HBAR son 24 saatte %4,82 gerileyerek $0.07402 seviyesine düştü

HBAR, son 24 saatte %4,82 değer kaybederek $0.07402 seviyesine indi. Gün içi işlemlerde fiyat $0.07395 ile $0.07810 aralığında hareket etti. Hedera ağının yerel tokenı olan HBAR’ın piyasa değeri $3.22 milyar, 24 saatlik işlem hacmi ise $66.8 milyon olarak kaydedildi.

Destek seviyesinin altına indi

Gün içi grafik, HBAR’ın güne yaklaşık $0.077 seviyesinde başladığını ve seans boyunca kademeli şekilde geri çekildiğini gösterdi. Fiyatın yeniden $0.078 bölgesine toparlanma girişimleri sonuç vermedi. Seansın ilerleyen bölümünde satışların hız kazanmasıyla birlikte fiyat $0.076 seviyesinin altına sarktı ve $0.0735 düzeyine kadar geriledi.

Veriler, HBAR’da 16 Haziran’dan bu yana görülen alçalan tepe yapısının sürdüğünü ve son düşüşle birlikte kısa vadede yeni bir dip oluştuğunu ortaya koyuyor.

Analizde, $0.073 ile $0.074 aralığının kısa vadede izlenecek ana destek bölgesi haline geldiği belirtildi. Bu alanın kalıcı biçimde aşağı kırılması halinde $0.070 seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Bunun altında ise daha önce yatay seyrin görüldüğü $0.068 bölgesi öne çıkıyor.

Yukarı yönlü tepki için ilk aşamada $0.075 seviyesinin geri alınması gerekiyor. Buna karşın daha güçlü direnç alanının $0.077 ile $0.078 bandında bulunduğu, önceki toparlanma denemelerinin de bu bölgede satışla karşılandığı aktarılıyor.

Göstergeler satış baskısına işaret ediyor

Teknik göstergeler de kısa vadede satıcıların üstünlüğünü destekliyor. MACD çizgisi yaklaşık eksi 0.00085 seviyesine gerilerken, sinyal çizgisi eksi 0.00058 civarında kaldı. Histogramın da eksi 0.00027 düzeyinde negatif bölgede seyretmesi, fiyatın seans diplerine yaklaşırken aşağı yönlü ivmesini koruduğuna işaret etti.

Mini sözlük: Chaikin Money Flow, fiyat ile hacim ilişkisini birlikte değerlendiren bir teknik göstergedir. Sıfırın altındaki değerler, incelenen dönemde satış yönlü hacmin alış hacminden daha baskın olduğuna işaret eder.

Chaikin Money Flow göstergesi de eksi 0.37 olarak ölçüldü. Bu seviye, takip edilen zaman diliminde satış hacminin alış hacmini aştığını gösteriyor. Göstergenin son düşüş dalgasının başlamasından bu yana negatif bölgede kalması, alıcıların henüz güçlü ve kalıcı bir dönüş oluşturacak ölçüde devreye girmediğine işaret ediyor.

Kısa süreli bir tepki yükselişi görülebilir, ancak grafikte daha yüksek dip yapısının ve yeniden güçlenen yükseliş ivmesinin doğrulanması için gerekli koşulların henüz oluşmadığı değerlendiriliyor.

Uzun vadede Amazon benzetmesi yapıldı

Piyasa analisti Vuori Trading, Hedera’nın 2021 sonrası piyasa değeri görünümünü, Amazon’un dot com balonu sonrasındaki yapısıyla karşılaştırdı. Hedera, dağıtık defter teknolojisi kullanan ve özellikle kurumsal kullanım alanlarına odaklanan bir ağ olarak biliniyor.

Analiste göre her iki grafikte de erken dönem spekülatif zirvenin ardından uzun süren bir sıkışma ve yükselen trend çizgisi üzerinde taban oluşturma eğilimi görülüyor. Bu benzerlik, HBAR’ın mevcut taban bölgesini koruması halinde daha uzun vadeli bir destek yapısı geliştirebileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Bununla birlikte karşılaştırmanın kesin bir sonuç anlamına gelmediği vurgulandı. Amazon’un sonraki performansında gelir artışı ve iş genişlemesi belirleyici olurken, HBAR’ın piyasa değerinin ağ kullanımı, benimsenme düzeyi, token dolaşımı ve genel piyasa koşullarına bağlı kalacağı ifade ediliyor.

Kısa vadeli görünüm ise şimdilik zayıf kalmayı sürdürüyor. HBAR’ın günlük dip seviyelerine yakın seyretmesi ve bir süredir düşüş eğiliminde bulunması nedeniyle, yakın vadeli yapının güçlenmesi için önce $0.077 ile $0.078 bandının yeniden aşılması gerekiyor.