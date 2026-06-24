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Stellar (XLM)

Stellar ağında tokenlaştırılmış varlıklar ve stabilcoin hacmi $3,35 milyara ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stellar ağında gerçek dünya varlıkları ve stabilcoin toplamı 3,35 milyar dolara çıktı.
  • 📊 XLM 0,1906 dolardan işlem görürken son 24 saatte %1,41 geriledi ve $XLM için teknik görünüm izleniyor.
  • 🧭 Analistler, mevcut yapının geçmiş birikim dönemlerine benzediğini ve yukarı yönlü kırılma ihtimalini güçlendirdiğini aktarıyor.
  • 🌍 Ancak XLM’de yön üzerinde Bitcoin hareketleri ve genel piyasa koşulları belirleyici olmaya devam ediyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Stellar ağının yerel varlığı XLM, son günlerde teknik görünüm ve ağ kullanımındaki artış nedeniyle yeniden gündeme geldi. Piyasada temkinli hava sürse de bazı analistler, fiyat yapısının geçmişteki yükseliş öncesi birikim dönemlerine benzediğini ve bunun yeni bir kırılma ihtimalini güçlendirdiğini aktarıyor.

İçindekiler
1 Ağ verileri ve fiyat görünümü
2 RWA ve stabilcoin büyüklüğü dikkat çekti
3 Piyasa koşulları belirleyici olmaya devam ediyor

Ağ verileri ve fiyat görünümü

XLM haberin yazıldığı sırada 0,1906 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 163,78 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,45 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte %1,41 gerilemesine rağmen, izlenen fiyat yapısının ve ağdaki büyümenin yükseliş yönlü bir dönüş olasılığını canlı tuttuğu ifade ediliyor.

Kripto para analisti MikybullCrypto, grafikte oluşan son yapının önemli bir kırılma ihtimalini daha belirgin hale getirdiğini öne sürüyor. Piyasa katılımcıları da mevcut görünümün, geçmişte sert yükselişlerle sonuçlanan birikim dönemlerini hatırlattığına dikkat çekiyor.

Kripto para analisti MikybullCrypto, Stellar fiyatındaki son grafik yapısının güçlü bir kırılma olasılığını desteklediğini öne sürüyor.

Bazı iyimser tahminlerde XLM için 12 doların üzeri seviyelerden söz edilse de bu senaryoların gerçekleşmesi, yalnızca teknik görünümle değil daha geniş piyasa koşullarıyla da bağlantılı olacak. Bu nedenle söz konusu öngörüler kesinlik taşımıyor.

RWA ve stabilcoin büyüklüğü dikkat çekti

MSB Intel tarafından paylaşılan verilere göre Stellar ağındaki gerçek dünya varlıkları ve stabilcoin toplamı 3,35 milyar dolara ulaştı. Bu eşik, ağın hem kurumsal kullanıcılar hem de kripto odaklı yatırımcılar açısından daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Stellar, özellikle sınır ötesi ödeme altyapısı üzerine kurulu açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, tahvil, fon veya nakit benzeri geleneksel finans ürünlerinin blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesini ifade eder. Stabilcoin ise değeri genellikle dolar gibi bir itibari paraya sabitlenmeye çalışılan dijital varlıktır.

Ağ ekosisteminde tokenlaştırılmış hazine ürünleri, para piyasası fonları ve itibari para destekli stabilcoinler yer alıyor. Bu tablo, blokzincir teknolojisinin geleneksel finansla daha güçlü biçimde buluştuğunu ve Stellar’ın bu alandaki öne çıkan ağlardan biri haline geldiğini gösteriyor.

GöstergeSeviye
XLM fiyatı0,1906 dolar
24 saatlik değişim%1,41 düşüş
24 saatlik hacim163,78 milyon dolar
Piyasa değeri6,45 milyar dolar
RWA ve stabilcoin toplamı3,35 milyar dolar

Piyasa koşulları belirleyici olmaya devam ediyor

Bununla birlikte, XLM’de olası yönün yalnızca ağdaki büyümeye bağlı olmadığı vurgulanıyor. Bitcoin fiyatındaki hareketler ve genel kripto para piyasasındaki risk iştahı, Stellar üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Bu yüzden olumlu görünüm korunurken, kısa vadede yanıltıcı kırılmaların da görülebileceği değerlendiriliyor.

Stellar ağındaki gerçek dünya varlıkları ve stabilcoin toplamının 3,35 milyar dolara ulaşması, platformun kurumsal ve kripto yerel kullanıcılar için artan önemini ortaya koyuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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