AB, MiCA lisansı bulunmayan kripto şirketlerinin 1 temmuza kadar faaliyetlerini durdurmasını istedi

Avrupa Birliği, kripto varlık piyasasına yönelik denetimi sertleştirirken Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ESMA, birlik içinde lisanssız faaliyet gösteren tüm kripto şirketlerinin 1 Temmuz’a kadar faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini açıkladı. Bu tarihten sonra kurallara uymayan kuruluşların yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Geçiş süresi sona eriyor

Karar, Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi olarak bilinen MiCA kapsamındaki geçiş döneminin sona yaklaşmasıyla alındı. Kripto şirketlerine yeni çerçeveye uyum sağlamaları için 18 aylık bir süre tanınmıştı. Bu sürenin bitmesiyle birlikte Avrupa pazarında tek tip kuralların tam olarak uygulanması hedefleniyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ihraççılara yönelik ortak kurallarını belirleyen düzenleme çerçevesidir. ESMA ise birlik genelinde sermaye piyasalarını denetleyen ve ulusal otoriteler arasında uygulama uyumunu destekleyen kurumdur.

ESMA’nın açıklamasına göre bu adım, yıllardır farklı ulusal lisans rejimleri altında şekillenen parçalı yapıyı sona erdirmeyi amaçlıyor. Düzenleyici kurum, MiCA ile birlikte üye ülkeler arasında dağınık kalan standartların yerini ortak bir denetim yapısının alacağını vurguladı.

ESMA, yetkisiz kripto varlık hizmet sağlayıcılarının MiCA geçiş süresi sona ererken faaliyetlerini düzenli biçimde tasfiye etmesi gerektiğini bildirdi.

Binlerce şirket için uyum baskısı arttı

Veriler, dönüşümün kapsamını da ortaya koyuyor. Daha önce ulusal lisans sistemleri kapsamında faaliyet gösteren 1.200’den fazla kripto şirketi bulunduğu, bunların yaklaşık %75 ile %83’ünün ise halen MiCA lisansına sahip olmadığı tahmin ediliyor.

Başlık Veri Geçiş süresi 18 ay Ulusal rejimlerde faaliyet gösteren şirket sayısı 1.200’den fazla MiCA lisansı bulunmadığı tahmin edilen oran %75 ile %83 arası Son tarih 1 Temmuz

Düzenleyici otorite, bu şirketlerin piyasadan aniden çekilmesini değil, kontrollü bir kapanış süreci yürütmesini istiyor. Buna göre şirketlerin, müşterileri koruyacak ve piyasa işleyişinde aksama riskini azaltacak planlar hazırlaması bekleniyor.

Müşteri bilgilendirmesi ve para aklama kontrolleri sürecek

Piyasadan çıkacak lisanssız bir kripto şirketinin, süreç boyunca kullanıcılarını açık biçimde bilgilendirmesi gerekiyor. Son tarihler, hesap kapatma işlemleri ve fon çekme adımları hakkında müşterilere net duyurular yapılması isteniyor.

ESMA, kapanış sürecinde şirketlerin kara para aklamayla mücadele yükümlülüklerinin de devam ettiğini hatırlattı. Faaliyetler tamamen sona erene kadar çıkan işlemlerin kontrol edilmesi ve uyum standartlarının korunması gerekecek.

1 Temmuz’dan sonra lisanssız kalmaya devam eden platformların, Avrupa hukukunun sağladığı korumalardan yararlanamayacağı ve yatırımcıların hizmet almadan önce ESMA’nın geçici MiCA sicilini kontrol etmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Düzenleyici kurum ayrıca yatırımcılara son bir uyarı yaptı. 1 Temmuz sonrasında lisanssız kalmaya devam eden platformların Avrupa Birliği hukukunun sağladığı korumalar dışında kalacağı aktarılırken, kullanıcıların varlıklarını teslim etmeden önce ilgili hizmet sağlayıcının ESMA’nın geçici MiCA kayıtlarında yer alıp almadığını kontrol etmesi tavsiye edildi.