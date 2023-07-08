Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki en büyük stablecoin olan USDT’nin ihraççısı Tether, zincirler arası yönlendirici protokolü Multichain’in (MULT) yeni bir hack saldırısının hedefi olduğu ihtimaline bağlı olarak 2.5 milyon dolar değerinde USDT’nin tutulduğu cüzdan adreslerini dondurduğu bildirildi.

Tether’i 130 Milyon Dolarlık Hack Saldırısı İddiası Harekete Geçirdi

Multichain‘in Fantom (FTM) köprüsü, Mayıs ayında gerçekleştirilen ve birden fazla köprüden varlıkları vakum gibi çeken bir hack saldırısının ardından son olarak yaklaşık 130 milyon dolarlık kripto paranın çalındığı yeni bir hack saldırısının kurbanı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bu miktar, köprüde bulunan wBTC, USDC ve USDT‘nin neredeyse tamamına karşılık geliyor ve ilginç bir şekilde köprüde bulunan kripto paraların tamamı çalınmadı ve genellikle bir hack saldırısının ardından görülen bir eğilim olan çalınan varlıkların satışı yapılmış değil.

Multichain’in yeniden hack’lendiği haberleri üzerine harekete geçen USDT’nin ihraççısı Tether’in 2.5 milyon dolar değerinde USDT’nin tutulduğu birden fazla cüzdan adresini dondurduğu bildirildi.

60 Milyon Dolar Değerinde USDC’nin Tutulduğu 3 Cüzdan Adresi de Donduruldu

Fantom Vakfı, 7 Temmuz’da Circle’ın Ethereum üzerinde bulunan ve hack saldırısından etkilendiğini belirttiği 60 milyon dolar değerinde USDC‘nin tutulduğu üç cüzdan adresini dondurduğunu bildirmişti.

Konunun ana figürü Multichain’in arkasındaki geliştirici ekibi ise hack saldırısı haberleri üzerine anormal transferlerin farkında olduklarını, transfer işlemlerini araştırdıklarını açıklamışlardı.

Öte yandan hack saldırısı haberleri ve toplamda 130 milyon dolar değeride kripto paranın çalındığı haberleri Multichain köprüsünün yerel varlığı olan MULTI‘yi derinden sarstı. Hack saldırısı haberlerinden önce 3 doların üzerinde, 3,30 dolar civarında fiyatlanan MULTI, haberler üzerine yönünü aşağı çevirerek 2,46 dolara kadar düştü. Köprünün yerel varlığı, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,70 yükselişle 2,77 dolardan el değiştiriyor.