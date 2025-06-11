XRP, Yeni Blockchain’in Yakıtı Olacak! Ripple’dan Ethereum Hamlesi

XRP Ledger geliştiricileri, Ethereum $2,725.94 sanal makinesi (EVM) uyumlu bir yan Blockchain‘i bu yılın ikinci çeyreğinde faaliyete geçirmeyi planlıyor. Ripple $2.23‘ın bağlı olduğu bu Blockchain böylece Ethereum’un akıllı sözleşme özelliklerini kendi ekosistemine dahil etmeyi hedefliyor. Projenin ana geliştiricilerinden Peersyst’in aktardığına göre Ripple CTO’su David Schwartz devam eden Apex 2025 etkinliğinde yan Blockchain için zaman çizelgesini açıkladı. Yan Blockchain, XRP Ledger’in düşük maliyetli işlem gücü ile Ethereum’un akıllı sözleşme işlevselliğini bir araya getirecek.

XRP Yan Blockchain Lansmanına Hazırlanıyor

Paralel olarak çalışacak bu yan Blockchain, Ripple ve Peersyst katkılarıyla evmOS yazılım yığını kullanılarak geliştiriliyor. Şu anda test ağında faaliyette olan Blockchain, ikinci çeyrekte yapılacak ek testler ve doğrulayıcı ortaklıklarının ardından ana ağa geçmeye hazırlanıyor.

XRP Ledger’in zaten kendi akıllı sözleşme desteği bulunsa da ağ şu anda Ethereum geliştiricilerinin uygulama yazmak için yaygın kullandığı EVM ortamını desteklemiyor. XRP Ledger ile entegre çalışan Flare Network de ayrıca EVM uyumlu bir katman kullanarak akıllı sözleşme özelliği sunuyor.

Blockchain’in XRP Ledger’e Bağlantısı ve Gelecek Planları

Yan Blockchain’in XRP Ledger’in ana ağına bağlantısı bir köprü üzerinden sağlanacak. Aktif olarak test ağı üzerinde çalışan bu köprü için Axelar, sarılmış XRP diğer bir deyişle wrapped XRP gibi coin’lerin transferinde kullanılacak özel köprü olarak belirlendi. Sarılmış XRP, yan Blockchain’deki işlem ücretleri için ana gas coin’i yani işlem ücreti coin’i olarak hizmet edecek.

Geliştiriciler ikinci çeyrekte tamamlanması planlanan yan Blockchain entegrasyonu ile XRP Ledger’in yeteneklerini önemli ölçüde artırmayı ve EVM tabanlı uygulamalar için yeni bir alan açmayı hedefliyor. Söz konusu entegrasyon her iki ekosistemden geliştiricilere ve kullanıcılara daha geniş olanaklar sunma potansiyeli taşıyor.