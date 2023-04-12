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  •   Ethereum Shanghai Yükseltmesi ETH Fiyatını Nasıl Etkileyecek? Çarpıcı Tahminler!

Ethereum Shanghai Yükseltmesi ETH Fiyatını Nasıl Etkileyecek? Çarpıcı Tahminler!

Merakla beklenen Ethereum Shanghai yükseltmesi ETH fiyatını nasıl etkileyecek? İşte Shanghai güncellemesinin Ethereum fiyatı üzerine olası etkileri için çarpıcı tahminler.
14:35
12 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasında gözler, 13 Nisan’ın ilk saatlerinde gerçekleştirilmesi beklenen Ethereum’un bir sonraki büyük güncellemesi olan Shanghai‘ye çevrilmiş durumda. İşte güncelleme öncesi bilinmesi gerekenler ve güncellemenin ETH fiyatını nasıl etkileyeceğine dönük tahminler.

170 Bin ETH’nin Kilidinin Açılması Bekleniyor

On-chain (zincir üstü) veri platformu Glassnode, 13 Nisan’ın ilk saatlerinde gerçekleştirilecek Shanghai güncellemesi ile Ethereum Beacon Chain’e yatırılan 18.1 milyon ETH’den yalnızca 170 binin kilidinin açılmasını bekliyor. Veri platformu, 11 Nisan tarihli raporunda bu rakamın 100 bin ETH (190 milyon dolar) değerinde stake ödülünü ve 70 bin stake edilmiş ETH’den (133 milyon dolar) oluştuğunu belirtti. Glassnode, yalnızca 253 mevduat sahibinin stake sürecinden çıkmak için beklediğini ve yüksek miktarda ETH arzının bir anda piyasaya girmesinin önlenmesinin için birkaç mekanizmanın yürürlükte olduğuna atıfta bulunarak tahminini destekledi.

Shanghai güncellemesinin Ethereum ağında gerçekleştirilmesinin hemen ardından stake sürecinden çıkmak için bekleyen 253 mevduat sahibinin toplam bin 229 ağ doğrulayıcısı ile birlikte 214 ağ doğrulayıcısı da ağdan çıkmaya zorlanacak. Glassnode, merakla beklenen güncellemenin ETH fiyatı üzerinde sert bir etkisi olmayacağını belirterek şu notu düştü:

Maksimum miktarda ödül ve stake edilen ETH’nin geri çekildiği ve satıldığı en uç senaryoda bile, satış tarafı hacmi ortalama haftalık borsalara giriş hacmi aralığında kalacak. Bu nedenle güncellemenin en uç senaryoda bile ETH fiyatı üzerinde kabul edilebilir bir etkisi olmamasını bekliyoruz.

253 Mevduat Sahibinin Yalnızca Yüzde 22’si Kârda

Glassnode tarafından paylaşılan veriler ayrıca stake sürecinden çıkış yapacak 253 mevduat sahibinin yalnızca yüzde 22’sinin şu anda kârda olduğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan Glassnode, stake hizmetlerinin yasallığının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nca (SEC) sorgulanmaya başlamasının ardından kripto para borsası Kraken’den büyük miktarda ETH çekilmesini bekliyor. Ayrıca kripto kredi platformu Celsius’un iflas işlemlerinin bir parçası olarak stake ettiği ETH’lerini satmak için büyük miktarda çıkış yapmasını öngörüyor. Ancak, Shanghai güncellemesinin ağa uygulanır uygulanmaz Kraken ve Celsius’un böyle bir para çekme işlemini gerçekleştirmesin ihtimal dahilinde olmadığını da ekliyor.

Shanghai Yükseltmesi ETH Fiyatını Nasıl Etkilemesi Bekleniyor?

Glassnode, stake edilen ETH’lerin tamamının ortalama yatırma fiyatının Ether’in mevcut fiyatı olan bin 865 doların yüzde 12,7 üstünde, 2 bin 136 dolar olduğunu ve bunun da 4.7 milyar dolarlık net gerçekleşmemiş kayba eşit olduğuna dikkat çekerek şunları belirtti:

2022’nin Temmuz ayındaki 16 milyar dolarlık en yüksek gerçekleşmemiş zararın ardından, net gerçekleşmemiş zarar şu anda 4.7 milyar dolarda. Bu zarar esas olarak gerçekleşmemiş zararın yüzde 76’sını elinde bulunduran balina büyüklüğündeki mevduat sahiplerine ait.

Bu durum, gerçekleşmemiş zararda aslan payına sahip kripto para balinalarının yüksek ihtimalle stake ettikleri ETH’leri çekmeyecekleri anlamına geliyor.

Küresel finans şirketi Fidelity Investments da Shanghai’nin ETH fiyatı üzerinde çok büyük bir etkisi olmayacağı görüşünde. Şirket, 5 Nisan 2023 tarihli raporunda kısmi ETH çekimlerinin yeniden stake edilme ihtimali ve çekimlerin alacağı sürenin uzun olması nedeniyle satış baskısının hafif olacağını söyledi.

Blockchain altyapı şirketi Blocknative’e göre, Ethereum Shanghai yükseltmesi ne zaman sorusu için 13 Nisan’ın ilk saatlerini, TSİ 01.30’u işaret ediyor. Stake edilen ETH’lerin kilidinin açılması Ethereum İyileştirme Teklifi-4895 ile sağlanacak. Shanghai, Ethereum ağında etkinleştirilecek beş EIP arasında ağı tamamen işlevsel Proof of Stake (PoS) mutabakat mekanizmasına bir adım daha yaklaştıracak olmasından dolayı en çok beklenen güncelleme konumunda.

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