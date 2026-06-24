Ric Edelman, kripto paralarda fiyatlar zayıf kalırken kurumsal benimsemenin hızlandığını açıkladı

Yatırımcı Ric Edelman, kripto para piyasasında fiyatlar baskı altında kalsa da benimsemenin perde arkasında hızlandığını söyledi. Edelman’a göre kurumsal yatırımcılar ile tokenizasyon alanındaki ilerleme ivme yaratırken, bireysel yatırımcı tarafında ise belirgin bir yavaşlama görülüyor.

Kurumsal talep ile bireysel ilgi arasındaki ayrışma

Edelman’ın değerlendirmesi, piyasada zayıf görünüm hissi sürse bile kripto altyapısının düzenlenmiş ürünler üzerinden gelişmeyi sürdürdüğüne işaret ediyor. Haberde öne çıkan çerçeveye göre özellikle kurumsal kullanım kanallarının genişlemesi, fiyat hareketlerinden bağımsız bir dönüşümün sürdüğünü gösteriyor.

Ric Edelman, kripto benimsenmesinin fiyatlardaki gerilemeye rağmen hız kazandığını, bu süreçte kurumlar ile tokenizasyonun öne çıktığını, bireysel yatırımcı cephesinde ise yavaşlama yaşandığını aktardı.

Ric Edelman, finansal eğitim ve yatırım danışmanlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir isim olarak, değişimin ana itici güçleri arasında gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunu ve kurumsal altyapının derinleşmesini gösterdi. Varlık yönetim şirketleri, saklama kuruluşları ve servet yönetimi platformları artık spot Bitcoin ETF’lerini, tokenize hazine ürünlerini ve stabilcoin ile mutabakat çözümlerini daha fazla kullanıyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, gerçek dünya varlıklarının dijital tokenlara dönüştürülerek blokzincir üzerinde temsil edilmesi anlamına gelir. RWA olarak da anılan bu yapı, tahvil gibi geleneksel finans araçlarının dijital ortamda daha hızlı transfer edilmesine ve izlenmesine imkan verir.

Bu eğilim, denetimli giriş olarak tanımlanan daha geniş tabloyla da örtüşüyor. SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri, 25 Eylül itibarıyla yıl başından bu yana net 50 milyar doların üzerinde giriş topladı. Bu veri, fiyatların görece yumuşak seyrettiği dönemlerde dahi kurumsal talebin dayanıklılığını koruduğunu gösteriyor.

Alan Öne çıkan eğilim Kurumsal taraf Spot Bitcoin ETF’leri, tokenize hazine ürünleri ve stabilcoin mutabakatı öne çıkıyor Bireysel taraf İşlem hacimleri ve zincir üstü göstergelerde zayıflama görülüyor

Piyasanın odağı altyapı ve uyum alanına kayıyor

Bireysel yatırımcı etkinliğindeki soğuma, düşük işlem hacimleri ve CryptoQuant tarafından izlenen zincir üstü bireysel metriklerdeki zayıflıkla ilişkilendirildi. Bu durum, borsalar, geliştiriciler ve protokoller arasında odak farkının belirginleştiğine işaret ediyor.

Borsalar daha çok kurumsal saklama ve tezgah üstü işlem çözümlerine yönelirken, geliştiriciler tüketici odaklı spekülasyon yerine uyum süreçleri, API araçları ve RWA altyapısına ağırlık veriyor. Kripto ekosistemlerinde de ilginin, kısa ömürlü temalar yerine mutabakat ve uyum gibi kullanım odaklı katmanlara kaydığı aktarılıyor.

Piyasadaki yeni dönemde ilginin, spekülatif döngülerden çok ürünleşme, mutabakat altyapısı ve düzenlemelere uyum alanlarına yöneldiği vurgulanıyor.

Düzenlemeler yeni ürünleri destekliyor

Düzenleyici çerçeve de bu dönüşümde önemli bir başlık olmaya devam ediyor. ETF’ler, saklama hizmetleri ve stabilcoinler konusunda artan netliğin, kurumların önündeki engelleri azalttığı belirtildi. Avrupa Birliği’nin MiCA düzenlemesi ile ABD’deki yönlendirmelerin de yeni ürün tasarımlarını teşvik ettiği kaydedildi.

Haberde, mevcut döngünün 2017 ve 2018 döneminden farklı ilerlediği de ifade ediliyor. O dönemde piyasanın öncülüğünü bireysel yatırımcılar ve yüksek ilgi görürken, kurumlar daha sonra gelmişti. 2021’de ise önce kurumların devreye girdiği, ardından altyapı inşasının hızlandığı hatırlatıldı. 2026 döngüsünde belirleyici unsurun ise ilgi dalgasından çok ürünleşme olduğu değerlendiriliyor.