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HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE yüzde 22 geriledi! Kritik destek bölgesinde neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HYPE, 75 dolarlık zirvesinden yüzde 22 gerileyerek kritik destek bölgesine indi.
  • 📉 Spot tarafta satış baskısı hafiflerken $HYPE için türev piyasalarda katılım zayıf kaldı.
  • 📊 Açık pozisyon büyüklüğü haziran dönemindeki 2,2 milyar dolardan 1,73 milyar dolara düştü.
  • 🧭 Piyasada gözler şimdi 50 ile 54 dolar bandına çevrildi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Hyperliquid ekosisteminin yerel tokenı HYPE, 75 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 22 düşerek 2026 yükseliş trendinde önemli bir destek sınavına yaklaştı. Türev piyasalarda katılım zayıflarken, spot tarafta haziran başındaki sert satışların ardından ilk dengelenme işaretleri görülmeye başladı.

İçindekiler
1 Fiyatta öne çıkan kritik bölge
2 Spot akışlar toparlanıyor, türev tarafı zayıf kalıyor
3 Kaldıraçlı işlemlerde çözülme sürüyor

Fiyatta öne çıkan kritik bölge

Piyasada şu aşamada en çok izlenen aralık 50 ile 54 dolar bandı oldu. Analize göre bu bölge, mevcut fiyatın altındaki en önemli destek alanı ve ocak ayından bu yana süren yükseliş yapısının ilk büyük testi niteliği taşıyor.

HYPE, çarşamba günü 76 dolar civarındaki zirve bölgesini yeniden aşma denemesinin başarısız kalmasının ardından 60 doların altına indi. Bu geri çekilme, marttan beri devam eden rallide trend desteği işlevi gören 50 günlük üstel hareketli ortalamaya doğru bir baskı oluşturdu.

Son düzeltmenin, Mayıs 2025 dönemindeki sıkışma yapısına benzediği değerlendiriliyor. O dönemde token 40 dolar civarında yeni bir tepe yapmış, ardından günlük grafikte belirgin bir düşüş kırılımı üretmeden birkaç hafta süren bir duraklama yaşamıştı.

Spot akışlar toparlanıyor, türev tarafı zayıf kalıyor

Göreli güç endeksi de benzer bir görünüm sergiliyor. Aşırı alım bölgesinden geri çekilen gösterge, buna rağmen trend dönüşleriyle sık anılan seviyelerin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Buna karşılık zincir üstü veriler daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. Spot piyasadaki net alım ve satım dengesini izlemek için kullanılan kümülatif hacim farkı, son düzeltme sırasında dip seviyelerden toparlandı. Ancak bu iyileşmeye rağmen spot CVD halen yaklaşık eksi 95 milyon dolar düzeyinde bulunuyor.

Mini sözlük: Kümülatif hacim farkı, belirli bir dönemde alış ve satış yönlü işlemler arasındaki net farkı gösteren bir ölçümdür. Spot CVD yükseliyorsa alıcıların, düşüyorsa satıcıların daha baskın olduğu anlaşılabilir.

Veriler, güçlü bir birikimden çok satış baskısının hafiflediğine işaret ediyor. Alıcılar mevcut seviyelerde gelen arzı karşılamaya başlamış görünse de talebin boyutu, HYPE’ın haziran başında 76 dolardan gerilediği süreçte görülen 110 milyon dolarlık satışın gerisinde kalıyor.

Kaldıraçlı işlemlerde çözülme sürüyor

Türev piyasalardaki zayıflık daha belirgin seyrediyor. Açık pozisyon büyüklüğü 2,2 milyar dolardan 1,73 milyar dolara indi. Aynı dönemde türev CVD de aşağı yönlü eğilimini korudu ve haziran başındaki eksi 400 milyon dolar seviyesinden yaklaşık eksi 389 milyon dolara yakınsadığı aktarıldı. Bu görünüm, yatırımcıların yeni pozisyon açmaktan çok risklerini azalttığını düşündürüyor.

Şu aşamada izlenen en önemli ayrışma, spot taraftaki akışların toparlanma işareti vermesine karşın kaldıraçlı piyasalarda katılımın gerilemeye devam etmesi oldu.

Analizde, 50 ile 54 dolar aralığının yalnızca teknik bir destek alanı olmadığı, aynı zamanda günlük grafikte kapanmamış bir adil değer boşluğu ile 50 günlük üstel hareketli ortalamanın kesiştiği bölge olduğu belirtildi. Bu nedenle söz konusu alanın korunması, ocaktan bu yana süren daha yüksek tepe ve daha yüksek dip yapısının devamı açısından kritik görülüyor.

Buna karşılık günlük kapanışın 53 doların altına inmesi, bu yıl ilk kez günlük grafikte anlamlı bir zayıflama sinyali verebilir. Böyle bir durumda 51,6 dolar civarındaki 100 günlük üstel hareketli ortalama sonraki destek olarak öne çıkarken, 49 dolar seviyesi ve daha aşağıda 38 dolar bandı da takip edilecek alanlar arasında yer alıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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