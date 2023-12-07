Piyasada Fırsatlar Bitmez! İşte ORDI Gibi 1 Ayda 5x Yapabilecek En İyi 5 Altcoin!

Yatırımcılar Bitcoin (BTC) liderliğinde birçok altcoin’de şaşırtıcı yükselişler gördü ve piyasadaki hareketliliğin ortasında BRC-20 token’i Ordinal (ORDI) güçlü bir sıçrama yaparak dikkatleri BRC-20 alanına çekti. ORDI’nin fiyatı son 7 günde yüzde 180’den üzerinde, son 30 günde ise yüzde 500’in üzerinde artış yaptı. Beklendiği gibi herkes düşük fiyattan ORDI alıp yüksek fiyattan satarak kâr edecek kadar şanslı değildi. Neyse ki altcoin piyasasında fırsatlar bitmiyor. İşte ORDI gibi ciddi kazançlar getirebilecek en iyi 5 BRC-20 token’i.

En İyi 5 BRC-20 Token’i

Listenin ilk sırasında MultiBit (MUBI) yer alıyor. MultiBit kullanıcıların token’leri Bitcoin Blockchain’i ve diğer Ethereum Sanal Makine (EVM) ağları arasında sorunsuz bir şekilde taşımasına olanak tanıyan bir BRC-20 token köprü platformudur. MUBI de ORDI gibi son 7 günde yüzde 340’ın üzerinde değer kazandı. Bitcoin ordinals hype’ının ortasında bu yılın Kasım ayında piyasaya sürülen altcoin’i fiyatı 0,005 dolardan 0,1 dolara kadar çıktı.

Henüz yeteri kadar borsa listelemesi görmeyen MUBI için çeşitli dev kripto para borsalarından listelemeler gelmesi bekleniyor. Bu listelemelerle altcoin’in fiyatının artmaya devam etmesi öngörülüyor. Ayrıca, MultiBit aracılığıyla Bitcoin ekosistemi NFT’leri için köprülemeyi destekleme çözümü de yakında hayata geçecek. Bu da altcoin’i satın almak için daha da elverişli hale getiriyor.

Listenin ikinci sırasında SATS Ordinals (SATS) yer alıyor. SATS Ordinals, Bitcoin’in en küçük birimi olan Satoshi’ye dayanan bir memecoin’dir ve diğer BRC-20 token’leri arasında da en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkmaktadır.

SATS‘ın fiyat hareketleri Bitcoin’e olan yatırımcı ilgisi ile derinden bağlantılıdır. Bitcoin’in fiyatı yükseldiğinde, BTC ile dolaylı olarak ilişkili olan BRC-20 ile ilgili token’lerin çoğu, SATS da yükselme eğilimi göstermektedir. Her ne kadar SATS’ın fiyatı Bitcoin’e göre bol sıfırlı olsa da bu durum onu hala ciddi ve şaşırtıcı kazançlar getirme potansiyeline işaret ediyor.

Listesinin üçüncü sırasındaki BRC-20 token’i OXBT Ordinals (OXBT). OXBT Ordinals, BRC-20 ağındaki bir başka topluluk odaklı token’dir. OXBT token’i yakın zamanda önce, bu yılın Mayıs ayında piyasaya sürüldü ve muazzam bir topluluk desteği aldı. Ancak token, piyasaya sürülmesinin ardından sert bir düşüşle karşı karşıya kaldı ve şimdilerde toparlanmaya çalışıyor.

Token, OXBT tokeninin web üzerinde yeterince bilgi bulunması nedeniyle büyük ölçüde topluluk üyeleri tarafından alınıp satılıyor. OXBT operasyonları ve tartışmaları büyük ölçüde özel bir Discord grubu üzerinden gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte, yüksek potansiyeli ve 200 milyon adetlik toplam arzıyla OXBT, güçlü topluluk desteğiyle diğer BRC-20 token’lerine kıyasla hala yüksek kazanç getirebilecek projelerden biri konumunda.

Listesinin dördüncü sırasında RATS Ordinals (RATS) yer alıyor. RATS Ordinals, Bitcoin ağında BRC-20 token standardına bağlı kalan türünün tek örneği hayvan temalı bir memecoin’dir. Ordinals protokolü, RATS token’ini sırasıyla 11 Mart 2023 ve 5 Kasım 2023 tarihlerinde hızlı bir şekilde dağıtmış ve tamamen basım (mint) yolu kullanılarak hızlı bir ilerleyiş kaydetmiştir. Dahası, RATS‘ın temelini oluşturan BRC-20 token standardı, bu memecoin’e arz konusunda sınırlılık ve benzersizlik kazandırmaktadır. Geleneksel token’lerin aksine RATS, Bitcoin kullanılarak basılmakta, transfer edilmekte ve saklanmaktadır. Tüm bunlar token’in kıtlığını artırmakta ve uzun vadede potansiyel değerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Listenin beşinci ve sonrasında ise VMPX Ordinals (VMPX) yer alıyor. VMPX Ordinals, XEN’in kurucusu Jack Levin tarafından oluşturulan bir BRC-20 token’idir. İlk olarak 7 Mayıs 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür. VMPX Ordinals, Jack Levin’in “ilk ilkeleri” tarafından desteklenmektedir. Bu, VMPX token’lerinin önceden çıkarılmadığı, kurucuya özel bir tahsisat yapılmadığını ve koudunun değiştirilemez olduğu anlamına geliyor. Bu özellik VMPX‘i benzersiz ve diğer BRC-20 token’leriyle rekabet eden potansiyel bir yatırım varlığı haline getirmektedir. Buna ek olarak, kripto para sektörünün önde gelen isimlerinde Levin’in projeye liderlik oluşu VMPX token’inin gücüne güç katıyor.

BRC-20 Nedir?

Bitcoin yalnızca “dijital altın olarak mı kalmalı, yoksa daha sofistike işlevleri de desteklemeli mi” konusu tartışılmaya devam ederken BRC-20’nin kullanıma sunulması Bitcoin’e yönelik yeni bir ilgi dalgası yarattı ve topluluk Bitcoin ağını değiştirilemez verileri depolamanın bir yolu olarak kullanma potansiyelini denemeye başladı.

Bu tür yeni deneylerden biri, BRC-20 adı verilen bir token standardı aracılığıyla Bitcoin üzerinde yerel olarak token’ler oluşturma girişimidir. BRC-20 token’leri, Bitcoin’in programlanabilirlik sınırlamalarını aşmanın ve ordinal’leri kullanarak yarı değiştirilebilir token’ler oluşturmanın akıllıca bir yolunu sunmaktadır. Kısacası BRC-20, Bitcoin üzerinde kullanılabilen deneysel bir token standardıdır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.