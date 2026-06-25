Avalanche, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde New York’ta düzenlenecek zirve öncesinde $6,07 seviyesinde işlem görüyor

Avalanche, yatırımcı ilgisini yeniden canlandırma ve rekabetin arttığı blokzincir pazarındaki konumunu güçlendirme hedefiyle amiral gemisi etkinliği Summit’i eylülde New York’a taşıyor. AVAX fiyatı ise haberin yazıldığı sırada 6,07 dolar seviyesinde bulunuyor ve son 24 saatte yüzde 6’dan fazla gerilemiş durumda.

Fiyatta dengelenme işaretleri izlendi

Son haftalarda aşağı yönlü bir seyir izleyen AVAX’ta satış baskısı öne çıktı. Buna karşın günlük ve dört saatlik grafiklerde Göreceli Güç Endeksi’nin aşırı satım bölgesinden çıkması, düşüş hızının yavaşlıyor olabileceğine işaret etti. MACD göstergesinde de benzer şekilde daha dengeli bir görünüm oluşmaya başladı.

Teknik göstergelerdeki bu tablo, fiyatın kesin olarak yön değiştirdiğini göstermese de piyasanın yeni bir olumlu katalizör aradığına işaret ediyor. Şu aşamada izlenen temel direnç bölgesi 6,20 ile 6,70 dolar arasında yer alıyor.

New York zirvesi kurumsal ilgi açısından öne çıkıyor

16 ve 17 Eylül tarihlerinde New York’ta yapılacak Avalanche Summit, yalnızca topluluk buluşması olarak görülmüyor. Etkinliğin geliştiricileri, yatırımcıları, kurumları ve ekosistem katılımcılarını bir araya getirmesi bekleniyor. Bu takvim, blokzincir ağları arasındaki rekabetin daha da yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor.

Dünyanın en büyük finans merkezlerinden birinde düzenlenecek zirve, Avalanche’ın kurumsal yatırımcılara ve şirket odaklı projelere dönük cazibesini artırabilir. Büyük blokzincir etkinlikleri geçmişte iş birlikleri, ürün duyuruları ve ekosistem güncellemeleri için önemli bir zemin oluşturdu. Bu tür gelişmelerin yatırımcı algısı üzerinde etkili olabildiği biliniyor.

Avalanche kurucusu Emin Gün Sirer, şirketlerin kendi altyapılarını şekillendirebildikleri, kendi kurallarını belirleyebildikleri ve ürünlerinin ihtiyaçlarına göre ölçeklenebildikleri için Avalanche’ı tercih ettiğini aktardı.

Emin Gün Sirer, bilgisayar bilimci ve Avalanche ağının kurucusu olarak biliniyor. Son açıklamalarında ağın, şirketlerin özelleştirilmiş altyapı, ödeme çözümleri ve dijital varlık uygulamaları geliştirmesine imkan sunduğunu vurguladı.

Ekosistemde büyüme arayışı sürüyor

Zirve duyurusu, Avalanche’ın gerçek dünya kullanımına verdiği vurgunun sürdüğü bir dönemde geldi. Avalanche Foundation da kısa süre önce ACP 285 başlıklı bir öneri için topluluk tartışması başlattığını açıkladı. Söz konusu teklif, ağın asgari tüketim oranını düşürmeyi amaçlıyor.

Mini sözlük: ACP, Avalanche Community Proposal ifadesinin kısaltmasıdır ve ağla ilgili değişiklik önerilerini tanımlar. Haberde geçen ACP 285, ağdaki belirli ekonomik parametrelerin yeniden ayarlanmasına dönük bir teklif olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, ağın hem ekosistem büyümesine hem de teknik iyileştirmelere odaklandığı görülüyor. Son dönemde toplam kilitli değer gerilerken aktif adres verilerinin görece istikrarlı kalması ise yatırımcılar açısından karışık bir tablo ortaya koydu.

Gösterge Son durum AVAX fiyatı 6,07 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 6’dan fazla düşüş Direnç bölgesi 6,20 ile 6,70 dolar Summit tarihi 16 ve 17 Eylül

Toplam kilitli değerdeki zayıflama sermaye girişlerinin güç kaybettiğine işaret ederken, kullanıcı etkinliğinin korunması ağla etkileşimin sürdüğünü gösterdi. Zirve kapsamında yapılabilecek yeni duyuruların ekosisteme ilgiyi artırması halinde bu görünüm piyasa algısına destek verebilir.

Önümüzdeki aylarda piyasa katılımcıları yalnızca teknik seviyeleri değil, olası ortaklık duyurularını, yönetişim adımlarını ve benimsenmede güçlenme işaretlerini de yakından izleyecek.