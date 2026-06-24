TRX 0.304 dolar eşiğinde tutundu! Sıradaki hareket ne olabilir?

TRON’un yerel varlığı TRX, kripto piyasasındaki son zayıflığa rağmen kritik destek seviyelerinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Fiyat, son olarak gördüğü 0.36 dolarlık tepenin ardından geri çekilse de 0.328 dolar civarında işlem görüyor. Piyasada öne çıkan teknik görünüm, daha geniş yükseliş yapısının şimdilik bozulmadığına işaret ediyor.

Teknik görünümde destek bölgesi öne çıktı

Analizde, TRX’in 0.316 ile 0.304 dolar aralığında alıcı desteği bulduğu belirtildi. Bu bölge, Fibonacci geri çekilme seviyeleri açısından yakından izleniyor. Buna göre 50 düzeltme seviyesi 0.3166 dolar, 61.8 seviyesi 0.3042 dolar ve 78.6 seviyesi ise 0.2875 dolar olarak öne çıkıyor.

Mevcut geri çekilmenin daha geniş bir düşüş başlangıcından çok, Elliott Dalga sayımında ikinci dalga düzeltmesine uyduğu değerlendiriliyor. Fiyatın özellikle 0.3042 doların üzerinde kalması, yükseliş senaryosunun korunması açısından önemli görülüyor. Bu seviyenin savunulması halinde yukarı yönlü yeni bir hamlenin önü açılabilir.

Kripto analisti More Crypto Online’a göre 0.2875 doların altına sarkılması ise olumlu tabloyu zayıflatabilir. Böyle bir durumda dikkatler 0.27 dolar civarındaki ana destek alanına kayabilir.

Fiyatın 61.8 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde kalması, daha geniş yükseliş sayımını geçerli tutarken yukarı yönlü yeni bir hareket olasılığını da artırıyor.

RSI ve MACD tarafında toparlanma sinyali

Momentum göstergeleri de TRX tarafında sınırlı fakat dikkat çekici bir güçlenmeye işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI 51.26 seviyesinde bulunurken, RSI hareketli ortalaması 40.90 olarak verildi. RSI’ın 50 eşiğinin üzerine çıkması, alım baskısının yeniden ağırlık kazanmaya başladığını gösteriyor.

MACD göstergesi de benzer şekilde olumlu bir tablo ortaya koydu. MACD çizgisi eksi 0.00273, sinyal çizgisi eksi 0.00498 ve histogram 0.00225 seviyesinde yer alıyor. Histogramın pozitif bölgede bulunması ve MACD’nin sinyal çizgisinin üzerine çıkması, negatif baskının zayıfladığına işaret ediyor.

Piyasa katılımcıları bu tür göstergeleri, fiyatlarda daha büyük hareketler başlamadan önce erken sinyal üretebilen araçlar olarak izliyor. RSI ve MACD’deki ek güçlenme, olası bir yukarı kırılma beklentisini destekleyebilir.

TRON’dan düzenleme ve iş birliği vurgusu

Teknik görünümün yanı sıra TRON, Digital Sovereignty Alliance desteğiyle sektör içi iş birliği ve düzenleyici diyalog konularına da vurgu yaptı. TRON, blokzincir tabanlı dijital eğlence ve ödeme altyapılarıyla bilinen bir ekosistem olarak, son dönemde yalnızca fiyat hareketleriyle değil politika ve temsil başlıklarıyla da gündemde yer alıyor.

Digital Sovereignty Alliance, blokzincir şirketleri, politika yapıcılar ve savunucuları bir araya getirerek düzenleme ve dijital varlıkların gelişimi gibi konularda diyalog zemini oluşturmayı amaçlayan bir yapı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Digital Sovereignty Alliance, dijital varlıklar ve blokzincir alanında şirketler ile karar vericiler arasında iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen bir oluşumdur. Bu tür yapılar, sektörün düzenleme çerçevesi içinde daha öngörülebilir biçimde gelişmesine katkı sunabilir.

TRON’un bu yapıya verdiği destek, düzenleyici netlik, sektörel temsil ve sorumlu büyüme başlıklarına verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Piyasa şimdi hem 0.304 dolar desteğinin korunup korunmayacağını hem de olası yeni yükseliş dalgasının başlayıp başlamayacağını izliyor.