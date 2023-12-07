Polygon Kurucu Ortağından Önemli Açıklamalar: Polygon 2.0 İçin Geri Sayım Başladı

Polygon kurucu ortağı Jordi Baylina, 2024 yılında Polygon’un çeşitli Ethereum Layer-2 ölçeklendirme ağlarının Polygon 2.0 zincirler arası koordinasyon protokolünü tamamlamak üzere bir araya geleceğini açıkladı. Baylina, 2024 yılının Polygon ekosisteminin çeşitli ağlarında sıfır bilgi kanıtlarının (ZK-proofs) uygulanması yolu ile nasıl ölçeklenebileceğini ve entegre olabileceğini görmek için önemli bir yıl olacağını açıkladı.

Polygon 2.0 İçin Geri Sayım Devam Ediyor

Polygon kurucu ortağı Jordi Baylina, Polygon ekosistemini oluşturan çeşitli ağların kendi token’larına, sıralayıcılarına ve veri kullanılabilirliği çözümlerine sahip olduğunu belirtti. Polygon 2.0’a geçişe yönelik adımlar farklı protokolleri ZK-proof teknolojisi ile sürekli ve sınırsız blok alanı olarak birleştirecek çeşitli yükseltmeleri içerecek.

Ekip, Polygon 2.0’ı Haziran’da kamuoyuna tanıttı ve dört protokol katmanından oluşan bir ölçeklendirme ekosistemi için planlarını açıkladı. Buna göre Staking, interop, execution ve proving katmanlarının tümü hızlı değer aktarımı ve bilgi paylaşımı sağlayan birbirine bağlı bir zincir ekosisteminin oluşturulmasında rol oynayacak.

Baylina’nın açıklamalarında ifade ettiği gibi 2023 yılı Polygon için önemli bir yıl oldu ve ölçeklendirme protokolünün performansını artıran ve geliştiricilere merkezi olmayan uygulamalar (DApp) ve birlikte çalışabilir hizmetler oluşturmaları için araçlar sağlayan çeşitli ürünler kullanıma sunuldu:

“2023 yılı Polygon için inanılmaz bir yıl oldu zero-knowledge Ethereum Virtual Machine (zkEVM) ilk büyük olay gibiydi. Ayrıca Polygon 2.0’ın proof-of-stake entegrasyonu ve tüm bu birleştirme katmanları ile oluşturulması, tasarlanması ve duyurulması önemli bir kilometre taşıdır.”

2023 Yılı Polygon’un Yılıydı

Polygon, işlem maliyetlerini düşüren ve akıllı sözleşme dağıtımlarının verimini artıran açık kaynaklı zkEVM mainnet beta sürümünü Mart 2023’te kullanıcıların beğenisine sundu. Ele alınan teknoloji, Ethereum ağında gönderilen minimal bir veri özeti içeren kriptografik kanıt ile binlerce işlemin zincir dışında gruplanmasına olanak sağlıyor. Polygon’un zkEVM ürünü Ethereum ağının işlem yürütme sürecini taklit ediyor. Açık kaynaklı zkEVM, DApp’lerin işlem gruplama yolu ile ölçeklendirilmesine olanak tanıyarak daha yüksek verimin kilidini açıyor.

Polygon’un zincir geliştirme kitinin (CDK) Eylül 2023’te piyasaya sunulması ekosistemi önemli ölçüde yeni gelişmelere açtı. Baylina daha önce yaptığı açıklamalarda geliştiricilerin projelerinin gereksinimlerine göre Ethereum üzerinde ZK destekli Layer-2 protokolleri başlatmalarına olanak tanıyan hizmetin tanıtımı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Polygon CDK’nın Polygon’un tüm zincirlerinde ve daha geniş Ethereum ekosisteminde likiditeye otomatik erişim sağlayarak likiditeyi parçalamadan talep üzerine ölçeklendirme sağlaması önemli bir özellik olarak Web3 kullanıcılarının dikkatini çekmişti.