Bitcoin 60 bin doların altını gördü! TechLead neden tüm varlıklarını sattı?

İnternette TechLead adıyla tanınan içerik üreticisi Patrick Shyu, elindeki tüm kripto para varlıklarını sattığını açıkladı. Geçmişte Google’da YouTube uygulamasının mimarisi üzerinde çalışan, ardından Meta’da kıdemli yazılım mühendisi olarak görev yapan Shyu, bu bilgiyi son YouTube videosunda paylaştı. Açıklama, kripto piyasasında son dönemde derinleşen satış baskısının ortasında geldi.

Piyasadaki düşüş kararında etkili oldu

Shyu, Bitcoin’de yaşanan sert geri çekilmenin kendisini hazırlıksız yakaladığını söyledi. Bitcoin’in geçen yıl ekimde 120 bin dolardan bu yaz 60 bin dolar bandının altına kadar indiğini belirten Shyu, bu tablonun yaklaşık yüzde 50’lik bir düşüşe işaret ettiğini ifade etti. Özellikle kaldıraçlı pozisyon taşıdığı dönemde bu hareketin ağır sonuçlar doğurduğunu aktardı.

I told all my Bitcoin, and I suffered absolutely massive financial losses. Bir yıl önce bunu kamera karşısında söyleyeceğim söylenseydi gülerdim, ancak bir süredir ortada olmayışımın temel nedeni de buydu.

Shyu, asıl hatasının aşırı kaldıraç kullanmak olduğunu vurguladı. Piyasadaki düşüşün yalnızca portföy değerini eritmekle kalmadığını, psikolojik açıdan da yıpratıcı olduğunu söyledi. Açıklamalarında, küçük görünen bir hatanın çok ağır sonuçlara yol açabildiğine dikkat çekti.

Likidite uyarısı ve satış baskısı endişesi

Patrick Shyu’ya göre piyasadaki daha büyük risklerden biri, herkesin aynı anda çıkış yapmak istemesi halinde yeterli alıcı bulunamaması olabilir. Shyu, bugün satış yapılabilecek likidite havuzunun 2021 dönemine göre çok daha sığ olduğunu savundu. Bu nedenle piyasada kırılgan bir denge bulunduğunu ve çok sayıda yatırımcının hala çıkış arayabileceğini öne sürdü.

Bugün satış yapılacak havuzun 2021’e kıyasla çok daha sığ olduğunu düşünüyorum. İnce buz üstünde ilerliyoruz ve hala çıkmak isteyen çok sayıda kişi bulunuyor olabilir.

Shyu, bu görüşünü desteklemek için Mt. Gox alacaklılarına dağıtılan 35 bin Bitcoin’e ve MicroStrategy’nin elinde tuttuğu 850 bin Bitcoin’e işaret etti. Bu varlıkların piyasaya kademeli biçimde girebileceğini, bunun da mevcut alım derinliği üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getirdi. Ancak bu değerlendirmeler, Shyu’nun kişisel yorumu niteliğinde kaldı.

Ağ güvenliği ve uzun vadeli soru işaretleri

Videoda yalnızca fiyat hareketleri değil, Bitcoin ağının uzun vadeli ekonomik yapısı da gündeme geldi. Shyu, madencilerin ağı yeni üretilen coinler ve işlem ücretleriyle ayakta tuttuğunu, ancak Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 95’inin zaten çıkarıldığını söyledi. Ona göre işlem ücretlerine dayalı ekonomik model beklenen ölçekte oluşmazsa, zaman içinde madencilik teşvikleri zayıflayabilir.

Mini sözlük: Kaldıraç, yatırımcının borç alarak pozisyon büyütmesi anlamına gelir. Likidite ise bir varlığın fiyatı sert biçimde oynatılmadan ne kadar kolay alınıp satılabildiğini ifade eder.

Shyu ayrıca kuantum hesaplama riskine de değindi. Ağ güvenliğinin, ödüller azaldıkça nasıl sürdürüleceğinin belirsiz kaldığını savunan Shyu, işlem ücretlerinin yetersiz kalması durumunda madencilerin cihaz kapatabileceğini, bunun da güvenliği zayıflatabileceğini ileri sürdü.

Teknolojiye bakışı değişmedi

Tüm varlıklarını sattığını açıklamasına rağmen Shyu, temel teknolojilere yönelik uzun vadeli olumlu bakışını koruduğunu belirtti. Bitcoin’in her döngüde yeniden ilgi gördüğünü söyleyen içerik üreticisi, piyasanın en olumsuz olduğu dönemlerin bazen dip seviyelere işaret edebildiğini ifade etti. Buna karşın, kısa vadede yaşanan kayıpların ve yapısal risklere dair kaygıların satış kararında belirleyici olduğu anlaşılıyor.