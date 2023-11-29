Dogecoin İçin Zaman Daralıyor: Detaylı DOGE Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,08103 dolar seviyesinden işlem gören Dogecoin için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Dogecoin Günlük Grafik Analizi

Dogecoin günlük grafikte dikkat çeken ilk formasyon yapısı düşen kanal formasyonu oluyor. Bu formasyon yapısında 17 Kasım’da gerçekleşen direnç çizgisine temasın ardından DOGE, ciddi bir engel ile karşılaştı ve satış baskısının ardından tekrar yükseliş ivmesi kazandı. Bu süreçte son bar oluşumlarında volatilitenin azalması ise DOGE fiyatının kısa vadede ivme kaybetmesine neden olabilir.

DOGE için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,07673 / 0,07083 ve 0,06580 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,06580 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi DOGE fiyatının EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinin altında işlem görmesine ve uzun vadede ivme kaybetmesine neden olacaktır.

DOGE için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,08399 / 0,08761 ve 0,09511 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,08761 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon direncinin kırılmasını ve DOGE. fiyatının son dönemlerin en yüksek seviyesini görmesini sağlayacaktır.

Dogecoin Dört Saatlik Grafik Analizi

Dört saatlik Dogecoin grafiğinde dikkat çeken ilk formasyon yapısı ters üçgen formasyonu oluyor. Bu formasyon yapısı geleneksel piyasalarda olumsuz bir senaryo olarak bilinse de yaşanabilecek bir direnç kırılımı bu senaryonun geçersiz kalmasını sağlayacaktır. Destek kırılımı sırasında DOGE’un EMA 200 seviyesinde destek bulması ise yükseliş döneminde önemli bir etken sağlayacaktır.

DOGE için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,07952 / 0,07673 ve 0,07493 dolar seviyeleridir. Özellikle destek çizgisi ile kesişen 0,07673 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi DOGE fiyatının uzun vadede ivme kaybetmesine neden olacaktır.

DOGE için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,08187 / 0,08399 ve 0,08761 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,08761 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi direnç kırılımının yaşanmasını ve DOGE fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.