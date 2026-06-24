Bitcoin 21 günlük ortalamanın altında kalırken, analistler $65.000 eşiğinin aşılmasıyla $79.000 hedefinin yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor

Bitcoin son satış dalgasının ardından önemli teknik seviyeleri geri alamadığı için baskı altında kalmayı sürdürüyor. BTC, haberin yazıldığı sırada 61.024 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp %2,68 olurken günlük işlem hacmi 36,22 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,23 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, 24 Haziran tarihli değerlendirmesinde Bitcoin için asıl belirleyici unsurun daha yüksek bir dip oluşturulup oluşturulamayacağına dikkat çekti. Analiste göre bu senaryo gerçekleşirse fiyat yeniden önemli teknik seviyelerin üzerine dönebilir.

Bitcoin’in yeniden güç kazanabilmesi için önce 21 günlük basit hareketli ortalamayı geri alması ve ardından 65.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor.

Van de Poppe’nin analizine göre bu iki koşulun sağlanması halinde satış baskısı hafifleyebilir ve yaz ayları içinde 79.000 dolar bölgesine doğru yeni bir ivme oluşabilir. Buna karşılık söz konusu seviyelerin kısa vadede geri alınamaması durumunda aşağı yönlü baskının artabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: 21 günlük basit hareketli ortalama, son 21 günün kapanış fiyatlarının ortalamasını gösteren teknik bir göstergedir. Yatırımcılar bu seviyeyi kısa vadeli eğilimin güçlenip güçlenmediğini anlamak için izler.

Analizde öne çıkan risk senaryosunda ise Bitcoin’in 59.000 doların altına sarkması ve önceki dip seviyeleri yeniden test etmesi ihtimali bulunuyor. Bu nedenle önümüzdeki işlem günlerinin, kısa vadeli yön açısından belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Kurumsal transferler piyasada yakından izleniyor

Piyasadaki teknik baskıya ek olarak, kripto izleme platformu WhaleFactor büyük ölçekli bir transferi gündeme taşıdı. Paylaşılan verilere göre varlık yönetim şirketi BlackRock ile ilişkilendirilen 2.700 BTC, yaklaşık 168,6 milyon dolar değerle Coinbase’e aktarıldı. Aynı transfer akışında 52.956 ETH de yer aldı ve bu varlıkların toplam değerinin yaklaşık 88,1 milyon dolar olduğu belirtildi.

Varlık Miktar Yaklaşık değer Aktarım noktası BTC 2.700 168,6 milyon dolar Coinbase ETH 52.956 88,1 milyon dolar Coinbase

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak biliniyor. Merkezi borsalara yönelen yüksek tutarlı transferler çoğu zaman olası satış hazırlığına işaret eden bir gelişme olarak yorumlanıyor. Bununla birlikte, aktarılan varlıkların satış amacıyla gönderildiğine dair doğrulanmış bir işaret bulunmuyor.

Merkezi borsalara yapılan büyük transferler, piyasada olası satış ihtimaline ilişkin endişeleri artırsa da mevcut işlem tek başına satış kararı anlamına gelmiyor.

Bitcoin’in yönü genel piyasa havasını da etkiliyor

Bitcoin, kripto para piyasasında genel eğilimi belirleyen temel gösterge olarak görülüyor. Fiyatta yaşanan güçlü yükselişler çoğu zaman diğer dijital varlıklara da destek verirken sert geri çekilmeler sektör genelinde risk iştahını azaltabiliyor.

Mevcut teknik tablo, makroekonomik görünüm, faiz politikaları ve kurumsal işlemlere ilişkin hassasiyetin arttığı bir dönemde şekilleniyor. Bu nedenle yatırımcıların önümüzdeki günlerde hem 21 günlük ortalamayı hem de 65.000 dolar seviyesini yakından izlemesi bekleniyor. Bu bölgenin aşılması halinde 79.000 dolar yeniden gündeme gelebilirken, başarısız bir toparlanma yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir.