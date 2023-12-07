Jito (JTO) Coin Nedir?

Jito Network, Solana Blockchain üzerinde faaliyet gösteren bir protokoldür. Bu protokol, Solana ekosistemine önemli katkılarda bulunan JitoSOL likit stake havuzu ve Maksimal Çıkarılabilir Değer (MEV) ürünleri koleksiyonunu içermektedir. Bu yazımızda son olarak dev kripto para borsası Binance‘de listelenen Jito nedir, JTO coin nedir, JTO coin nasıl alınır gibi birçok sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

Jito Nedir?

Jito Network, Solana Blockchain’in üzerinde çalışan bir protokoldür. Prootokol, JitoSOL likit stake havuzu ve sunulan maksimal çıkarılabilir değer (MEV) ürünleri koleksiyonu aracılığıyla Solana ekosistemine önemli bir katkıda bulunmaktadır. Kullanıcılar SOL’larını JitoSOL ile takas edebilirler. Buna karşılık kullanıcılar SOL’un likiditesini ve merkeziyetsiz finans (DeFi) fırsatlarına erişim sağlamaya devam ederken, stake etme işleminden de kazanç sağlarlar. JitoSOL, sahiplerine Solana’da MEV çıkarma ile ilişkili işlem gelirinden ek ödüller sağlar.

MEV diğer bir deyişle maksimal çıkarılabilir değer, belirli işlem yürütme sırasına atfedilebilen kar fırsatlarını tanımlamaktadır. Örneğin, Orca’daki büyük bir takas havuzun fiyatını Raydium veya Serum’un altına düşürebilir. Yatırımcılar bu fiyat farkından kar elde etmek için yarışacaktır ve bu arbitraj bir MEV olarak kabul edilmektedir.

Jito Vakfı, MEV’in olumsuz etkilerini minimize etmek için kârı adil bir şekilde dağıtmak ve şeffaflığı artırmak amacıyla kurulmuştur. Jito, MEV çıkarımı için rekabetçi bir pazar oluşturmak üzere tasarlanmış açık kaynaklı bir doğrulayıcı istemcisi yayınladı. İstemci, her blok içinde o blokun MEV’ini yakalama fırsatı için açık artırmalar yapılmasını sağlar. Yatırımcılar bu açık artırmalara teklif verirler ve her bloktaki en yüksek teklifi verenler mevcut MEV’i toplayabilir.

JTO Coin Yorum

JTO coin Jito Network’ün yönetişim token’idir. JTO coin sahipleri, Jito Network’ün geleceğini şekillendirmek için önemli kararlar alır, böylece hizmet verdiği kişilerin ve daha geniş Solana ekosisteminin ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmeye ve gelişmeye devam eder.

Bu kararlar ve girişimler JitoSOL likit stake havuzunun ücretlerini belirlemek, StakeNet programlarının parametrelerini kontrol ederek delegasyon stratejilerini güncellemek, DAO tarafından tutulan JTO coin hazinesini ve JitoSOL’den elde edilen ücretleri yönetmek, Jito’nun protokollerinin ve ürünlerinin sürekli gelişimine ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak gibi pek çok konuyu kapsamaktadır.

JTO coin’in arzı 1 milyar adetle sınırlandırılmıştır. Bu rehberin hazırlandığı sırada JTO coin için dolaşımdaki arz 115 milyon adet olarak raporlanıyordu.

JTO Coin Nasıl Alınır?

JTO coin, ürettiği işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’den güvenle alınıp satılabilmektedir. JTO coin, 7 Aralık 2023 tarihinde Binance‘de listelenmiştir ve JTO/USDT, JTO/FDUSD, JTO/TRY.işlem paritelerinde alınıp satılmaktadır.

JTO coin alabilmek için (yoksa) öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Binance’deki hesap cüzdanına kripto para veya Türk lirası gibi fiat para transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıdaki üç paritende de JTO coin satın alınabilir.

Binance‘de JTO/USDT işlem paritesinden satın alım yapmak için öncelikle bu işlem paritesinin arayüzüne gidilmelidir. İşlem paritesi arayüzündeki limit sekmesinden belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın girilmesinin ardından JTO Al emri ile satın alma işlemi tamamlanmış olur.