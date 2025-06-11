Hacim Artıyor, Balinalar Sessiz! Bitcoin İçin Sürpriz İşaret

Hatırlanacağı üzere en büyük kripto para Bitcoin (BTC) $107,041.02, “Bitcoin Pizza Günü” olarak kutlanan 22 Mayıs’ta 111 bin 861 dolar ile tarihindeki en yüksek seviyesini kaydetti. Bu önemli günün ardından fiyat hareketi karşısında zayıflayan ayı trendi yatırımcıların geleceğe dair iyimser beklentilerinin yansıması oldu. Son 24 saatte yüzde 75’in, son birkaç günde ise yüzde 100’ün üzerinde artan işlem hacmi ile desteklenen yükseliş devam ederken, teknik göstergelerde aşırı ısınma belirtileri söz konusu değil. Bu da en büyük kripto paranın fiyat keşif aşamasında sağlıklı bir yükseliş trendi sürdürebileceğine ve ay sonuna kadar yeni zirveleri görebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin Pizza Günü’nde Gelen Tarihi Rekor

Bitcoin, 22 Mayıs “Bitcoin Pizza Günü“nde 111 bin 861 dolarla şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakmıştı. Bilmeyenler için Bitcoin Pizza Günü, 2010’da ilk kez somut bir malın BTC ödenerek satın alındığı günün yıl dönümü olarak kutlanmaktadır.

Bu rekor seviyenin ardından fiyatın düşmesine yönelik baskılar beklenenden daha zayıf kaldı. Bu da yatırımcıların kısa vadeli piyasa hareketlerine ilişkin güçlü bir iyimserlik içinde olmaya itti. Bazı teknik analiz modelleri (fraktaller) Bitcoin2deki mevcut boğa koşusunun henüz başlangıç aşamasında olduğunu yansıtıyor.

Teknik Göstergeler Sağlıklı Bir Yükselişi İşaret Ediyor

Bitcoin’in fiyatındaki son yükseliş, özellikle son 24 saatte yüzde 75’in üzerinde, son birkaç günde ise yüzde 100’ü aşan dikkat çekici işlem hacmi artışıyla desteklendi. Yükseliş momentumundaki bu güçlü ivmeye rağmen tipik olarak aşırı alım bölgesine girmesi beklenen bazı teknik göstergeler hala “serin” seviyelerde seyrediyor.

Bu beklenmedik serinlik yakın gelecekte daha büyük bir fiyat hareketinin yaklaşmakta olduğunun sinyali olarak görülüyor. Özellikle, vadeli piyasalarda long pozisyonlar için ödenen “Fonlama Oranı” önceki sert yükseliş dönemlerinde görülen zirvelere henüz ulaşmış değil. Bu da piyasanın aşırı ısınmaktan ve spekülatif balon riskinin henüz masada olmadığını gösteriyor.

Balinalar ve ETF’ler Güven Veriyor

Bir diğer kritik gösterge olan “Kısa Vadeli Sermaye Girişi” de dikkat çekici bir tablo sunuyor. Son bir hafta ile bir ay arasında el değiştiren BTC‘lerin oranını ifade eden bu gösterge önceki zirve dönemlerine kıyasla daha yavaş bir artış içinde. Bu da yükselişe rağmen piyasada aşırı ısınmanın sınırlı kaldığı anlamına geliyor.

Geçmişte, özellikle Mart 2024’te yaşanan sert düzeltmelerde olduğu gibi fiyat sıçramalarının hemen ardından kısa vadeli yatırımcılar genellikle karlarını realize ederdi. Ancak şu anki yükselişte, örneğin Kasım 2024’tekine göre çok daha düşük seviyede bir kar satışı söz konusu. Büyük yatırımcılar diğer bir deyişle balinalar ve bireysel yatırımcılar karlarını almakta oldukça isteksiz. Bu da daha potansiyel olarak büyük bir yükseliş beklediklerine dair güçlü bir işaret olarak yorumlanıyor.

Ayrıca spot Bitcoin ETF‘lerinden tutulan BTC miktarı da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların bu fonlardaki artan varlıkları piyasanın genel yükseliş trendini önemli ölçüde destekliyor. ETF’lerdeki artan BTC miktarı piyasanın hala sağlıklı bir büyüme aşamasında olduğunu ve fiyatın önümüzdeki günlerde daha da yüksek seviyelere ulaşma potansiyeli taşıdığını gösteriyor.