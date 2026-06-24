Bitcoin 21 ayın en düşük seviyesine gerilerken XRP 1 dolar eşiğine yaklaştı

Kripto para piyasasında satış baskısı çarşamba günü de sürdü. Bitcoin 21 ayın en düşük seviyesine inerken, başlıca altcoinler ve kripto odaklı hisseler de düşüşe eşlik etti. Analistler, zayıflığın yarı iletken ve yapay zeka hisselerinde görülen riskten kaçış eğilimiyle bağlantılı olabileceğini aktardı.

Bitcoin ve altcoinlerde sert geri çekilme

CoinGecko verilerine göre piyasa değeri bakımından en büyük dijital varlık olan Bitcoin gün içinde 59.2175 dolara kadar geriledi, ardından 60.700 dolara toparlandı. Son 24 saatteki kayıp %2,7 oldu. Bu görünüm, Wall Street tarafındaki baskı işaretleriyle paralel ilerledi ve Bitcoin’i üst üste üçüncü günlük düşüşüne yaklaştırdı.

Bitcoin’deki düşüş altcoinlere de yayıldı. Ethereum %3,1 değer kaybederek 1.610 dolara indi. XRP %3,1 düşüşle 1,07 dolara, Solana ise %2,6 kayıpla 67 dolara geriledi. Dogecoin aynı dönemde %4,6 düşerek 0,075 dolara çekildi. XRP’deki zayıflık, varlığın Donald Trump’ın 2024 seçim zaferinin ardından görülen seviyelerden beri ilk kez 1 doların altına sarkabileceği endişesini artırdı.

Varlık Son fiyat 24 saatlik değişim Bitcoin 60.700 dolar %-2,7 Ethereum 1.610 dolar %-3,1 XRP 1,07 dolar %-3,1 Solana 67 dolar %-2,6 Dogecoin 0,075 dolar %-4,6

Bitwise kıdemli yatırım stratejisti Juan Leon, böyle günlerin kuşkusuz acı verici olduğunu, ancak piyasada benzer dönemlerin daha önce de yaşandığını vurguladı.

Kripto varlık yöneticisi Bitwise, dijital varlıklara odaklanan bir yatırım şirketi olarak biliniyor. Şirketten Juan Leon, geçmişte sert düşüşlerin o anda piyasa tezini bozan gelişmeler gibi algılandığını, buna karşın teknolojinin finansal altyapının modern bir unsuru olarak benimsenmeye devam ettiğini söyledi.

21Shares dört yıllık döngü görüşünü geri çekti

Kripto yatırım şirketi ve ETF ihraççısı 21Shares de piyasadaki zayıf tabloya dikkat çekti. Şirket daha önce Bitcoin’in 2026 itibarıyla dört yıllık döngüden kopabileceğini öngörmüştü. Ancak çarşamba günü yayımlanan son piyasa raporunda, yaklaşık altı ay sonra bu görüşün henüz doğrulanmadığı kabul edildi. Değerlendirme, Bitcoin’in bu ay ikinci kez 60.000 doların altına indiği bir dönemde geldi.

21Shares, 2026’ya girerken Bitcoin’in dört yıllık döngüsünün sona erebileceğini düşündüklerini, ancak altı ayın sonunda fiyat hareketlerinin hala bu yapıya benzediğini kabul ettiklerini bildirdi.

Piyasadaki baskı, ABD Merkez Bankasının yakından izlediği enflasyon göstergesi öncesinde de arttı. Ekonomistler, kişisel tüketim harcamaları endeksinin perşembe günü yıllık %4,1 artış göstereceğini tahmin ediyordu. Bu verinin üst üste üçüncü ay hızlanması bekleniyordu.

Hisse senetlerindeki riskten kaçış kriptoyu da etkiledi

Analistlere göre yatırımcılar, geçen hafta Fed Başkanı Kevin Warsh’ın sıkı para politikasına işaret eden açıklamalarının etkisini fiyatlamayı sürdürdü. Daha sıkı finansal koşullar beklentisi genelde riskli varlıklar üzerinde baskı yaratıyor. CME Watch verilerine göre piyasa, Fed’in eylül toplantısında faiz artırabileceğini öngörüyordu.

Wintermute tezgah üstü işlemcisi Jasper De Maere tarafından paylaşılan nota göre, zayıf fiyat hareketleriyle birlikte bazı yatırımcıların piyasadan bir miktar uzaklaştığı görülüyor. Akışların, yatırımcıların yaz dönemine daha düşük katılımla girdiğine işaret ettiği, bu nedenle kripto varlıkların hisse piyasasındaki yeni bir riskten kaçış dalgasına karşı hassas kalabileceği değerlendirildi.

Kripto hisselerinde kayıplar derinleşti

Nasdaq endeksindeki %0,4’lük düşüşte Micron Technology öncülük etse de, kayıplar kripto bağlantılı şirketlerde daha sert oldu. En büyük kurumsal Bitcoin sahibi olarak bilinen Strategy hisseleri %9 düşüşle 94,43 dolara indi. Hisse gün içinde 92,28 dolar ile son 27 ayın en düşük seviyesini gördü.

Aynı dönemde Coinbase hisseleri %5 gerileyerek 150,11 dolara, Robinhood hisseleri ise %5,8 kayıpla 97,21 dolara düştü. Haberde ayrıca, Strategy’nin tercihli hisse ürünü Stretch üzerinde artan maliyet baskısının şirketin nakit pozisyonuna yönelik tartışmaları yoğunlaştırdığı aktarıldı.