 7 haftanın 6’sında yükseliş yaşayan ROSE Coin Eylül ayının en düşük seviyesinden bu yana %130’un üzerinde artışla 0,088 dolara ulaştı. Son 470 günün en yüksek fiyatını gören popüler altcoin yıllık zirvesinin de ötesine geçti.

Tıpkı BTC gibi faiz artırımı öncesi seviyelerine yaklaşan kripto para eğer rallisini sürdürürse en büyük 78 kripto parayken ilk 50 arasına girebilir.

ROSE Coin Fiyat Tahmini

Aylık grafikte net bir geri dönüş var ve ATH yolu oldukça uzun. BTC fiyatındaki artış ve ROSE Coin talebi devam ederse popüler kripto para daha yüksek seviyelere gidebilir. Ancak bunun için öncelikle 0,09 dolardaki eşiğin aşılması gerekiyor.

Bunun üzerinde kapanışlar 0,096 ve 0,115 dolar zirvelerine gebe. 2021 Haziran ayında da aynı bölgede fazlaca zaman geçiren bu altcoin sonrasında 10 kata yakın artış yaşamıştı.

En iyimser senaryoda 0,19 ve 0,29 dolar dirençlerinin ardından 0,4 dolarlık tarihi direnç hedeflenebilir. Kulağa ne kadar uçuk gelse de boğa sezonlarında sürekli artan taleple karşılaştığımız fiyat senaryosu bu oluyor.

Tersi senaryoda 0,083 dolar altı kapanışlarla 0,068 dolara kadar hızlandırılmış bir düşüş yaşanabilir. Yatırımcıların özellikle BTC fiyat performansını yakından izlemesi yararlı olabilir.