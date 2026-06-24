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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 24 haziranda $62,819 seviyesinde işlem görürken analistler $60,000 ile $61,000 desteğine dikkat çekiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 24 haziranda $62,819 seviyesinde kalırken piyasa $60,000 ile $61,000 desteğini izliyor.
  • 📉 Analistler, $64,400 bölgesinden gelebilecek olası reddin $57,500 ve ardından $54,500 riskini canlı tuttuğunu aktarıyor.
  • 📊 İşlem hacmi son 24 saatte %15.16 artarken, son 7 günde $BTC %4.3 değer kaybetti.
  • 🧭 Binance verilerinde $67,500 ile $68,500 bandı yukarı yönde en yoğun tasfiye alanı olarak öne çıkıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin fiyatı 24 Haziran 2026 Çarşamba günü kritik destek bölgesine yakın seyrini sürdürdü. Piyasada haftalık zayıf görünüm, artan işlem hareketliliği ve olası tasfiye bölgeleri izlenirken, kısa vadeli yön arayışı öne çıktı.

İçindekiler
1 Kısa vadede destek ve direnç seviyeleri öne çıktı
2 Alıcılar için $60,000 ile $61,000 aralığı kritik görülüyor
3 Tasfiye haritasında $67,500 ile $68,500 bandı öne çıkıyor

Kısa vadede destek ve direnç seviyeleri öne çıktı

Bitcoin haberin yazıldığı sırada $62,819 seviyesinden işlem gördü. Varlık son 24 saatte %0.36 yükselirken, işlem hacmi %15.16 artışla $29.35 milyara ulaştı. Buna karşılık son 7 günlük performans %4.3 düşüşe işaret etti.

Kripto para analisti TARA, Bitcoin’de aşağı yönlü bir dalga yapısının izlenebileceğini aktarıyor. Bu değerlendirmeye göre ilk aşamada $57,500 seviyesi gündeme gelirken, satış baskısının sürmesi halinde $54,500 seviyesi bir sonraki hedef olarak öne çıkıyor. TARA, piyasa hareketlerini Elliott dalga yaklaşımıyla inceleyen bir analist olarak biliniyor.

Analizde, Bitcoin’in önce $64,400 civarını yeniden test edebileceği, ancak bu bölgeden gelecek olası bir geri dönüşün fiyatı $58,400 seviyesine çekerek yeni bir dip oluşturabileceği vurgulandı.

Analiste göre bu senaryo daha geniş ölçekte $54,500 yönlü yapıyı destekleyebilir. Bununla birlikte kullanılan Fibonacci seviyelerinin kesin değil, fiyat hareketine göre değişebilen projeksiyonlar olduğu da özellikle belirtildi.

Bir başka analiz hesabı olan More Crypto Online da kısa vadede temkinli duruşunu koruyor. Değerlendirmede mevcut fiyat yapısının yükseliş eğiliminin yeniden başladığını doğrulamak için yeterince güçlü görünmediği, düzeltme eğilimli yapının ise hala geçerliliğini koruduğu ifade edildi.

Alıcılar için $60,000 ile $61,000 aralığı kritik görülüyor

Bu analize göre ana destek kümesi $60,000 ile $61,000 bandında bulunuyor. Alıcıların bu bölgede belirgin bir tepki vermesi gerekiyor. Aksi halde aşağı yönlü baskının devam etmesi mümkün görülüyor.

Öte yandan destek korunursa daha büyük bir ikinci dalga tepki yükselişi ihtimali de masada kalabilir. Ancak bunun için fiyatın yukarı yönde daha net ve güçlü bir yapı oluşturması gerektiği, özellikle de alımların kalıcı hale gelmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

Bitcoin’in ilk direnç seviyesi olan $62,457 üzerine çıktığı, sıradaki direncin ise $63,053 olduğu belirtildi. Kısa vadeli ivmenin sürmesi için alıcıların bu ikinci seviyenin üzerine net biçimde yerleşmesi gerektiği değerlendiriliyor.

Tasfiye haritasında $67,500 ile $68,500 bandı öne çıkıyor

Binance tasfiye ısı haritası verileri, fiyatın üzerinde yoğun likidite biriktiğini gösterdi. Bitcoin 24 Mayıs’ta yaklaşık $77,000 seviyesinden 6 Haziran’da $59,500 civarına geriledikten sonra büyük ölçüde $60,000 ile $66,500 aralığında işlem gördü.

En büyük tasfiye bölgesinin $67,500 ile $68,500 bandında oluştuğu görüldü. Ayrıca $70,000, $73,000 ve $75,000 seviyelerinde de ek likidite kümeleri dikkat çekti. Analistlere göre yakın dirençlerin aşılması halinde bu seviyeler yukarı yönlü hedef alanlara dönüşebilir.

Aşağı yönde likidite daha sınırlı kalsa da $61,000 ve $60,000 çevresinde belirgin destek alanları bulunuyor. Fiyatın $62,000 altına sarkması durumunda bu bölgenin yeniden test edilmesi olasılık dahilinde görülüyor.

Genel görünümde Bitcoin için bant içi hareket eğilimi sürerken, analistler aşağı yönlü riskin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor. Mevcut tablo, daha güçlü bir yukarı yapı oluşana kadar temkinli izleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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