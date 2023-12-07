Kripto Para

3 Haftada 275x! Kripto Yatırımcısının Hamleleri Dudak Uçuklattı

Özet

  • Bir kripto para yatırımcısı üç haftada etkileyici bir kripto para ticareti yaptı.
  • 275 katlık kâr dudak uçuklatıyor.
  • Küçük bir miktar devasa bir rakama dönüştü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para ticaretinin dinamik dünyasında bir yatırımcı, 1 ETH yatırımını yalnızca üç hafta içinde 550 bin dolar gibi şaşırtıcı bir rakama dönüştürerek yüzde 27 bin 500’lük benzersiz bir getiri elde etti. Bu olağanüstü başarının ardındaki stratejileri ortaya çıkarmak için yatırımcının adresi olan 0x456’nın olağanüstü yolculuğunun zincir üzerindeki ayrıntılarına hep birlikte bakalım.

İçerikler
Kripto Para Yatırımcısının Stratejik Hamleleri ve Küçük BaşlangıçlarıP3PE’den GEC’e: Büyük Kazançları Çözmek300’den Fazla Token Çifti

Kripto Para Yatırımcısının Stratejik Hamleleri ve Küçük Başlangıçları

Sadece 1 ETH ile yatırımına başlayan 0x456, stratejik olarak BONK, CLIPPY ve ZUZU gibi token’ları hedefleyen bir dizi küçük ölçekli işlem başlattı. Genellikle bir seferde yalnızca birkaç dakika tutulan bu kısa ve hesaplı işlemler, kademeli olarak birkaç ETH’lik bir miktar biriktirmesine olanak tanıyarak daha önemli pozisyonlar için bir temel oluşturdu.

50’den fazla token üzerinde işlem gerçekleştiren 0x456, ilk kayda değer başarısını Morra Games ile ilişkili token olan MORRA ile elde etti. Bu token’ı piyasaya sürüldüğünde ele geçiren yatırımcı, sonraki hafta boyunca elindeki varlıkların bir kısmını sistematik olarak satarak 17 kat gibi etkileyici bir kâr elde etti.

P3PE’den GEC’e: Büyük Kazançları Çözmek

MORRA’dan yalnızca iki gün sonra, 0x456, Euler hacker’ının KyberSwap hacker’ına gönderdiği bir mesajda atıfta bulunulan bir token olan P3PE’ye hızlı bir şekilde vites değiştirdi. Bu fırsatı değerlendirerek, mesajın ortaya çıkmasından yalnızca iki saat sonra token’dan 3 ETH’lik alım yaptı ve ardından piyasada oluşan hareketlilikten faydalandı. Sonuç mu? Toplamda neredeyse 100 bin dolara ulaşan, 16 kat kârlı bir kazanç.

Bununla birlikte, 0x456’nın kazanç serisinin doruk noktası, beş gün sonra lansmanı sırasında GEC’e 6 bin 600 dolar yatırım yaptığında ortaya çıktı. Dikkat çekici bir şekilde, henüz GEC varlıklarından herhangi birini satmadı ve yatırım 200 bin doları aşan etkileyici bir değere yükseldi.

300’den Fazla Token Çifti

Kripto para yatırımcısı 0x456’nın yolculuğu, 300’den fazla token çiftinin alım satımını içeriyor ve karmaşık kripto ortamında gezinmek için kapsamlı bir yaklaşım sergiliyor. Şu anda 550 bin doları aşan bir cüzdan bakiyesine sahip olan yatırımcı, ilk yatırımını 250 katın üzerinde katlayarak kripto topluluğunu bu olağanüstü başarıya hayran bıraktı.

Kripto dünyası benzersiz başarı öykülerine tanıklık etmeye devam ederken, kripto para yatırımcısının adresi olan 0x456, merkezi olmayan ticaret alanındaki olasılıkların neler olabileceğini net bir şekilde göstermiş durumda.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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