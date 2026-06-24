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Solana (SOL)

Solana’da 2026 hedefi 122.76 dolara uzandı! Kısa vadede hangi sinyaller öne çıkıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da kısa vadeli görünüm zayıf kalırken 2026 için 122.76 dolar tahmini öne çıktı.
  • 📉 SOL, son 7 günde %5.50 gerilerken 29 Haziran 2026 için 71.20 dolar seviyesi konuşuluyor.
  • 📊 Teknik göstergelerin 30’da 29’u zayıflığa işaret ederken $SOL için RSI 47.41 ile nötr bölgede kaldı.
  • 🌍 Son bir haftada Aave, Bitcoin ve Litecoin ile görülen pozitif korelasyon, genel piyasa etkisini güçlendirdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana, haziran ayının son günlerine girilirken çelişkili sinyaller veriyor. Kısa vadede temkinli bir görünüm öne çıkarken, daha uzun vadeli tahminler fiyatın güçlü bir toparlanma alanı bulabileceğine işaret ediyor. Piyasadaki belirsizlik ise işlem yapanların odağında kalmayı sürdürüyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede sınırlı yükseliş beklentisi
2 Teknik göstergelerde baskı sürüyor
3 Uzun vadeli tahminler daha iyimser
4 Korelasyon verileri piyasa etkisini gösteriyor

Kısa vadede sınırlı yükseliş beklentisi

Güncel projeksiyonlara göre Solana fiyatının 29 Haziran 2026 itibarıyla 71.20 dolara çıkması bekleniyor. Bu seviye, mevcut fiyatın yaklaşık %2.27 üzerinde bulunuyor. Ancak bu tahmin, SOL’un son yedi günde %5.50 değer kaybettiği zorlu bir dönemin ardından geldi.

Mevcut tahminler, Solana fiyatının 29 Haziran 2026’ya kadar 71.20 dolara yükselebileceğini gösteriyor. Bu da bugünkü seviyeye göre %2.27’lik artış anlamına geliyor.

Teknik göstergeler tarafında ise tablo daha zayıf görünüyor. Takip edilen 30 göstergenin yalnızca biri yükseliş yönünde sinyal üretirken, 29 gösterge zayıflığa işaret ediyor. Bu durum, kısa vadeli görünümde satış baskısının henüz tam olarak dağılmadığını gösteriyor.

Teknik göstergelerde baskı sürüyor

200 günlük basit hareketli ortalamanın 24 Temmuz itibarıyla 89.99 dolara gerilemesi bekleniyor. Daha kısa vadeli 50 günlük basit hareketli ortalama için ise 76.08 dolar seviyesi öngörülüyor. Bu veriler, fiyat momentumunun halen baskı altında kaldığına işaret ediyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI ise 47.41 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, SOL’un ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteren nötr bir alana karşılık geliyor. Solana, yüksek işlem kapasitesi ve düşük maliyetli transfer yapısıyla öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve yönünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 30’un altı aşırı satım, 70’in üstü ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Piyasa katılımcıları bu aralığı çoğu zaman yeni ve daha güçlü bir katalizör bekleyen yatay bir görünüm olarak yorumluyor. Aşağı yönlü olası hareketlerde 68.03, 66.40 ve 64.43 dolar destek olarak izleniyor. Yukarıda ise 71.62, 73.58 ve 75.21 dolar seviyeleri direnç konumunda yer alıyor.

Uzun vadeli tahminler daha iyimser

Kısa vadeli teknik baskıya karşın, 2026 geneline ilişkin beklentiler daha olumlu. Analistler, Solana’nın yıl boyunca 69.58 dolar ile 122.76 dolar arasında işlem görebileceğini, yıllık ortalama fiyatın ise 105.62 dolar olabileceğini öngörüyor.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde mevcut seviyelere göre yaklaşık %76.35 oranında getiri oluşabilir. Bununla birlikte, bu projeksiyonlar kesinlik taşımıyor ve piyasa koşullarındaki değişimlere bağlı olarak yeniden şekillenebilir.

Korelasyon verileri piyasa etkisini gösteriyor

Korelasyon verileri de Solana’nın yönünün yalnızca kendi teknik yapısıyla sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Son bir haftada SOL, en güçlü pozitif ilişkiyi Aave, Bitcoin, Litecoin, Aptos ve KuCoin Token ile gösterdi. Bu görünüm, genel kripto piyasasındaki güçlenmenin Solana üzerinde de belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

Şimdilik Solana fiyatı, kısa vadede zayıf teknik görünüm ile uzun vadede daha iyimser beklentiler arasında sıkışmış durumda. Piyasadaki bir sonraki belirgin hareketin, daha güçlü bir yön sinyali ya da geniş çaplı piyasa desteğiyle şekillenmesi beklenebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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